«Резидент Иван Федотов». Власти недоработали: надо было отправить вратаря в разведку

Державою задержан хоккеист

С простым красивым именем Иван,

Он не чиновник, не изменник, не садист,

В чем обвиняется, каков имел изъян?

Вратарь от бога, и талант при нем,

Он статью, ростом и уменьем наделен,

Играл в России в разных клубах с огоньком,

Хотя и был в Финляндии рожден.

И вот фенита, кончилась игра,

И в отделение доставлен хоккеист.

Им так гордились в ЦСКА вчера,

Сегодня пишут в прессе - уклонист.

Похищен был талантливый голкипер

С ледовых состязательных полей,

Не как фанера пролетел, а словно шифер

С контрактом Филадельфии своей.

Иван доставлен был в военкомат

Нежданно и без всяких объяснений,

И так как был внезапным перехват,

В больницу помещен хоккейный гений.

Спортивный мир нахмурился, однако,

Российский спорт теряет вратаря!

Не на Сейшелы он собрался иль в Монако,

Но власть махнула пальчиком - нельзя!

Не против я, пусть парень нам послужит,

Хоть летчиком, а хоть отважным моряком!

В пехоте на коньках своих покружит,

Ну пусть не добровольно, а силком!

Но только можно подсластить ему таблетку,

Нельзя ли поменять немного план?

Отправьте парня вы служить в разведку!

И пусть летит наш резидент за океан!