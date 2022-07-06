ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

С Иваном Федотовым разобрались. За уклонистами из шоу-бизнеса и детьми элиты тоже «спецназ» пошлют?

История с внезапным призывом в армию вице-чемпиона Пекина Ивана Федотова, похоже, близится к завершению. Появилась информация, что в отдаленный гарнизон его не отправят и хоккея не лишат. Но вопросы общего порядка остаются.
С Иваном Федотовым разобрались. За уклонистами из шоу-бизнеса и детьми элиты тоже «спецназ» пошлют?
06 июля 2022 16:28
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК ЦСКА

Лично меня в этом деле больше всего тревожило пренебрежение интересами государства. Особенно после того как несостоявшийся вратарь «Филадельфии» объявился в учебке ВМФ в Северодвинске, а там, как известно, готовят срочников для службы именно на Новой Земле. Этот архипелаг в Северном Ледовитом океане в советские времена использовали как полигон для ядерных испытаний, причем больше половины зарядов (почти 90) взорвали в атмосфере. Ясно, гонять шайбу там рядовому весьма проблематично. Да и из соперников разве что белые медведи.

Сегодня в СМИ просочился инсайд, что лучший голкипер КХЛ-2022 займет место в воротах команды Беломорской военно-морской базы «Авангард», а служить будет в спортивной роте Северного флота. То есть на 12 месяцев из процесса Федотов напрочь не вылетит. Пусть с известными оговорками, но форму поддерживать сможет. А это теперь главное!

Ведь всем понятно, что:

конституционный долг гражданина отслужить в армии никто не отменял;

если нет отсрочки и медицинских противопоказаний, с 18 до 27 лет могут призвать в любой момент;

закон един для всех, действующий контракт с клубом НХЛ препятствием служить не может и просто замораживается на год.

Удручало другое: если страна вложила в человека миллионы рублей, чтобы вывести его в профессии на звездный уровень, в разряд эксклюзивных мастеров мирового класса, как то же государство может одним росчерком пера неизвестного военкома эти самые народные миллионы закопать в снегах бывшего ядерного полигона?! Напомню, только за права на Федотова ЦСКА заплатил «Трактору» 60 млн рублей (по неофициальной информации). А содержит армейский клуб, как все знают, госкомпания.

Да и вся наша КХЛ, к моему великому сожалению, полностью сидит на шее государства. То есть – на нашей с вами. Но разве кто-то в России выиграл бы от того, что героя Олимпиады-2022, благодаря которому многие мальчишки, уверен, заболели хоккеем, выдернули бы из профессии? Вопрос риторический. Но, видимо, не для всех. Ведь общество до сих пор не имеет – подчеркиваю! официального подтверждения, что обладателя Кубка Гагарина на взлете на целый год не выбросят из хоккея.

Как тут не вспомнить Валерия Харламова. Его Анатолий Тарасов не загнал ведь служить куда-то на Сахалин, а командировал к знакомому тренеру Владимиру Альферу на Урал в армейскую команду «Звезда». Там, в Чебаркуле, будущая легенда №17 окреп, выработал неповторимый стиль, почувствовал свою силу настолько, что спустя год после триумфального возвращения в ЦСКА стал чемпионом мира. С Харламовым тот же путь на Урал и обратно проделал Александр Гусев, будущий олимпийский чемпион, гроза канадских профессионалов, а особенно – чешских провокаторов.

Да, беломорский «Авангард» это не чебаркульская «Звезда», которая выступала в низшей лиге чемпионата СССР, но и не белое безмолвие Новой Земли. По крайней мере, тренироваться именитый рядовой, надеюсь, сможет регулярно. И не забудет в столовую всегда ходить с теннисными мячами. Как это делал Владислав Третьяк по требованию Тарасова.

