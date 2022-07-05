Дело Ивана Федотова: Новая Земля вместо Филадельфии?

БАНАЛЬНАЯ МЕСТЬ

Несмотря на то, что это противоречит более ранним сообщениям о нахождении вратаря в Североморске, ибо на Новую Землю самолеты летают из Архангельска, совершенно очевидно, что призыв Федотова – банальная месть. Возникает вопрос, чья именно? Тут возможны варианты. Известно, например, что ЦСКА не очень горел желанием отпускать его в НХЛ. Это – самая вероятная версия, конечно, но вот сама спецоперация могла быть подготовлена только на очень высоком уровне, вряд ли ее могли запустить боссы хоккейных клубов без чьей-либо помощи. Уверен в том, что со временем все станет известно. Поэтому люди из мира хоккея, стоящие за этой историей, свою репутацию в глазах болельщиков уже обнулили. Тем более что у руководства ЦСКА отношения с фан-сектором, мягко говоря, и так очень натянутые, а тема призыва в армию для молодых людей весьма чувствительная.

В этой истории есть два аспекта – моральный и юридический. Причем, моральный, на мой взгляд, даже важнее. Более серьезных ударов по отечественному хоккею не было на самом деле давно. Еще можно отметить то, как поменялись спорт, да и страна в целом со времени «Мамаева кокорища». Ведь тогда не в меру активные ветераны футбола, требовавшие покарать, смотрелись маргинально, а «Зенит», например, записывал ролики в поддержку своего игрока.

Сейчас молчит все хоккейное сообщество. От президента ФХР Владислава Третьяка, который отказывается давать комментарии, хотя заниматься проблемой вратаря сборной России, является его прямой обязанностью, до Александра Овечкина, который в общем-то мог сказать все, что угодно и ничего ему за это не было бы. Комментируют ситуацию журналисты и их спикеры на каждый день типа Владимира Плющева и Владимира Крикунова. Реакция ФХР и КХЛ такая, что будто ничего не происходит, а про профсоюз хоккеистов даже никто не вспоминает. Могли по крайней мере запросить Минобороны и оплатить адвоката.

ТАРАСОВ ВЫЗВОЛЯЛ С ГАУПТВАХТЫ

Многие сравнивают это с советским временем, но ничего подобного себе в те годы и представить было нельзя. Мне отец рассказывал, как он в армии дежурил по гауптвахте и к ним привезли Александра Гусева, который как-то не очень удачно отдохнул, а с утра за ним приехал на черной «Волге» и в форме полковника сам Анатолий Тарасов.

В нынешнее время тренер ЦСКА Сергей Федоров смотрит в стол и буквально не высовывается. Хотя тема отъезда в НХЛ в свое время для него была очень острой. В «Детройт» от сбежал в 1990 году из Сиэтла, где сборная СССР участвовала в Играх доброй воли. Побег же его партнера по тройке Александра Могильного вообще сравнивали с побегом из страны Рудольфа Нуреева и Михаила Барышникова. Хоккеиста сочли дезертиром, и он даже в 1994 году боялся ехать уже в Россию, а вопрос о гарантиях безопасности решался на уровне Бориса Ельцина. Так вот сейчас Могильный работает во влиятельных организациях. Стоит ли уточнять, что он тоже никак по призыву в армию Ивана Федотова не высказывается?

ВСЕ МОЛЧАТ. ХОККЕЙ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Проблема не только отечественного спорта, но и всего общества в том, что ему чужда солидарность - это состояние социологи называют атомизацией. Параллельно с делом Ивана Федотова развивается еще два не менее громких сюжета. В ряде московских театров сменили руководство, что вызывает вопросы, но деятели культуры стараются обходить эту тему стороной, хотя еще пару недель назад все мило между собой общались и ходили друг к другу на дни рождения. В Новосибирске арестовали по подозрению в госизмене ученого Дмитрия Колкера, у которого была четвертая стадия рака поджелудочной железы и которого увезли в Москву прямо из больницы. Через два дня физик умер в московской больнице, в СИЗО его даже не приняли. Я даже не буду уточнять были ли заявления руководства РАН и других научных организаций. Так что и спорт не исключение, а правило. Поэтому к Федотову, у которого обострился гастрит, пробивались в госпиталь не главный тренер или президент ФХР, а мать и нанятый семьей и друзьями адвокат.

