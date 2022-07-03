Спасти рядового Федотова. Что пишут в соцсетях о похищении армейского голкипера

Игорь Рабинер в канале «РабиНерв» признается: за парня становится страшно.

«Посмотрят молодые хоккеисты на историю Федотова и повалят сотнями, пока с ними то же не произошло!

И ладно бы еще как-то более или менее прозрачно ситуация развивалась - так ведь даже никто не знает местонахождения Федотова! Североморск, не Североморск... Больница, обострение гастрита - и потом никакой информации. Слухи - один другого безумнее.

Просто страшно за парня.

Учитывая все подробности - десять человек задерживали, при этом повестки не было - ощущение дичи нарастает.

А говорят сейчас, заметьте, только журналисты. Но не хоккейные люди. Только цитату Крикунова видел.

Впрочем, то, что хоккеисты, убегавшие от системы 80-х, сейчас молчат, как раз очень понятно. Потому что они - часть системы 20-х.

Неужели вообще никто не выскажется? Не вспомнит себя?»

Идет показательный процесс – к такому выводу приходят очень многие комментаторы и эксперты. Всё сделано, чтобы другие понимали: нельзя «линять» в НХЛ раньше времени, уверен автор канала «Газета с того света», питерский журналист Кирилл Легков:

«Дикая, конечно, история с вратарем Иваном Федотовым. Я даже не писал ничего. Все думал, какая-то ниточка завяжется, и кто-то что-то распутает. Но - никто и ничего. Человека просто «приняли» при выходе из Дворца спорта и хотят отправить на службу в армию.

Федотов - призывного возраста, ему 25. И, судя по всему, не является студентом - это избавило бы от его призыва. Как он играл в ЦСКА и не решил вопрос с армией, - загадка. Похоже на то, что кто-то сводит с вратарем счеты. Не дурак же он, чтобы не знать про закон о воинской службе. И «силовики» не будут бегать за ним просто так по Петербургу, не имея предписания «забрить» без всякого на то основания.

Что-то, наверное, обещали - не выполнили. А он контракт с «Филадельфией» подписал, в ЦСКА не остался.

Показательный процесс - шепчут по углам. Чтобы другим не повадно было в НХЛ линять раньше времени. Пока не отдадут долг родине - в хоккее или в казарме.

Железный занавес - или как это назвать? Back in the USSR? Снова бежать из аэропортов за бугор за лучшей долей, как Могильный и Малкин? Драфт НХЛ на носу - там менеджеры десять раз подумают, выбирать ли россиян. Многие проводят отпуск в России, причем лучшие - Овечкин, Капризов...

А главное, Федотов-то эту «мертвую» сборную в финал Олимпиады вытащил, столько задниц чиновников прикрыл, хлебные места их защитил. ЦСКА дотащил до финала Кубка Гагарина. А они теперь в кусты».