Вот только точку во всей этой истории, по-моему, ставить рано. Это правильно, что наши военкомы проявили принципиальность в отношении знаменитого хоккеиста. Но мне жутко хотелось бы увидеть в СМИ, как где-нибудь на многолюдном концерте десяток человек в масках хватают скандально известного репера, уклоняющегося от призыва, и волокут в военкомат. Либо как стаскивают со сцены какого-нибудь звонкого стендапера, блистающего юмором ниже пояса с ненормативной лексикой. А все ли чада чиновников и бизнес-элиты отдали долг родине? Я вот сильно сомневаюсь.

Вот эти и подобные им уклонисты точно заслуживают вахты на крайнем Севере. Страна от их годичного отсутствия абсолютно ничего не потеряет. Зато сами фигуранты поймут, что в цивилизованном обществе есть законы, которые надо соблюдать. А за тот же мат на публике положены 15 суток ареста. Жаль, Шнур этого даже в 50 лет не осознал. Ну тогда хоть его последователей, воодушевленных безнаказанностью, армия хоть чему-то научит.

В любом случае в деле Федотова вижу добрый знак. Хочется верить, это предостережение всем тем, кто пренебрегает основополагающими законами социума. Тем более во времена специальной военной операции, когда справедливость, порядочность, единение нашему обществу жизненно необходимы.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
С Иваном Федотовым разобрались. За уклонистами из шоу-бизнеса и детьми элиты тоже «спецназ» пошлют?
С Иваном Федотовым разобрались. За уклонистами из шоу-бизнеса и детьми элиты тоже «спецназ» пошлют?
История с внезапным призывом в армию вице-чемпиона Пекина Ивана Федотова, похоже, близится к завершению. Появилась информация, что в отдаленный гарнизон его не отправят и хоккея не лишат. Но вопросы общего порядка остаются.
06.07.2022 16:28
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Резидент Иван Федотов». Власти недоработали: надо было отправить вратаря в разведку
«Резидент Иван Федотов». Власти недоработали: надо было отправить вратаря в разведку
О ситуации с вратарем Федотовым сказано немало. Но еще не было сказано в стихах. Ниже – послание из читательской почты.
05.07.2022 13:55
Хоккей
автор: Феникс Фламм
Спасти рядового Федотова может только он сам. Вернувшись в ЦСКА. На год. Как сделал Яшин в «Оттаве»
Спасти рядового Федотова может только он сам. Вернувшись в ЦСКА. На год. Как сделал Яшин в «Оттаве»
В деле экс-вратаря ЦСКА Ивана Федотова, внезапно призванного в армию, за минувшие 24 часа появились новые детали. Все идет к тому, что вице-чемпиону Пекина в ближайшие дни придется принять единственно правильное решение.
05.07.2022 13:34
Хоккей
автор: Виталий Славин
Дело Ивана Федотова: Новая Земля вместо Филадельфии?
Дело Ивана Федотова: Новая Земля вместо Филадельфии?
На третьи сутки саги вратаря хоккейной сборной России, серебряного призера пекинской Олимпиады Ивана Федотова ТАСС сообщил со ссылкой на источники, что служить спортсмен будет на Новой Земле. Наш постоянный автор делится своим мнением.
05.07.2022 12:54
Хоккей
автор: Кирилл Шулика
Если у Федотова нет законного права на отсрочку от армии, он обязан исполнить долг перед родиной
Если у Федотова нет законного права на отсрочку от армии, он обязан исполнить долг перед родиной
Где сейчас вице-чемпион Пекина Иван Федотов, достоверно неизвестно. Но лично мне не очень понятна шумиха, поднятая вокруг вратаря «Филадельфии». На моей памяти подобных историй десятки.
04.07.2022 13:28
Хоккей
автор: Виталий Славин
Спасти рядового Федотова. Что пишут в соцсетях о похищении армейского голкипера
Спасти рядового Федотова. Что пишут в соцсетях о похищении армейского голкипера
Многие с сожалением отмечают: высказываются по теме только журналисты, хоккейные люди молчат.
03.07.2022 21:50
Хоккей
автор: Ярослав Николаев
Из сетки в клетку. Продолжаем следить за чудовищной историей с вратарем Федотовым