Кроме того, призыв Ивана Федотова не имеет ничего общего с законом. Еще в пятницу некие «анонимные источники» распространили версию о том, что вратарь давно бегает от армии. Но на самом деле это не так. Во-первых, он ни от кого не скрывался, все прекрасно знали, где его найти, чтобы вручить повестку. В конце концов календарь матчей ЦСКА и сборной России общедоступен. И если бы он проигнорировал эту повестку его бы привлекли к административной ответственности, выписали бы штраф, который бы в случае невыплаты мог ему закрыть заграницу. Ничего подобного не было даже близко. Во-вторых, Федотов постоянно проживал в Москве, а был прописан в Ленинградской области, однако призывали его почему-то в военкомате Санкт-Петербурга, где он просто тренировался и не состоял на воинском учете.

Второй вборс был про то, что Федотову светит два года лишения свободы за уклонение от военной службы. Это не так, ибо уголовная статья включается тогда, когда есть решение о призыве, а призывнику выписана повестка явиться с вещами на сборный пункт. Никакой такой повестки у Федотова не было.

НЕ ПРИЗВАЛИ, А ПОХИТИЛИ

Еще у нас существует такой устойчивое выражение «забрали в армию». В реальности в соответствии с законом в армию призывают, и призывник туда идет сам собственными ногами без всяких спецопераций и облав. Причем, у призывника есть права, которые он вправе реализовать. Таким образом, Федотова в армию не призвали, а похитили после тренировки с помощью каких-то людей, посадивших его в автобус и отправивших на сборный пункт.

Многие из вас сами проходили процедуру призыва, поэтому знают, что сперва проходится медкомиссия, которая уточняет ваши заболевания и просит принести справки из поликлиники по вашим диагнозам. Это же относится к любым спортсменам, потому что список заболеваний, освобождающих от военной службы или дающих отсрочку, довольно обширен. И Федотов жаловался на боли в ногах и спине, кроме того, его прямо со сборного пункта увозили в госпиталь с обострением гастрита. Его, кстати, нельзя вылечить за сутки, поэтому в Североморск уехал больной человек, чего не может быть в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе». Список заболеваний, с которыми нельзя в армию, обширен потому, что в условиях военной службы ограничен доступ к медицинской помощи, а вот для спортсменов она доступна даже в более широком формате, чем для обычных граждан. Поэтому вполне может быть ситуация, когда ты можешь играть за сборную Россию, но не можешь служить в армии.

Законом также прописаны социальные отсрочки, то есть связанные с семейным положением. Для этого призывник должен предоставить в призывную комиссию справки о составе семьи. При наличии пожилых родственников, иждивенцев, маленьких детей, призывник получает отсрочку. Также она дается для получения образования, тогда нужно предоставлять справку из учебного заведения. Ничего подобного Федотов предоставить не мог, потому что его в армию забрали прямо с тренировки. Может быть, у него пятеро детей маленьких, а военкомат и знать об этом не знает, тем более военкомат в Санкт-Петербурге вообще не имеет к нему никакого отношения, личное дело в нем не хранилось.

ХОРОШО НЕ БУДЕТ НИКОМУ

А вот игра в ЦСКА сейчас не является военной службой. Ныне это профессиональный спортивный клуб, в отличие от советского времени, когда он существовал, как подразделение Минобороны. Именно поэтому загулявшего Александра Гусева привезли на гауптвахту, а Анатолий Тарасов забирал его в форме полковника. Сейчас ни Иван Федотов (до сих пор!!!), ни Сергей Федоров военнослужащими не являются.

К слову, это создает проблемы для оформления отсрочки профессиональным спортсменам. Например, в марте прошлого года в связи с деятельным раскаянием было прекращено уголовное дело в отношении администратора магнитогорского «Металлурга» Виктора Сухова, который передавал военкому Андрею Житникову взятки для оформления отсрочек хоккеистам. Так в армию не пошли, в частности, Алексей Береглазов и Павел Варфоломеев. Зато военком Житников получил восемь лет лишения свободы.

Но к Федотову, конечно, магнитогорские взятки отношения не имеют. Адвокат обжаловал его незаконный призыв в суд, а это автоматически приостанавливает решение призывной комиссии. Даже если призывника уже отправили в часть, он может оттуда выбраться и такие прецеденты были.

С учетом того, что суд в данном случае почти наверняка встанет на сторону Федотова, его и отправили служить на Крайний Север, оттуда меньше шансов выбраться, особенно с Новой Земли. А спешили так потому, что призыв заканчивается 15 июля и возобновляется 1 октября. То есть осенний призыв начнется тогда, когда Федотов должен уже был играть за Филадельфию» в НХЛ вне территории, которая доступна российским военкоматам.

Тут беда еще в том, что если так поступили с серебряным призером Олимпиады, то как могут поступить с обычным призывником для выполнения плана по комплектованию армии? Да и хоккеистам теперь родители с агентами могут рекомендовать уезжать в юниорские лиги Северной Америки еще до наступления призывного возраста. Поэтому от мести Ивану Федотову хорошо уж точно никому не будет.