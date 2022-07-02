Вратаря Федотова забривают в армию. Объясняем, почему и к чему это приведет

Конечно, глупо предполагать, что в каких-то отраслях и сферах наше общество семимильными шагами приближается к своему славному прошлому (шагать вперед – это, в конце концов, западное извращение, не так ли?), то в мире спорта должно быть по-другому.

Это сейчас нам в фильмах показывают, как «Вратарь моей мечты» Лев Яшин получал от президента «Реала» Бернабеу (он был вратарем именно его мечты) предложение играть в Мадриде, а про Третьяка рассказывают, каким он номером был на драфте в одном из сезонов НХЛ. Ясно, что никого никогда не отпустили. А когда в конце 80-х Александр Могильный бежал из СССР, чтобы осуществить свою заокеанскую мечту, сколько ж остракизма было в тогдашней прессе!

Можно и менее раскрученный пример вспомнить – про недавнего тренера Федотова в ЦСКА Сергея Фёдорова, который бежал в «Детройт» сИгр ДЛоброй воли в Сиэтле.

Любая мечта всегда шире любых надуманных границ, но только в нашей истории чаще всего окна возможностей для этой мечты открывались не очень-то и широко.

Услышав про историю с Федотовым, многие болельщики со стажем припомнят кучу примеров из позорного прошлого. Вот коллега Сергей Микулик в своём культовом канале «Пока при памяти» дарит очередное воспоминание: «История с задержанием Ивана Федотова сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге выглядит, конечно, для нашего времени слегка диковато. Но и раньше все с ЦСКА расставались по-разному. Например, когда Алексею Саломатину оставалось полгода до дембеля, Тихонов сказал: я тебя оставляю - подписывайся на прапорщика. А Лёха был свободолюбивым парнем - и не хотел после «срочки» больше с погонами связываться. И сказал Тихонову, что «дослужит» - и уйдет. И действительно пошел служить - с завтрашнего прям дня воротами на КПП спортроты заведовать. На все 6 месяцев...»

Давайте честно себе признаемся: что будет после всей этой истории? Если отвлечься от конкретно Федотова и конкретного военкомата. Я лично не верю, что вопрос сейчас не решат. Склоняюсь, что найдут вариант и парень уедет. Нельзя парню ломать карьеру и по большому счету ломать жизнь. Он не бежит от кого-то – он играть едет. Но если у Ивана Федотова не получится уехать в НХЛ (где его ждет уже подписанный контракт), это вызовет совсем другой процесс - неконтролируемый отъезд десятков хоккеистов из России за океан. Это будет хоккей начала 90-х. Но хоккейные власти придумать способны только один выход – вернуть уже начало 80-х, чтобы не мг уехать ровно никто.

И еще. «Филадельфия» ждет игрока, контракт официально подписан аж два месяца назад. И вот мы не выпускаем Федотова с свободный спортивный мир - НХЛ тут же обязан будет этот факт, разумеется, в использовании прецедент для отмены договора с КХЛ о взаимном уважении контрактов. И вот тогда-то рабочие и можно сказать, цивилизованные отношения с последней из спортивных лиг мира, готовой их поддерживать, закончатся.

И ещё. Если подтвердится, что эта отвратительная история - реально дело рук Игоря

Сейчас активно вбрасывают в прессу всяческие рассказы о том, что у Федотова был должок перед армией – вот, мол, и нашли, по какому болезненному месту ударить. Но у нас что, спортсмены высшего профессионального уровня, когда-то служили? Они и при совке-то проходили так называемую службу в ЦСКА и «Динамо», не более того. Всеобщая воинская повинность у нас пока что не отменена, но не надо заниматься демагогией. Утряс бы Федотов свои отношения с армией – нашли бы другое больное место. А не было бы – придумали б.

Жуткий запах у этой истории. Открыл шкаф, думая, что там раритетные вещи, а тебя накрывает запахом нафталина, запахом давно ушедшей эпохи. Эпохи, когда какое-то мурло за тебя решало, имеешь ты право ехать куда-то или нет. Очень много таких повылезало сейчас, снова готовых вершить человечьи судьбы.

И для тех, кто не сразу понимает: военный околоток мало приспособлен даже для спортивного подготовленного человека. Вратарю, которого ждет НХЛ, стало плохо в военкомате – под вечер публику известили, что его экстренно забрали по скорой.