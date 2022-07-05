Спасти рядового Федотова может только он сам. Вернувшись в ЦСКА. На год. Как сделал Яшин в «Оттаве»

В сети появились фото несостоявшегося вратаря «Филадельфии», сделанные в учебке ВМФ в Северодвинске. Он успешно прошел медкомиссию и в ранге рядового начал обратный отсчет 12 месяцев военной службы, которую по Конституции РФ должен пройти каждый гражданин. Если до 27 лет не имеет документально подтвержденной отсрочки.

Вчера «Советский спорт» подробно разобрал ситуацию с Федотовым с правовой точки зрения, скажем так, в идеальном обществе, попутно жестко развенчав дурацкие мифы о великом Советском Союзе, строившим рай – без всякой иронии! - на земле. Но все мы все-таки фигурируем в реальной жизни, далекой от всеобщей честности и справедливости. Тем более когда на дворе проклятый в веках дикий капитализм.

Что меня больше всего напрягло в случае Федотова? Нет, не то, что его забрали в военкомат прямо после тренировки. Это нормально. Лично я с подобным на примере моих друзей и знакомых сталкивался неоднократно. Ну а как еще доставить военнообязанного куда положено, если он игнорирует повестки, если он нигде не расписался? План по призыву ведь никто не отменял. Тем более во время специальной военной операции. Остается только заарканить потенциального уклониста на улице, вручить под роспись повестку и сопроводить по назначению. Многие пацаны с моего московского двора именно так в Советской армии и оказывались. Но – важно! – на два года, а на флоте – на все три!

Но меня в нынешней катавасии зацепило другое: насколько мощные силы были задействованы в розыске и поимке лучшего голкипера КХЛ! Десяток служивых почему-то ловили Федотова аки матерого рецидивиста! Да, персона известная. Да, требует особого подхода. Но ведь тогда тем более - куда ему бежать-то? Чай, не Вася Пупкин, чтоб в толпе затеряться!

Значит, включен мощный админресурс в лице кровно заинтересованных влиятельных структур. Да до такой степени, что молчат все, включая Кремль, который устами пресс-атташе президента переадресовывает все вопросы в Министерство обороны. А оно в рамках своих полномочий, ясно, отчитываться ни перед кем не обязано.

Дальнейший наш рассказ пойдет в виде версии. Но чрезвычайно правдоподобной. А оттолкнемся в поисках истины от вчерашних выступлений в СМИ популярного агента Шуми Бабаева и тренера-аксакала Владимира Крикунова.

— Не думаю, что Федотов попадет в тюрьму и дело вообще дойдет до суда, ЦСКА такие вещи в прошлом уже делал, правда, давно уже, - сразу нашел крайнего Владимир Васильевич. - Вратарь армейцам очень нужен. Федотов же сразу, после последней игры в финале, объявил, что улетает в НХЛ. Наверное, уговорить по-хорошему не получилось. Иван еще такой безалаберный немного. Я его помню еще по «Нефтехимику», он при мне начинал. Уверен, если бы Федотов не был вратарем, в котором заинтересован ЦСКА, его никто бы не искал от военкомата. Наверняка армейцы предлагали ему остаться, а он уперся: «Поеду и все». Он такой по характеру… Уже НХЛ в голове была. А ЦСКА, видимо, не нашел достойную замену среди иностранцев, вот и решил оставить. В нашем мире это абсолютно нормальная ситуация. Поиграет Федотов еще годик за армейцев, параллельно отслужит в армии как положено, а потом уж улетит.

- Почему так жестко за него взялись? – заочно отвечает на мой вопрос Крикунов. - Да это специально, чтобы сперва сильно пугануть. А потом скажут: вот у тебя есть единственный выход в данной ситуации. Называется - клуб армии.

Шуми Бабаев добавил мощных нюансов, исходя из своего опыта работы в КХЛ и конкретно с ЦСКА:

- Убежден, ЦСКА никогда в жизни не выкупил бы игрока, если б не договорился о будущем продлении контракта. Клуб платит деньги другому клубу за игрока и берет его на один год? Я уверен, это исключено. То есть Федотов или его агент обещали, что игрок останется. Дальше они свою ситуацию поломали. Хорошо, вы идете на конфликт с ЦСКА, явно идете... Зная ЦСКА, могу сказать, за спиной клуб делать ничего не будет. Если вдруг это - как сейчас представляют - сделал Есмантович (президент ХК ЦСКА. – Прим. ред.) и дал команду забрать его в армию, то, поверьте, прежде чем это сделать, сто тысяч раз предупредили и агента, и игрока! Однако никакой реакции от них не последовало. То есть они посчитали, что могут не выполнять свои обещания, а ЦСКА может угрожать и ничего им не будет…

Поясним: год назад ЦСКА приобрел Федотова у «Трактора» за денежную компенсацию. По неофициальным данным – 60 млн рублей. По крайней мере, гендиректор челябинцев Иван Савин выглядел очень довольным сделкой:

- Мы посчитали целесообразным оформить переход голкипера в ЦСКА и получить серьезную денежную компенсацию. За ее счет нам удалось укрепить вратарскую позицию на несколько лет вперед.

Фишка тут в том, что москвичи по регламенту КХЛ не могли переподписать контракт с Федотовым и продлить его хотя бы до двух лет. Так и выступал новичок армейцев весь минувший сезон по старому договору с «Трактором».

Вот Бабаев и намекает, что по сути при выкупе Ивана армейцы с игроком и его агентом предварительно договорились, что он останется в ЦСКА и на второй год. Однако вратарь, сделавший себе имя именно в ЦСКА, о своих обещаниях сразу после завоевания Кубка Гагарина забыл и спустя неделю подмахнул однолетний контракт на 1,1 млн долларов с «Филадельфией».

Если так оно и было, уважающий себя клуб просто обязан нанести ответный удар. Причем максимально болезненный. Дабы в будущем никому неповадно было ставить работодателя в коленопреклоненное положение, считать, что он готов прогнуться под любую хотелку игрока. Ибо шила в мешке КХЛ, как свидетельствуют яркие спичи Крикунова и Бабаева, не утаишь. А у ЦСКА подобный прецедент уже был. Целых шесть лет Игорь Есмантович таил обиду на Радулова, как выяснилось, сбежавшего в 2016 году в НХЛ, чтобы по окончании минувшего сезона на прощальной пресс-конференции взорвать бомбу:

- Мы не ведем переговоров с Радуловым! Человек, который предал ЦСКА, не может подписать контракт с нами. Он уехал в Америку, когда была договоренность, что он подпишет контракт с ЦСКА. Стараемся не возвращаться к этому персонажу.

Вот так! Но тогда у армейцев не было никаких рычагов, чтобы удержать форварда. Радулову уже 30 лет исполнилось, а его первому ребенку еще и года не было…

ЦСКА, понятно, сделал выводы и предполагаемый отказ остаться Федотова встретил уже во всеоружии. Спрашивается, за что костерить армейский клуб, если все сделано по закону в соответствии с Конституцией РФ?!

Абсолютно прав Владимир Крикунов: у Ивана нет теперь иного выхода, кроме как попроситься обратно в ЦСКА. Отработать этот злополучный год, отдать воинский долг родине, а потом с чистой совестью отправиться спасать захудалую «Филадельфию».

В конце концов Алексею Яшину в 27 лет после годовой забастовки тоже пришлось сезон отпахать в ненавистной «Оттаве», чтоб потом выбить в «Нью-Йорк Айлендерс» рекордный десятилетний контракт на фантастические для 2001 года 87,5 млн долларов!

Федотову в ноябре только 26 стукнет. Для вратаря вся жизнь в хоккее еще впереди. Какой же смысл 12 месяцев терять квалификацию в учебке и подразделениях ВМФ, отказываясь от службы в спортроте при ЦСКА? Если, конечно, такое предложение вице-чемпиону Пекина от красно-синих поступит. По крайней мере, это можно сделать в интересах сборной. Тем более ФХР уже заявила, что внимательно следит за ситуацией вокруг Федотова и направила соответствующие запросы в компетентные г