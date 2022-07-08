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НХЛ не просто не собирается банить Россию – наоборот! Американские клубы делают на русских ставку

Сегодня ночью в Монреале состоялся первый раунд драфта, который подчеркнул: «дело Федотова» на отношение к россиянам НХЛ никак не повлияет. Есть талант, отслужил в армии, добро пожаловать в лучшую лигу мира!
НХЛ не просто не собирается банить Россию – наоборот! Американские клубы делают на русских ставку
08 июля 2022 14:54
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Еще перед процедурой драфта глава НХЛ Гари Беттман, комментируя призыв в ВМФ вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова, а также слухи о возможной отправке в ВДВ лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова, заявил:

Я не хочу говорить ничего, что может быть неправильно истолковано или вызвать обострение этой деликатной ситуации. Российские хоккеисты, которые находятся на родине, должны убедиться, что принимают наилучшие решения для себя и близких. Вероятно, у нас нет полной информации об отношениях каждого игрока в России с правительством. Нам придется уважать тамошние процедуры. Думаю, лиге или клубам не стоит вмешиваться в политику того, что происходит в России. Я считаю, игроки должны сами взвешивать каждое свое действие и принимать ответственные решения.

Вот так, друзья. Что и требовалось доказать! И мы, господин Беттман, считаем точно так же. Не исключено, что именно этот короткий спич президента послужил клубам сигналом «Можно брать!». В результате в первом раунде задрафтованы сразу трое россиян:

№10 – защитник Павел Минтюков («Анахайм»);

№20 – нападающий Иван Мирошниченко («Вашингтон»);

№24 – нападающий Данила Юров («Миннесота»).

А возглавили список сенсационно два словака: «Монреаль» приписал себе MVP Олимпиады-2022 Юрая Слафковски, который в Пекине стал лучшим снайпером, а «Нью-Джерси» взял защитника Шимона Немеца.

Любопытно, Финляндию, в минувшем сезоне выигравшую Олимпиаду и домашний чемпионат мира, в стартовом раунде представили только двое. Как и Чехию. От Швейцарии и Австрии выбрали по одному юниору, от России и Словакии – по три, от Швеции – четыре, семеро – от США и девять от Канады.

Воспитанник ЦСКА Минтюков уже перебрался за океан и выступает в молодежной лиге Онтарио. Мирошниченко пока играет в высшей лиге за «Омские Крылья», а Юрову предстоит закрепиться в основе «Магнитки».

Мы ожидали его попадания в первый раунд, констатирует директор «Металлурга» Сергей Ласьков. Считалось, что его выберет «Баффало». Но эта команда по стилю не подходит Даниле. А «Миннесота» Капризова игровая команда. Взяла форварда мыслящего и видящего площадку. Но Даниле надо освоиться в КХЛ и ехать в НХЛ подготовленным. В этом году Данила будет играть в основном составе, а не 13-м нападающим. Мы дадим ему все шансы окрепнуть, а там уже его выбор.

Добавим, что перед драфтом произошли несколько важнейших обменов с участием наших игроков. Защитник Александр Романов из «Монреаля» перебирается в «Нью-Йорк Айлендерс», а дублер Игоря Шестеркина Александр Георгиев меняет Бродвей на среднегорье Колорадо.

Что в итоге получается? В НХЛ образовались еще несколько русских команд, за которыми в предстоящем сезоне будем следить с особым интересом. И болеть за них!

«МИННЕСОТА»

Никогда не выбирала россиян в первом раунде драфта. Уже в следующем чемпионате в Сент-Поле могут сыграть трое наших – Кирилла Капризова из обороны поддержат ветеран Дмитрий Куликов и Павел Минтюков. А еще в системе «Уайлд» на контрактах нападающие Владислав Фирстов и Александр Хованов, защитник Федор Гордеев.

«КОЛОРАДО»

Учитывая огромные проблемы новых чемпионов НХЛ с потолком зарплат, вполне возможно, Георгиев станет основным голкипером «лавин». По крайней мере, прошла информация, что хотелки Кемпера, у которого истек контракт, клуб не потянет. У Александра прекрасный шанс перезапустить карьеру. Игрового времени у него будет предостаточно, а освоиться в Денвере поможет Валерий Ничушкин, который на днях должен подписать новый договор с «Колорадо».

Еще два года действует контракт новичка у защитника Данилы Журавлева, а вот нападающий Михаил Мальцев в подвешенном состоянии. Возможно, ему придется распрощаться со Скалистыми горами.

«АЙЛЕНДЕРС»

Романову еще предстоит заключить контракт с ньюйоркцами, но это только дело времени. Наконец-то у вратарей Ильи Сорокина и Семена Варламова появился соотечественник-помощник в поле.

«ВАШИНГТОН»

Самый популярный в нашей стране клуб НХЛ продолжает расширять российскую колонию:

Александр Овечкин – 36 лет, контракт до 2026 года;

Евгений Кузнецов – 30 лет, до 2025 года;

Дмитрий Орлов – 30 лет, до 2023 года;

Илья Самсонов – 25 лет, без контракта;

Александр Алексеев – 22 года, до 2023 года;

Богдан Тринеев – 20 лет, до 2025 года.

А ведь есть еще и 21-летний белорус Алексей Протас. Так что Ивану Мирошниченко в столице США быстро все объяснят и покажут. В том числе – где лучшие русские рестораны.

Считаем теперь, сколько в НХЛ наших клубов. Помимо четырех названных – это «Тампа», «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Ванкувер», где к Подколзину присоединится топ-форвард КХЛ-2022 Кузьменко, «Каролина» еще бы, если там Славин играет, «Флорида». И потенциально «Торонто» с «Питтсбургом», если там останутся Михеев и Малкин.

Итого: 12 команд из 32. Какая тут, к лешему, изоляция?! Россия легко может из своих клубов отдельную конференцию в НХЛ учредить!

источник: «Советский спорт»
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