ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Резидент Иван Федотов». Власти недоработали: надо было отправить вратаря в разведку

О ситуации с вратарем Федотовым сказано немало. Но еще не было сказано в стихах. Ниже – послание из читательской почты.
«Резидент Иван Федотов». Власти недоработали: надо было отправить вратаря в разведку
05 июля 2022 13:55
автор: Феникс Фламм
автор фото: ПХК ЦСКА

Державою задержан хоккеист
С простым красивым именем Иван,
Он не чиновник, не изменник, не садист,
В чем обвиняется, каков имел изъян?

Вратарь от бога, и талант при нем,
Он статью, ростом и уменьем наделен,
Играл в России в разных клубах с огоньком,
Хотя и был в Финляндии рожден.

И вот фенита, кончилась игра,
И в отделение доставлен хоккеист.
Им так гордились в ЦСКА вчера,
Сегодня пишут в прессе - уклонист.

Похищен был талантливый голкипер
С ледовых состязательных полей,
Не как фанера пролетел, а словно шифер
С контрактом Филадельфии своей.

Иван доставлен был в военкомат
Нежданно и без всяких объяснений,
И так как был внезапным перехват,
В больницу помещен хоккейный гений.

Спортивный мир нахмурился, однако,
Российский спорт теряет вратаря!
Не на Сейшелы он собрался иль в Монако,
Но власть махнула пальчиком - нельзя!

Не против я, пусть парень нам послужит,
Хоть летчиком, а хоть отважным моряком!
В пехоте на коньках своих покружит,
Ну пусть не добровольно, а силком!

