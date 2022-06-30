Почему секс-скандал лишил канадский хоккей спонсоров, а в КХЛ выплатят насильнику из США $1000000?

Все помнят, что произошло в прошлом году в «Чикаго», после того как экс-форвард «Хокс» Кайл Бич подал в суд иск о сексуальном насилии со стороны видеотренера во время розыгрыша Кубка Стэнли… 2010 года (!), обвинив клуб в бездействии и в отказе обратиться в полицию. Следствие установило, что руководители «Чикаго» 23 мая 2010 года провели закрытое совещание по этому поводу, но решили до конца плей-офф ничего не предпринимать. Дело в итоге спустили на тормозах, насильник даже участвовал в чемпионском параде, а спустя несколько лет совершил новое преступление и был осужден за секс с несовершеннолетним.

Реакция общества и НХЛ выдалась оглушительной. Мгновенно полетели головы президента «Хокс» Стена Боумена и его правой руки Эла МакИсаака. После встречи с комиссаром лиги Гари Беттманом подал в отставку тренер «Флориды» Джоэль Кенневиль, который тогда привел «Чикаго» к чемпионству. Сам клуб НХЛ оштрафовала на два миллиона долларов, а Бич получил от «Хокс» компенсацию, достаточную для того, чтоб иск отозвать.

Месяц назад разорвалась новая бомба. Некая 24-летняя женщина обвинила восьмерых хоккеистов, включая победителей молодежного ЧМ-2018 в составе Канады, в сексуальных домогательствах и насилии летом… 2018 года. Ответчиками выступили юниорская канадская лига, федерация хоккея страны и сами игроки. В качестве компенсации женщина требовала более трех с половиной миллионов долларов.

Неизвестно, сколько ей в результате заплатили, но стороны достигли мирового соглашения. Хотя обвинения в суде не были доказаны.

Однако в парламенте Канады просто так дело замять не согласились. Там вспомнили о тренере юниоров Грэме Джеймсе, который за сексуальное насилие в той же молодежной лиге получил сначала три с половиной года тюрьмы, а в 2012 году – еще два. Его жертвами стали чемпион мира-1988 среди молодежи Шелдон Кеннеди и знаменитый Тео Флери, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002.

- Мы должны открыть свое расследование и опросить свидетелей, - заявили в парламенте Канады. – Мы полагали, что все это ушло в прошлое после скандала с Шелдоном Кеннеди и Теореном Флери. Но, видимо, нет. Сейчас мы говорим об обвинении в групповом изнасиловании, в котором может быть замешан каждый третий игрок сборной Канады. Как, черт возьми, федерация хранила это в тайне четыре года?! Мы потрясены бездействием этой организации, а также тем, что эта страшная история замалчивается СМИ.

Министр спорта Страны кленового листа добавил:

- Я и, думаю, все канадцы хотят знать: использовались ли какие-либо государственные средства для сокрытия этой ужасной истории о коллективном изнасиловании? А также - как федерация хоккея может убедить нас, что ее игроки не виновны, и как она относится к тому, что большинство их них сейчас в НХЛ?

Сама лига пока заняла выжидательную позицию:

- Если это может касаться игроков, которые сейчас выступают в НХЛ, мы решим, какие действия могут быть уместными.

А вот многочисленные спонсоры федерации, не дожидаясь старта в августе молодежного ЧМ в Эдмонтоне, все для себя уже решили. Имидж и репутация фирмы/компании – превыше всего!

Как сегодня стало известно, сотрудничество с Федерацией хоккея Канады временно приостановили банкиры из Scotiabank, телекоммуникационный гигант Telus, сеть хозяйственных магазинов Canadian Tire, нефтяная компания Imperial Oil, бренд закусочных Tim Hortons. Все они уже отказались от поддержки МЧМ-2022.

Вот как в Северной Америке реагируют на секс-скандалы. Большинство дел попросту до суда не доходят. Никто не хочет мараться!

А что у нас? Это же стыд и позор: признавшийся в суде в изнасиловании 12-летней девочки американец, абсолютный изгой на родине, получивший в январе волчий билет в ярославском «Локомотиве», недавно заключил контракт с омским «Авангардом» на 60 млн рублей за сезон (по неофициальной информации). «Советский спорт» неоднократно писал об этом вопиющем случае, а в ответ:

- А вдоль дороги мертвые с косами стоять – и тишина…

Хотелось бы все-таки услышать мнение по поводу присутствия в нашем хоккее легионера из недружественной страны, приговоренного в США к году тюрьмы условно и четырем годам испытательного срока:

- Континентальной хоккейной лиги и ее спонсоров/партнеров;

- Федерации хоккея России и ее спонсоров/партнеров;

- Министерства спорта РФ;

- Государственной думы РФ;

- «Газпромнефти», которая содержит «Авангард» и выплатит американскому насильнику из госкармана более миллиона долларов.

Возможно, я что-то не понимаю, но человека только что осудили, условно сейчас он – в тюрьме, а потом еще несколько лет - на испытательном сроке. Неужели у него нет никаких ограничений? У нас вон попробуй с условным сроком на нормальную работу устроиться, не то что за границу выехать! А тут – пожалуйста: для американского насильника ковер-самолет в придачу с сибирской скатертью-самобранкой и миллионом баксов в награду. За, надо понимать, примерное поведение.