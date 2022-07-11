Почему закон для спортсменов должен быть что дышло? Ответ хоккеисту Панину

Хотелось бы узнать у бесстрашного и уважаемого защитника Панина судьбу его бывшей жены, которая в его бытность игроком «Ак Барса» совершила наезд на пешехода. «Я Регина Панина!» – гневно бросила виновница ДТП сотрудникам ГИБДД, выйдя из авто. Этот эпизод превратился в мем, его обсуждала вся наша хоккейная общественность.

Молодую мать Регину осудили, вынесли приговор (несколько лет) с отсрочкой наказания (до совершеннолетия ребенка).

Теперь ее уже бывший муж объявил, что спортсмены (в нашем случае хоккеисты) должны быть вне закона. Мол, зачем убивать их мечту играть в сильнейшей лиге мира? Это касательно Федотова.

К слову, адвокат вратаря держит в секрете место пребывания своего клиента. Доподлинно неизвестно, что ему инкриминируют – поддельный военный билет или… Автору этих строк непонятно, каким макаром допустили к службе в армии человека ростом выше двух метров! На вечере закрытия сезона в КХЛ (в начале мая) я осведомился у Федотова о его росте. «202 сантиметра», – ответил вратарь. «Ровно столько было у баскетболиста Александра Белова, героя Олимпиады-72 в Мюнхене», – подумалось мне тогда. Центровой сборной СССР и ленинградского «Спартака» славился недюжинной силой, ловкостью, координацией и вертикальным прыжком 94 см. Иначе вряд ли бы перепрыгнул двух более рослых афроамериканцев в том историческом эпизоде с тремя секундами в финале Игр-72.

Говорят, ныне Федотов расплачивается за уфимский отрезок карьеры, когда о нем знал узкий круг болельщиков. Именно в столице Башкортостана химичил с документами нечистый на руку сотрудник ГИБДД через фирму своей жены. Его услугами якобы воспользовались и другие хоккеисты, в том числе Кирилл Капризов и Михаил Воробьев. Некоторым из них теперь светит суд.

А как обстояло дело со спортсменами-правонарушителями раньше? В СССР – по-разному. Широкий резонанс получило дело футболиста Эдуарда Стрельцова, осужденного накануне ЧМ-1962 за изнасилование. До сих пор неизвестно, жертва клеветы он или преступник. Через несколько лет на скамье подсудимых оказался футболист «Спартака» Юрий Севидов за наезд на ученого-химика Рябчикова. Член-корреспондент Академии наук скончался на операционном столе после ошибки с наркозом малоопытного хирурга. Но Севидов скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему. Спартаковца увезли с базы в Тарасовке на черном воронке. Президент АН СССР Келдыш публично потребовал для «убийцы» своего коллеги исключительную меру. К расстрелу Севидова, конечно, не приговорили. Но дали 12 лет, несмотря на связи его отца, известного тренера динамовских команд. Оргвывода коснулись и красно-белых – команду не разогнали, но ее тренера Никиту Симоняна и начальника Николая Старостина уволили.

Севидов отсидел менее половины срока и, по сути, завершил карьеру. В «Спартак» его не взяли.

Могли оказаться за решеткой хоккеисты Вениамин Александров, Виктор Жлуктов, Игорь Ларионов и Вячеслав Фетисов (дважды). Все – за ДТП, а капитан ЦСКА и сборной – еще и за дебош в ресторане киевской гостиницы. Первого из них спас… Юрий Гагарин, полетевший в космос, когда шло следствие по делу хоккеиста. Александров, сбивший женщину, отделался условным сроком и 8-месячным простоем в карьере. Жлуктова, наехавшего осенью 1977-го на студента (напротив метро «Аэропорт»), удалось отмазать по армейской линии, в интересах сборной. Жертва Ларионова оказался заядлым хоккейным болельщиком и сам не дал делу ход. Фетисов в аварии летом 1985-го лишился брата Анатолия, подававшего большие надежды. А в октябре 1988-го его спас тренер Виктор Тихонов, замявший дело о пьяной драке с милиционерами в столице Украины. Знаменитого чемпиона, кавалера ордена Лена разжаловали из капитанов команды. После новогоднего заокеанского турне ЦСКА он публично отказался «играть в команде Тихонова».

Теперь же в руки правосудия попадают даже генералы МВД и высокие таможенные начальники. Так что спортсменам вряд ли стоит ждать снисхождения. Закон должен быть един для всех. На то он и закон.