Из сетки в клетку. Продолжаем следить за чудовищной историей с вратарем Федотовым
В выходные адвокат элементарно не мог узнать о местонахождении похищенного вратаря. С утра воскресенья интернет заполнился неподтвержденными сообщениями о том, что Иван Федотов отправлен в сторону Североморска. Оценка журналистов: ЦСКА за что-то мстит вратарю.
03.07.2022 21:32
Хоккей
автор: Сергей Терехов
В тему похищения Федотова. Немного о призыве советских спортсменов в армию
В тему похищения Федотова. Немного о призыве советских спортсменов в армию
Известный исследователь истории спорта Станислав Гридасов поделился своими архивными материалами в канале с говорящим названием «Гридасов с бородой».
03.07.2022 20:44
Хоккей
автор: Станислав Гридасов
Вратаря Федотова забривают в армию. Объясняем, почему и к чему это приведет
Вратаря Федотова забривают в армию. Объясняем, почему и к чему это приведет
Голкипер столичного ЦСКА и сборной России подошел к пику своей карьеры – он заключил контракт с заокеанской «Филадельфией» и уже готовился играть в НХЛ, как внезапно был задержан людьми без опознавательных знаков. Обнаружили вратаря уже в военкомате. Чудовищная история.
02.07.2022 10:00
Хоккей
автор: Николай Яременко
Почему секс-скандал лишил канадский хоккей спонсоров, а в КХЛ выплатят насильнику из США $1000000?
Почему секс-скандал лишил канадский хоккей спонсоров, а в КХЛ выплатят насильнику из США $1000000?
В заокеанском хоккее снова буря на сексуальной почве. Теперь громыхнуло в Канаде, чья федерация уже лишилась поддержки главных спонсоров. А при похожем случае у нас – в КХЛ, ФХР, Минспорта, Омске – позорная тишина.
30.06.2022 16:08
Хоккей
автор: Виталий Славин
Роналду и «МЮ»: уйти нельзя остаться
Одной из главных трансферных мыльных опер лета-2022 - ситуация с вероятным уходом из «МЮ» Криштиану Роналду.
Разыскиваются конкуренты «Зенита»! Такими темпами «Спартак», «Динамо» и др. интригу не обеспечат
До старта чемпионата страны остается 10 дней, а ясности в том, какими предстанут клубы в новом сезоне, пока нет.
Теперь ты в армии… Как ЦСКА использовал призыв, чтобы заполучить лучших хоккеистов
Вратарь сборной России Иван Федотов вместо НХЛ оказался на Новой Земле, превратившись из звезды хоккея в рядового солдата-срочника. «Плеймейкер» вспоминает времена СССР, когда армейские клубы при помощи призывных повесток мешали лучшим хоккеистам выезжать за границу и наносили удар по конкурентам.
«Приобретения будут, но пока все откладывается». Федотов — после поражения от «Пари НН»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча «Кубка PARI Премьер» с «Пари Нижним Новгородом» (0:2) и рассказал о подготовке к сезону.
Монополия на Карлсена! Как Непомнящий снова стал первым после лучшего шахматиста всех времен
В Мадриде финишировал турнир претендентов на первенство мира. Первое место уверенно занял российский гроссмейстер Ян Непомнящий - он второй раз подряд сыграет чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Потеряли кучу народа и проиграли третий домашний матч подряд. Как же все плохо у ЦСКА при Федотове
В рамках «Кубка PARI Премьер» красно-синие уступили «Пари Нижнему Новгороду» - 0:2.
«Нашему флоту без Федотова никак?» Как вратарь сборной России стал матросом
«Плеймейкер» продолжает следить за подробностями нашумевшего дела экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Федотов и ЦСКА» — тренд лета-2022. Обзор мемов
Главные футбольные события в картинках и видео.
«Может, Абаскаля снимут после пяти туров, Суперкубок для него — момент истины». Панов — о «Спартаке»
Бывший нападающий сборной России и болельщик «Спартака» Александр Панов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 9 июля матче за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 04.07.2022: на кону 14 197 656 рублей!
4 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика