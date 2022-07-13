Посол российского хоккея в НХЛ в четвертый раз проводит детский турнир

Послом отечественного хоккея в НХЛ Овечкина назвал тренер Вячеслав Быков, под руководством которого Александр Великий завоевал первую для себя золотую медаль чемпиона мира. Случилось это на родине хоккея – в Канаде. Потом Ови присовокупил к ней победы в Хельсинки/Стокгольме-2012 (тренер Зинэтула Билялетдинов) и Минске-2014 (Олег Знарок). На ЧМ в столице Белоруссии и Кубке мира-2016 в Торонто Ови носил капитанскую литеру (в Канаде унаследовал ее у травмированного Павла Дацюка).

- Вам под какую руку отдавать шайбу? – этим вопросом юный Овечкин буквально сразил наповал известного журналиста-телевизионщика, катавшегося на трех точках.

- Да мне без разницы, - смущенно ответил мастер микрофона. – Я ведь совсем недавно взял в руки клюшку.

Ныне едва ли не каждый мальчишка мечтает стать причастным к мероприятиям, связанным с именем капитана «Вашингтона». Хотя бы на мгновение оказаться на льду рядом с живой легендой современного хоккея.

К слову, в сентябре 1989-го «Кэпиталз» (в то время аутсайдеры НХЛ) гостили в Советском Союзе. Их турне не вызвало ажиотажа в Москве. Московское «Динамо» в пух и прах разнесло «столичных» в Лужниках - 7:2. В тот день Ови исполнилось 4 года. В 2005-м он примерил джерси «Вашингтона» и за 13 лет привел заурядную команду к Кубку Стэнли, пока единственному в ее истории.

«Столичные» не каждый сезон могут похвастать турнирными успехами, Ови же штампует заброшенные шайбы с поразительным постоянством. Рекорды результативности вещь объективная, самый главный критерий мастерства нападающего. В прошлом сезоне Ови обошел Яромира Ягра и стал главным европейским снайпером НХЛ. Впереди только легенды Горди Хоу и Уэйн Гретцки. Уже в ближайшее время Александр Великий потеснит «Мистера Хоккея» на третье место снайперского списка, дефицит в 23 гола ничто для его бомбардирского темпа. Да и 114 шайб, отделяющих от идола всея НХЛ, капитан «Кэпс» способен наколотить за неполных сезона. Напомним, прошлым летом Овечкин продлил роман с «Вашингтоном» на 5 лет.

Меж тем, многие у нас считают, что нет ничего мудреного в формуле успеха Ови – мол, открывайся, получай шайбу и пали что есть силы по воротам с пристреленной точки. Родителям юных хоккеистов словно невдомек, что за голами стоит талант, помноженный на кропотливый труд и терпение. Александр при всем своем величии продолжает учиться. Он делает выводы из локальных неудач и прогрессирует. В 30 с гаком лет!

Он никогда не отказывался от приглашения в сборную. Несмотря на травмы, усталость и разочарование от неудач «Вашингтона». На ЧМ-2013 он приехал с трещиной в ноге, вышел на лед в четвертьфинале с американцами и даже забил.

Восемь раз Овечкин становился лауреатом «Харламов Трофи» по итогам референдума «Советского спорта». С его фирменной «восьмеркой» на свитере мечтают выходить на лед юные хоккеисты.

Первый розыгрыш «Ови Cup» прошел в 2018-м, за эти годы этот детский турнир в Подмосковье набрал ход и популярность.