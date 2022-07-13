Кросби заставил «Питтсбург» оставить Малкина. В качестве громоотвода?

Малкин за 24,4 млн долларов остается в «Питтсбурге» до 2026 года, а сам клуб, похоже, загнал себя в тупик. Ибо сейчас на контрактах только 19 игроков – 2 вратаря, 7 защитников, 11 нападающих и всего лишь 4,2 млн свободных долларов под потолком зарплат. Большая часть этой суммы уйдет, судя по всему, на оклад 25-летнего финского форварда Каспери Капанена.

Расклад выплат Евгению по сезонам такой:

2022/23 – 4 млн бонус, 4 млн зарплата;

2023/24 – 6 млн зарплата;

2024/25 – 5,6 млн зарплата;

2025/26 – 1 млн бонус, 3,8 млн зарплата.

Что же произошло минувшей ночью? Почему «Пингвинз», который уже объявил, что Малкин выходит на рынок свободных агентов, вдруг передумал?

То что магнитогорец никуда не уйдет стало сразу понятно, после того как в СМИ появилась информация, что Кросби призвал стороны вернуться за стол переговоров. А слово капитана Сида, как известно, в клубе значит все. Сейчас он для «Питтсбурга» то же самое, что в свое время Марио Лемье для этой команды или Уэйн Гретцки для «Эдмонтона» 80-х. Все-таки принес городу и штату три Кубка Стэнли и вообще двукратный олимпийский чемпион считается лучшим хоккеистом поколения в мире.

Но тогда возникает другой вопрос: почему Кросби вступился за многолетнего соратника, предъявив по сути ультиматум клубу? Ответ на поверхности. Канадец всего на год моложе уральца. В августе ему стукнет 35, а контракт действует еще три сезона. Силы очевидно уже не те, что были в 2016 и 2017 годах, когда «пингвины» становились чемпионами. Плюс многочисленные болячки, из-за которых Сидни пропустил треть чемпионата-2020, да и в минувшей регулярке не смог сыграть 13 матчей.

Короче, Кросби понял, что в одиночку, без матерого и многократно проверенного второго центра, он попросту не потянет. Прежде всего просядет большинство, при розыгрыше которого роль Малкина – ключевая: он вводит шайбу в зону атаки, раздает передачи у ворот, сам стреляет от синей линии. Но если бы «Питтсбург» начал валиться, все – прежде всего руководство – посмотрели бы в сторону капитана. А теперь, если что, вот он – громоотвод. Под номером 71.

Увы, но крайним всегда будет Евгений. Потому что он не свой. Он – приезжий. Именно поэтому несколько лет назад великолепного российского центрфорварда, трехкратного обладателя Кубка Стэнли не включили в список 100 лучших игроков НХЛ.