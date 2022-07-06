С Иваном Федотовым разобрались. За уклонистами из шоу-бизнеса и детьми элиты тоже «спецназ» пошлют?

Лично меня в этом деле больше всего тревожило пренебрежение интересами государства. Особенно после того как несостоявшийся вратарь «Филадельфии» объявился в учебке ВМФ в Северодвинске, а там, как известно, готовят срочников для службы именно на Новой Земле. Этот архипелаг в Северном Ледовитом океане в советские времена использовали как полигон для ядерных испытаний, причем больше половины зарядов (почти 90) взорвали в атмосфере. Ясно, гонять шайбу там рядовому весьма проблематично. Да и из соперников разве что белые медведи.

Сегодня в СМИ просочился инсайд, что лучший голкипер КХЛ-2022 займет место в воротах команды Беломорской военно-морской базы «Авангард», а служить будет в спортивной роте Северного флота. То есть на 12 месяцев из процесса Федотов напрочь не вылетит. Пусть с известными оговорками, но форму поддерживать сможет. А это теперь главное!

Ведь всем понятно, что:

– конституционный долг гражданина отслужить в армии никто не отменял;

– если нет отсрочки и медицинских противопоказаний, с 18 до 27 лет могут призвать в любой момент;

– закон един для всех, действующий контракт с клубом НХЛ препятствием служить не может и просто замораживается на год.

Удручало другое: если страна вложила в человека миллионы рублей, чтобы вывести его в профессии на звездный уровень, в разряд эксклюзивных мастеров мирового класса, как то же государство может одним росчерком пера неизвестного военкома эти самые народные миллионы закопать в снегах бывшего ядерного полигона?! Напомню, только за права на Федотова ЦСКА заплатил «Трактору» 60 млн рублей (по неофициальной информации). А содержит армейский клуб, как все знают, госкомпания.

Да и вся наша КХЛ, к моему великому сожалению, полностью сидит на шее государства. То есть – на нашей с вами. Но разве кто-то в России выиграл бы от того, что героя Олимпиады-2022, благодаря которому многие мальчишки, уверен, заболели хоккеем, выдернули бы из профессии? Вопрос риторический. Но, видимо, не для всех. Ведь общество до сих пор не имеет – подчеркиваю! – официального подтверждения, что обладателя Кубка Гагарина на взлете на целый год не выбросят из хоккея.

Как тут не вспомнить Валерия Харламова. Его Анатолий Тарасов не загнал ведь служить куда-то на Сахалин, а командировал к знакомому тренеру Владимиру Альферу на Урал в армейскую команду «Звезда». Там, в Чебаркуле, будущая легенда №17 окреп, выработал неповторимый стиль, почувствовал свою силу настолько, что спустя год после триумфального возвращения в ЦСКА стал чемпионом мира. С Харламовым тот же путь на Урал и обратно проделал Александр Гусев, будущий олимпийский чемпион, гроза канадских профессионалов, а особенно – чешских провокаторов.

Да, беломорский «Авангард» – это не чебаркульская «Звезда», которая выступала в низшей лиге чемпионата СССР, но и не белое безмолвие Новой Земли. По крайней мере, тренироваться именитый рядовой, надеюсь, сможет регулярно. И не забудет в столовую всегда ходить с теннисными мячами. Как это делал Владислав Третьяк по требованию Тарасова.

Вот только точку во всей этой истории, по-моему, ставить рано. Это правильно, что наши военкомы проявили принципиальность в отношении знаменитого хоккеиста. Но мне жутко хотелось бы увидеть в СМИ, как где-нибудь на многолюдном концерте десяток человек в масках хватают скандально известного репера, уклоняющегося от призыва, и волокут в военкомат. Либо как стаскивают со сцены какого-нибудь звонкого стендапера, блистающего юмором ниже пояса с ненормативной лексикой. А все ли чада чиновников и бизнес-элиты отдали долг родине? Я вот сильно сомневаюсь.

Вот эти и подобные им уклонисты точно заслуживают вахты на крайнем Севере. Страна от их годичного отсутствия абсолютно ничего не потеряет. Зато сами фигуранты поймут, что в цивилизованном обществе есть законы, которые надо соблюдать. А за тот же мат на публике положены 15 суток ареста. Жаль, Шнур этого даже в 50 лет не осознал. Ну тогда хоть его последователей, воодушевленных безнаказанностью, армия хоть чему-то научит.

В любом случае в деле Федотова вижу добрый знак. Хочется верить, это предостережение всем тем, кто пренебрегает основополагающими законами социума. Тем более во времена специальной военной операции, когда справедливость, порядочность, единение нашему обществу жизненно необходимы.