ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сработаются ли Радулов и Знарок в Казани? «Ак Барс» подписал контракт с форвардом ветераном

Клуб из Казани стал трансферным чемпионом межсезонья с огромным отрывом от претендентов на Кубок Гагарина. Теперь творческую лабораторию нового главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка пополнил 36-летний нападающий Александр Радулов. Правда, раньше в сборной их отношения были далеки до идеала.
Сработаются ли Радулов и Знарок в Казани? «Ак Барс» подписал контракт с форвардом ветераном
15 июля 2022 14:16
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Официальный сайт НХЛ

«Советский спорт» как-то сравнил нынешнюю команду Знарка с «Казань «Рейнджерс» - так шутливо называли нашпигованную звездами НХЛ дружину Зинэтулы Билялетдинова, провалившуюся в локаутном сезоне-2004/05. Почему «Рейнджерс»? Да потому что в НХЛ этот клуб из Нью-Йорка впустую транжирил деньги на громкие трансферы (дело было до введения потолка зарплат), так и не добившись значимых успехов.

Для «Ак Барса» это была вторая попытка резко усилиться за счет варягов. Первая, предпринятая перед сезоном-1998/99, обернулась фиаско. Чемпионская команда (титул завоеван по итогам гладкого турнира), усиленная несколькими высокооплачиваемыми новичками, провалилась как в российской Суперлиге, так и в Евролиге. А вратарь Андрей Трефилов (олимпионик Альбервиля-1992, вице-чемпион Нагано-1998, чемпион мира-1993) после нескольких проведенных матчей покинул Казань по-английски).

Ныне «Ак Барс», твердо вознамерившись завоевать Кубок Гагарина, пригласил защитника Вячеслава Войнова, форвардов Вадима Шипачёва и Кирилла Семёнова, вернул нападающего Станислава Галиева, сохранил легенду-бомбардира Даниса Зарипова…

Теперь официально подписан Радулов. На два сезона! С базовой зарплатой на 80 миллионов рублей, если верить осведомленным источникам. Это только базовый оклад. С бонусами ветеран может заработать гораздо больше сотни.

Автору этих строк вариант с Дмитрием Яшкиным казался более привлекательным для нового «Ак Барса». С совершившим фурор в московском «Динамо» русским чехом лично общался Знарок. Но пока не срослось. Впрочем, время еще есть, так что есть шанс снова увидеть в деле наводившую ужас на соперников связку Шипачёв – Яшкин, а может и тройку Яшкин – Шипачёв – Кагарлицкий.

Пока же позицию на правом крыле звена Русского Кросби гипотетически занял Радулов. У которого со Знарком роман в сборной завершился, по сути, не начавшись. Напомню, Александр пропустил по медицинским причинам ЧМ-2014, 2015, а в состав на домашний турнир в 2016-м он не попал, взяв самоотвод. Форвард ЦСКА обиделся на штаб сборной, сделавший его (вместе с Ильёй Ковальчуком) козлом отпущения за провал на Кубке Первого канала-2015, на котором «Красная машина новой сборки» так и не завелась.

В межсезонье Радулов подписал контракт с «Монреалем». Однако приглашения на Кубок мира-2016 не дождался.

Хорошо известно, как Знарок ценит преданных ему игроков, принесших успех его командам, и насколько настороженно относится к звездным новичкам, которые потенциально могут негативно повлиять на атмосферу в коллективе. Даже самого Александра Овечкина в локаутном сезоне-2012/13 поначалу не очень-то жаждал видеть в своем чемпионском «Динамо», которое мэтр Владимир Юрзинов образно назвал «волчьей стаей».

Радулов же за карьеру в России не сработался с Сергеем Михалёвым, Вячеславом Буцаевым (сменил в ЦСКА уволенного Валерия Брагина), Джоном Торчетти, Дмитрием Квартальновым. Разве что с Вячеславом Быковым в Уфе у него сложился творческий союз. Особенно в плей-офф-2010, где «Салават Юлаев» уступил в полуфинале 2-4 «Ак Барсу». В 2011-м уфимцы завоевали Кубок Гагарина, при этом Радулов в полуфинале и финале объявил обет голевого молчания.