Но только можно подсластить ему таблетку,
Нельзя ли поменять немного план?
Отправьте парня вы служить в разведку!
И пусть летит наш резидент за океан!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Резидент Иван Федотов». Власти недоработали: надо было отправить вратаря в разведку
«Резидент Иван Федотов». Власти недоработали: надо было отправить вратаря в разведку
О ситуации с вратарем Федотовым сказано немало. Но еще не было сказано в стихах. Ниже – послание из читательской почты.
05.07.2022 13:55
Хоккей
автор: Феникс Фламм
Спасти рядового Федотова может только он сам. Вернувшись в ЦСКА. На год. Как сделал Яшин в «Оттаве»
Спасти рядового Федотова может только он сам. Вернувшись в ЦСКА. На год. Как сделал Яшин в «Оттаве»
В деле экс-вратаря ЦСКА Ивана Федотова, внезапно призванного в армию, за минувшие 24 часа появились новые детали. Все идет к тому, что вице-чемпиону Пекина в ближайшие дни придется принять единственно правильное решение.
05.07.2022 13:34
Хоккей
автор: Виталий Славин
Дело Ивана Федотова: Новая Земля вместо Филадельфии?
Дело Ивана Федотова: Новая Земля вместо Филадельфии?
На третьи сутки саги вратаря хоккейной сборной России, серебряного призера пекинской Олимпиады Ивана Федотова ТАСС сообщил со ссылкой на источники, что служить спортсмен будет на Новой Земле. Наш постоянный автор делится своим мнением.
05.07.2022 12:54
Хоккей
автор: Кирилл Шулика
Если у Федотова нет законного права на отсрочку от армии, он обязан исполнить долг перед родиной
Если у Федотова нет законного права на отсрочку от армии, он обязан исполнить долг перед родиной
Где сейчас вице-чемпион Пекина Иван Федотов, достоверно неизвестно. Но лично мне не очень понятна шумиха, поднятая вокруг вратаря «Филадельфии». На моей памяти подобных историй десятки.
04.07.2022 13:28
Хоккей
автор: Виталий Славин
Спасти рядового Федотова. Что пишут в соцсетях о похищении армейского голкипера
Спасти рядового Федотова. Что пишут в соцсетях о похищении армейского голкипера
Многие с сожалением отмечают: высказываются по теме только журналисты, хоккейные люди молчат.
03.07.2022 21:50
Хоккей
автор: Ярослав Николаев
Из сетки в клетку. Продолжаем следить за чудовищной историей с вратарем Федотовым
Из сетки в клетку. Продолжаем следить за чудовищной историей с вратарем Федотовым
В выходные адвокат элементарно не мог узнать о местонахождении похищенного вратаря. С утра воскресенья интернет заполнился неподтвержденными сообщениями о том, что Иван Федотов отправлен в сторону Североморска. Оценка журналистов: ЦСКА за что-то мстит вратарю.
03.07.2022 21:32
Хоккей
автор: Сергей Терехов
В тему похищения Федотова. Немного о призыве советских спортсменов в армию
В тему похищения Федотова. Немного о призыве советских спортсменов в армию
Известный исследователь истории спорта Станислав Гридасов поделился своими архивными материалами в канале с говорящим названием «Гридасов с бородой».
03.07.2022 20:44
Хоккей
автор: Станислав Гридасов
Вратаря Федотова забривают в армию. Объясняем, почему и к чему это приведет
Вратаря Федотова забривают в армию. Объясняем, почему и к чему это приведет
Голкипер столичного ЦСКА и сборной России подошел к пику своей карьеры – он заключил контракт с заокеанской «Филадельфией» и уже готовился играть в НХЛ, как внезапно был задержан людьми без опознавательных знаков. Обнаружили вратаря уже в военкомате. Чудовищная история.
02.07.2022 10:00
Хоккей
автор: Николай Яременко
Почему секс-скандал лишил канадский хоккей спонсоров, а в КХЛ выплатят насильнику из США $1000000?
Почему секс-скандал лишил канадский хоккей спонсоров, а в КХЛ выплатят насильнику из США $1000000?
В заокеанском хоккее снова буря на сексуальной почве. Теперь громыхнуло в Канаде, чья федерация уже лишилась поддержки главных спонсоров. А при похожем случае у нас – в КХЛ, ФХР, Минспорта, Омске – позорная тишина.
30.06.2022 16:08
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Питтсбург» предъявил Малкину ультиматум: бери 6 - 6,5 млн долларов или уходи
«Питтсбург» предъявил Малкину ультиматум: бери 6 - 6,5 млн долларов или уходи
Увы, Кучерову, Василевскому, Сергачеву не удалось стать трехкратными чемпионами НХЛ. Таковой у нас сейчас в лиге один Малкин. Вот только где продолжит карьеру 35-летний Джино, большой вопрос.
29.06.2022 14:48
Хоккей
автор: Виталий Славин
Теперь ты в армии… Как ЦСКА использовал призыв, чтобы заполучить лучших хоккеистов
Вратарь сборной России Иван Федотов вместо НХЛ оказался на Новой Земле, превратившись из звезды хоккея в рядового солдата-срочника. «Плеймейкер» вспоминает времена СССР, когда армейские клубы при помощи призывных повесток мешали лучшим хоккеистам выезжать за границу и наносили удар по конкурентам.
«Приобретения будут, но пока все откладывается». Федотов — после поражения от «Пари НН»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча «Кубка PARI Премьер» с «Пари Нижним Новгородом» (0:2) и рассказал о подготовке к сезону.
Монополия на Карлсена! Как Непомнящий снова стал первым после лучшего шахматиста всех времен
В Мадриде финишировал турнир претендентов на первенство мира. Первое место уверенно занял российский гроссмейстер Ян Непомнящий - он второй раз подряд сыграет чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Потеряли кучу народа и проиграли третий домашний матч подряд. Как же все плохо у ЦСКА при Федотове
В рамках «Кубка PARI Премьер» красно-синие уступили «Пари Нижнему Новгороду» - 0:2.
«Нашему флоту без Федотова никак?» Как вратарь сборной России стал матросом
«Плеймейкер» продолжает следить за подробностями нашумевшего дела экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Федотов и ЦСКА» — тренд лета-2022. Обзор мемов
Главные футбольные события в картинках и видео.
«Может, Абаскаля снимут после пяти туров, Суперкубок для него — момент истины». Панов — о «Спартаке»
Бывший нападающий сборной России и болельщик «Спартака» Александр Панов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 9 июля матче за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 04.07.2022: на кону 14 197 656 рублей!
4 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Кассьерра забил через три минуты после дебюта! Как «Зенит» победил в Сочи лучшую команду Сербии
В последнем контрольном матче перед Суперкубком России со «Спартаком» команда Сергея Семака победила «Црвену Звезду» - 2:1.
Карлос, это было красиво! Итоги фантастического Гран-при Великобритании
Десятый этап «Формулы-1» подарил потрясающую борьбу лидеров, в которой преуспел Карлос Сайнс из «Феррари». Для испанца это первый титул в карьере.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика