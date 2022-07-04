Если у Федотова нет законного права на отсрочку от армии, он обязан исполнить долг перед родиной

Сразу скажу, сейчас прежде всего необходим хоть какой-то официальный комментарий. Министерства обороны или Министерства спорта. Все-таки случай нерядовой. Человек прославлял родину на спортивных площадках. Имеет заслуги перед государством. Без него мы точно не добрались бы до финала Олимпиады-2022 в Китае.

Но раз все, включая прокуратору, молчат, я делаю единственно возможный вывод: в этом деле все исполнено по закону. А коли так, к чему все эти визги и стенания? Не все ли мы поголовно против любой коррупции в нашем многострадальном обществе? Чтобы страна жила не по позорным понятиям, а строго по законам, которые неукоснительно соблюдаются и одинаковы абсолютно для всех!

Больше всего я не понимаю идиотского плача, дескать, мы возвращаемся обратно в совок, как пели битлы «Back in the USSR». Друзья, если даже это и так, что в этом плохого?! По мне, так это было самое справедливое общество в истории человечества! Что касается и почетной обязанности каждого гражданина СССР – службы в армии.

В 1977 году моя хоккейная команда стала чемпионом Москвы. На следующий сезон от нее осталось полсостава. Еще через год играли только я и еще один парень, работавший по брони на военном заводе. Всех остальных забрали в советскую армию.

Я получил отсрочку, потому что героическими усилиями поступил на дневное отделение Московского автомобильно-дорожного института. У нас работала военная кафедра. После окончания вуза от желающих служить офицерами в дорожных войсках отбоя не было. Еще бы: пусть тебя отправят куда-нибудь в район БАМа, но за два года там легко зарабатывали на кооперативную квартиру в Москве! Я же выбрал гражданку и прорабом получал почти в три раза меньше моих институтских товарищей где-нибудь в Чите или в поселках Забайкалья.

Вот и все! После МАДИ меня как лейтенанта запаса однажды вызвали на двухнедельные сборы, на которые я ездил в Балашиху из дома, присвоили старлея, после чего в военкомате обо мне забыли. К слову, мой институт закончил и легенда «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев. Потому его ни в ЦСКА, ни в «Динамо» забрать не могли, а карьеру он завершал как раз в моем клубе, где в свое время начинал и Владимир Юрзинов. Мы с Ефимычем нередко пересекались в раздевалке, ибо мужики играли сразу после нашей молодежки. Или наоборот.

Далее, если вспоминать проклятый «Back in the USSR», я пошел за отца работать год на стройке за квартиру. Так в 27 лет у моей семьи появилась отдельная жилплощадь в столице. Еще через год я поступил на спецотделение факультета журналистика МГУ и спустя три года писал диплом в «Советском спорте». Два высших образования, квартира, старлей запаса попутно – и все абсолютно бесплатно!

Да, ныне все исключительно за бабки. Но в армии-то по-прежнему должны служить все! Причем тот же гастрит не может служить белым билетом. Во-первых, он определяется за пять минут, а во-вторых, это всего лишь основание для помещения на обследование в клинику. Тут уместен другой вопрос: если у человека серьезное заболевание, как он собрался играть в НХЛ?!

Мне это напоминает историю с капитаном сборной СССР Владимиром Константиновым, развернувшуюся на моих глазах в такое же жаркое лето 1991 года. Тогда в кулуарах армейского дворца распространились зловещие слухи, что у ведущего защитника ЦСКА страшная неизлечимая болезнь. В итоге он как-то уволился из армии и вскоре оказался… Верно: в «Детройт Ред Уингз».

А почему, как вы думаете, долгие годы оставались за океаном Сергей Самсонов и Валерий Буре? Все по тому же! Боялись возвращаться домой, ибо переехали в Северную Америку в допризывном возрасте и армейский долг родине не отдали. А ведь Самсонов как хоккеист - не чета тому же Федотову. Сергей – единственный в отечественной истории, кого три сезона подряд признавали лучшим новичком: в Межнациональной лиге (ЦСКА, 1996 год), Интернациональной лиге («Детройт Вайперс», 1997), НХЛ («Бостон Брюинз», 1998).

Смею заметить, что далеко не только в «мерзком совке» знаменитостей закидывали повестками в военкомат. Все в курсе, что королю рок-н-ролла Элвису Пресли в зените славы пришлось собирать манатки и отдавать долг Дядюшке Сэму в Германии. А вот то, что профессионалы из лиги американского футбола воевали во Вьетнаме, знают немногие. Боб Калсу из «Баффало» и Дон Стайнбруннер из «Кливленда» там погибли.

Но мы-то сейчас живем не при социализме, когда все были уверены в завтрашнем дне, а во времена специальной военной операции. В Госдуму из правительства уже поступил проект закона о завуалированной частичной мобилизации некоторых отраслей. С военкоматов тем более теперь спрос особый: если у военнообязанного нет документально подтвержденной отсрочки от призыва, какая разница – менеджер ты по продажам или вице-чемпион Олимпиады? Так, по крайней мере, должно быть в правовом государстве, не правда ли?

Короче, все вопросы тут к агенту Ивана. Если он действительно уклонист – а каждый сам вершит свою судьбу! – есть масса способов избежать армии. Самый простой – покинуть страну, границы пока еще открыты. Не получил повестку, нигде не расписался – ну и какой с тебя спрос?! У меня друг при «поганом совке» так больше года бегал от армии.

Ну а теперь, увы, все. Придется Федотову служить. Лично я при всем своем богатом воображении не способен представить, как «Филадельфия Флайерз» могла 7 мая 2022 года подмахнуть однолетний контракт на 1,1 миллиона долларов настолько тяжело больному человеку, что он готов хоть завтра играть в НХЛ, но служить на флоте не в состоянии!

И еще я совершенно не вижу тут каких-то угроз другим россиянам, мечтающим о карьере в НХЛ. Просто решайте все свои проблемы с армией заблаговременно. На берегу.

В конце концов можно и отслужить, как это сделал во внутренних войсках Красноярского края знаменитый спартаковский футболист Андрей Тихонов. Тем более призывают не на два года, как было во времена будущей иконы красно-белых, а всего-то на 12 месяцев.

P.S. Когда в этой заметке была поставлена точка, стала известна реакция Кремля. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков по сути подтвердил все сказанное выше: «Всем известно, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва. Поэтому этот вопрос нужно адресовать не к нам, а в Минобороны. Здесь не может быть человеческих комментариев, ведь есть закон. Эмоциональные рассуждения вряд ли уместны».