Плачь, «Миннесота»! Капризов не приедет: воинский долг в России – превыше всего

В минувшие выходные российские и североамериканские СМИ сотрясали визги и плачи, дескать, какие-то злодеи не пустили Капризова на рейс из Эмиратов в Штаты, а ранее - из неназванной страны в Карибском море и вообще ситуация, по мнению шишек «Миннесоты», страшная. Клуб при этом только подтвердил, что его лучший игрок по-прежнему находится в России - в кругу семьи и друзей.

Но сегодня «Матч ТВ» шарахнул истинно бомбу, после чего многое прояснилось. В эфире предъявили официальную справку от 22 октября 2020 года о том, что Капризов с августа 2018 года очно учится в Кемеровском государственном университете на третьем курсе. Там же указана дата окончания обучения – 30 июня 2022 года.

Звонок из телестудии в вуз оказался сродни удару молнии. Выяснилось, что звездный студент давно уже не учится! Потому что убыл в академический отпуск. Когда ушел, насколько – не уточнили.

Что это, если не приговор любым надеждам американской команды в этом сезоне заполучить своего премьера?!

Короткое изучение вопроса в интернете приводит к простой констатации: в соответствии с конституцией и законами Кирилл должен идти под ружье. Наверное, чудовищную для них реальность еще на прошлой неделе осознали и в Сент-Поле, потому и подняли эту вселенскую панику. На что, впрочем, НХЛ во время драфта никак не отреагировала.

Академический отпуск дает отсрочку от армии на 12 месяцев. Не более! Лучший новичок НХЛ-2021 собрался пойти уже на третий сезон. Но ведь подобное попросту исключено! Видимо, справку от 22 октября 2020 года игрок получал перед тем, как отправиться в США на дебютный чемпионат, который стартовал 13 января 2021 года.

Обращаю внимание, отсрочка в связи с академическим отпуском возможна только при очной форме обучения. Если первые два курса, играя в сезонах-2018/19 и 2019/20 за ЦСКА, хотя бы теоретически он мог обучаться очно – иначе как бы очутился на третьем курсе! - то выступая в Северной Америке да еще при массе ковидных ограничений – вряд ли.

Вывод однозначный: право на 12-месячную отсрочку от призыва в связи с академическим отпуском Кирилл давно утратил, а потому путь ему лежит не через Атлантику в НХЛ, а через медкомиссию в военкомате в ВДВ, к которым олимпийский чемпион-2018 приписан.

Вот такая наша версия развития событий, а как будет на самом деле, увидим в ближайшие дни.