Теперь Знарок и Радулов встретились в клубе. Форвард уже не тот, что возвращался в НХЛ шесть лет назад. Да и тренер набил шишки в далеко не звездном «Спартаке». Теперь в его обойме россыпь классных по меркам КХЛ исполнителей. И не факт, что Радулову доверят партию первой скрипки.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Сработаются ли Радулов и Знарок в Казани? «Ак Барс» подписал контракт с форвардом ветераном
Сработаются ли Радулов и Знарок в Казани? «Ак Барс» подписал контракт с форвардом ветераном
Клуб из Казани стал трансферным чемпионом межсезонья с огромным отрывом от претендентов на Кубок Гагарина. Теперь творческую лабораторию нового главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка пополнил 36-летний нападающий Александр Радулов. Правда, раньше в сборной их отношения были далеки до идеала.
15.07.2022 14:16
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В НБА игрокам легко выписывают по 200 млн, а в НХЛ даже с 68 млн долларов Сергачев – король
В НБА игрокам легко выписывают по 200 млн, а в НХЛ даже с 68 млн долларов Сергачев – король
Открытие в НХЛ рынка свободных агентов принесло несколько громких сенсаций, но самое главное – почти все наши доступные игроки с ходу заключили новые контракты.
14.07.2022 14:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Посол российского хоккея в НХЛ в четвертый раз проводит детский турнир
Посол российского хоккея в НХЛ в четвертый раз проводит детский турнир
В Подмосковье 8-13 августа состоится «Ови Cup» – соревнования 12 команд из разных уголков страны. Патронируют турнир Министерство спорта Московской области и главная звезда НХЛ Александр Овечкин.
13.07.2022 13:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Кросби заставил «Питтсбург» оставить Малкина. В качестве громоотвода?
Кросби заставил «Питтсбург» оставить Малкина. В качестве громоотвода?
MVP Кубка Стэнли-2009, MVP НХЛ-2012, MVP чемпионата мира-2012 все-таки не выйдет на рынок свободных агентов. За несколько часов до его открытия «пингвины» согласились с требованиями Джино.
13.07.2022 13:11
Хоккей
автор: Виталий Славин
Налетай, подешевело! Малкин готов за разумную зарплату осчастливить любой клуб НХЛ
Налетай, подешевело! Малкин готов за разумную зарплату осчастливить любой клуб НХЛ
Завтра в 19:00 по Москве в НХЛ открывается рынок свободных агентов. Все идет к тому, что вскоре «Питтсбург» в России даром никому не нужен будет. Ибо почти наверняка наш Джино впервые сменит заокеанскую прописку.
12.07.2022 17:53
Хоккей
автор: Виталий Славин
Плачь, «Миннесота»! Капризов не приедет: воинский долг в России – превыше всего
Плачь, «Миннесота»! Капризов не приедет: воинский долг в России – превыше всего
Судя по всему, вслед за вице-чемпионом Пекина Иваном Федотовым придется отправиться на срочную службу и герою Пхенчхана Кириллу Капризову. Возможно, потому форварда «Миннесоты» и не пустили дважды в США.
11.07.2022 14:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Почему закон для спортсменов должен быть что дышло? Ответ хоккеисту Панину
Почему закон для спортсменов должен быть что дышло? Ответ хоккеисту Панину
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в одной из социальных сетей назвал «дело Федотова» разборками со спортом. И призвал общественность как минимум помочь вратарю сборной России на Олимпиаде в Пекине.
11.07.2022 14:25
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ не просто не собирается банить Россию – наоборот! Американские клубы делают на русских ставку
НХЛ не просто не собирается банить Россию – наоборот! Американские клубы делают на русских ставку
Сегодня ночью в Монреале состоялся первый раунд драфта, который подчеркнул: «дело Федотова» на отношение к россиянам НХЛ никак не повлияет. Есть талант, отслужил в армии, добро пожаловать в лучшую лигу мира!
08.07.2022 14:54
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкина оставляем в НХЛ бить рекорд Гретцки. Остальных наших энхаэловцев возвращаем домой?
Овечкина оставляем в НХЛ бить рекорд Гретцки. Остальных наших энхаэловцев возвращаем домой?
Эту заметку я хотел написать сразу после чемпионатика мира в Финляндии, от которого россиян с белорусами слизняки из ИИХФ подобострастно отстранили. Но теперь самое время все-таки обсудить, как мы можем этой гнусной банде ответить.
07.07.2022 18:28
Хоккей
автор: Виталий Славин
С Иваном Федотовым разобрались. За уклонистами из шоу-бизнеса и детьми элиты тоже «спецназ» пошлют?
С Иваном Федотовым разобрались. За уклонистами из шоу-бизнеса и детьми элиты тоже «спецназ» пошлют?
История с внезапным призывом в армию вице-чемпиона Пекина Ивана Федотова, похоже, близится к завершению. Появилась информация, что в отдаленный гарнизон его не отправят и хоккея не лишат. Но вопросы общего порядка остаются.
06.07.2022 16:28
Хоккей
автор: Виталий Славин
Дотянется ли «Спартак» до бронзы? Расклады в медальной гонке РПЛ-2022/23
Перед стартом очередного сезона Российской Премьер-Лиги главный фаворит очевиден, а вот группа команд, претендующих на попадание в призеры, невероятно широка.
Салихов переиграет прямолинейного китайца! Расклад и лучшие ставки на UFC on ABC 3
В ночь на 17 июля в американском Элмонте состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого встретятся топовые полулегковесы Брайан Ортега и Яир Родригес. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках.
1-й тур РПЛ с матчем Карпина против «Динамо»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
15 - 17 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Сравнения с «Пари Сен-Жермен» — отличная история!» Как в Нижнем презентовали «Пари НН»
Презентация нижегородского клуба РПЛ прошла на Набережной Федоровского.
«Хотим видеть полный стадион — будем биться за каждого болельщика». Галактионов — о новом сезоне «Пари НН»
Главный тренер клуба РПЛ из Нижнего Новгорода Михаил Галактионов на презентации команды поделился ожиданиями от стартующего сезона РПЛ.
«Факел» быстро потухнет? «Торпедо» — уровень «Оренбурга»? Расклады внизу РПЛ-2022/23
Чемпионская интрига в РПЛ перед стартом сезона просматривается слабо, а вот с теми, кто вылетит, все не так просто.
«У меня оформить Fan ID получилось». Глава РПЛ — о старте футбольного сезона
Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев после общего собрания лиги высказался о самых актуальных вопросов касательно старта сезона-2022/23.
Все зависит от того, кто в «Зените» будет бить пенальти. Расклады на бомбардирскую гонку РПЛ-2022/23
Победу в РПЛ-2022/23 заранее отдают «Зениту», а вот кто станет лучшим бомбардиром турнира, предсказать не так просто.
Самсонов в «Торонто», Михеев в «Ванкувере», Любушкин в «Баффало». Ильин день в НХЛ
Сразу три наших Ильи сменили клубы за океаном.
Есть бразильцы у «Зенита» — нет интриги! Расклады на верхних этажах РПЛ
15 июля матчем «Зенита» и «Химок» стартует чемпионат России, победитель в котором, по мнению букмекеров, уже известен. Питерский клуб считается единственным претендентом на золото, и ни у кого нет никаких сомнений, что команда Сергея Семака завоюет пятый титул подряд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика