«Резидент Иван Федотов». Власти недоработали: надо было отправить вратаря в разведку

Державою задержан хоккеист
С простым красивым именем Иван,
Он не чиновник, не изменник, не садист,
В чем обвиняется, каков имел изъян?
Вратарь от бога, и талант при нем,
Он статью, ростом и уменьем наделен,
Играл в России в разных клубах с огоньком,
Хотя и был в Финляндии рожден.
И вот фенита, кончилась игра,
И в отделение доставлен хоккеист.
Им так гордились в ЦСКА вчера,
Сегодня пишут в прессе - уклонист.
Похищен был талантливый голкипер
С ледовых состязательных полей,
Не как фанера пролетел, а словно шифер
С контрактом Филадельфии своей.
Иван доставлен был в военкомат
Нежданно и без всяких объяснений,
И так как был внезапным перехват,
В больницу помещен хоккейный гений.
Спортивный мир нахмурился, однако,
Российский спорт теряет вратаря!
Не на Сейшелы он собрался иль в Монако,
Но власть махнула пальчиком - нельзя!
Не против я, пусть парень нам послужит,
Хоть летчиком, а хоть отважным моряком!
В пехоте на коньках своих покружит,
Ну пусть не добровольно, а силком!
Но только можно подсластить ему таблетку,
Нельзя ли поменять немного план?
Отправьте парня вы служить в разведку!
И пусть летит наш резидент за океан!