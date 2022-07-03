Из сетки в клетку. Продолжаем следить за чудовищной историей с вратарем Федотовым

Адвокат Алексей Пономарев обжаловал решение о призыве в суд. Значит, Федотова официально не могли призвать, так как решение приостанавливается до решения суда. Иначе говоря, Федотова просто похитили.

Конечно, понятно желание спортивных функционеров постоянно докладывать наверх, что «несмотря на…» никто из спортсменов не уезжает за границу, но вот не до такой же степени…

Очень точно о ситуации высказался наш коллега, экс-глава отдела футбола «Советского спорта» Евгений Дзичковский. В своем канале «Поддувало» он очень точно расставляет акценты:

- История с хоккеистом Федотовым проще чьей-то там беспечности и забывчивости. Если бы вокруг него призывали людей как по часам, не забыл бы и не забил. Но родина избирательна и лукава. Перед кем-то за езду по встречке берет под козырек, а кого-то лишает прав.

Федотов думал, он в числе первых. Но один неверный шаг, и оказался среди вторых. У этой игры гибкие правила. Единственное твердое: побеждает всегда банкующий.

Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч-ТВ» считает, что подобная ситуация приведет к оттоку талантов из РФ:

- Почему мы так обходимся со знаменитыми спортсменами? Он же лучший вратарь страны, олимпийский вице-чемпион, обладатель Кубка Гагарина. Какие-то люди приехали, без опознавательных знаков. Взяли и куда-то увезли.

Это похоже на какую-то месть! Может, со стороны тех, кто не хочет, чтобы парень уехал в «Филадельфию». Но здесь создается очень опасный прецедент! Если мы так и дальше будем обходиться с нашими большими спортсменами, то те хоккеисты или представители других видов спорта, кому сейчас лет 16-17, будут просто уезжать.