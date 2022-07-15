Сработаются ли Радулов и Знарок в Казани? «Ак Барс» подписал контракт с форвардом ветераном

«Советский спорт» как-то сравнил нынешнюю команду Знарка с «Казань «Рейнджерс» - так шутливо называли нашпигованную звездами НХЛ дружину Зинэтулы Билялетдинова, провалившуюся в локаутном сезоне-2004/05. Почему «Рейнджерс»? Да потому что в НХЛ этот клуб из Нью-Йорка впустую транжирил деньги на громкие трансферы (дело было до введения потолка зарплат), так и не добившись значимых успехов.

Для «Ак Барса» это была вторая попытка резко усилиться за счет варягов. Первая, предпринятая перед сезоном-1998/99, обернулась фиаско. Чемпионская команда (титул завоеван по итогам гладкого турнира), усиленная несколькими высокооплачиваемыми новичками, провалилась как в российской Суперлиге, так и в Евролиге. А вратарь Андрей Трефилов (олимпионик Альбервиля-1992, вице-чемпион Нагано-1998, чемпион мира-1993) после нескольких проведенных матчей покинул Казань по-английски).

Ныне «Ак Барс», твердо вознамерившись завоевать Кубок Гагарина, пригласил защитника Вячеслава Войнова, форвардов Вадима Шипачёва и Кирилла Семёнова, вернул нападающего Станислава Галиева, сохранил легенду-бомбардира Даниса Зарипова…

Теперь официально подписан Радулов. На два сезона! С базовой зарплатой на 80 миллионов рублей, если верить осведомленным источникам. Это только базовый оклад. С бонусами ветеран может заработать гораздо больше сотни.

Автору этих строк вариант с Дмитрием Яшкиным казался более привлекательным для нового «Ак Барса». С совершившим фурор в московском «Динамо» русским чехом лично общался Знарок. Но пока не срослось. Впрочем, время еще есть, так что есть шанс снова увидеть в деле наводившую ужас на соперников связку Шипачёв – Яшкин, а может и тройку Яшкин – Шипачёв – Кагарлицкий.

Пока же позицию на правом крыле звена Русского Кросби гипотетически занял Радулов. У которого со Знарком роман в сборной завершился, по сути, не начавшись. Напомню, Александр пропустил по медицинским причинам ЧМ-2014, 2015, а в состав на домашний турнир в 2016-м он не попал, взяв самоотвод. Форвард ЦСКА обиделся на штаб сборной, сделавший его (вместе с Ильёй Ковальчуком) козлом отпущения за провал на Кубке Первого канала-2015, на котором «Красная машина новой сборки» так и не завелась.

В межсезонье Радулов подписал контракт с «Монреалем». Однако приглашения на Кубок мира-2016 не дождался.

Хорошо известно, как Знарок ценит преданных ему игроков, принесших успех его командам, и насколько настороженно относится к звездным новичкам, которые потенциально могут негативно повлиять на атмосферу в коллективе. Даже самого Александра Овечкина в локаутном сезоне-2012/13 поначалу не очень-то жаждал видеть в своем чемпионском «Динамо», которое мэтр Владимир Юрзинов образно назвал «волчьей стаей».

Радулов же за карьеру в России не сработался с Сергеем Михалёвым, Вячеславом Буцаевым (сменил в ЦСКА уволенного Валерия Брагина), Джоном Торчетти, Дмитрием Квартальновым. Разве что с Вячеславом Быковым в Уфе у него сложился творческий союз. Особенно в плей-офф-2010, где «Салават Юлаев» уступил в полуфинале 2-4 «Ак Барсу». В 2011-м уфимцы завоевали Кубок Гагарина, при этом Радулов в полуфинале и финале объявил обет голевого молчания.

Теперь Знарок и Радулов встретились в клубе. Форвард уже не тот, что возвращался в НХЛ шесть лет назад. Да и тренер набил шишки в далеко не звездном «Спартаке». Теперь в его обойме россыпь классных по меркам КХЛ исполнителей. И не факт, что Радулову доверят партию первой скрипки.