Неужели вслед за призванным в армию Федотовым «Филадельфия» лишится из-за секс-скандала и Харта?

Sovsport.ru подробно информировал об этих двух вопиющих инцидентах. Коротко напомним.

После чествования в Лондоне, провинция Онтарио, 19 июня 2018 года канадской молодежной сборной, выигравшей ЧМ-2018, предположительно восемь игроков напоили в баре некую девушку, а потом в номере отеля подвергли ее сексуальному насилию. В апреле нынешнего года эта 24-летняя женщина подала иск на 3,55 млн долларов на канадскую молодежную лигу, канадскую федерацию и этих неназванных восьмерых игроков. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, о чем СМИ стало известно в конце мая. Общественность страны была потрясена случившимся. Правительство приостановило финансирование федерации, отказались от сотрудничества с ней и корпоративные спонсоры, которые не станут поддерживать МЧМ-2022, стартующий 9 августа в Эдмонтоне. Федерация и полиция Лондона были вынуждены возобновить расследование. Причем в нем согласилась участвовать подвергшаяся нападению женщина.

В минувшую пятницу пришла мрачная весточка уже из 2003 года. У агентства TSN появилась информация от трех свидетелей, ссылающихся на видеозапись, о том, что в Галифаксе, где проходил МЧМ-2003, около полдюжины игроков молодежной сборной Канады «по очереди занимались сексом с женщиной, которая не отвечала». Канадская федерация и полиция Галифакса мгновенно заявили, что открывают расследование этого дела, попросив откликнуться всех, кому что-то известно об этом происшествии.

Первыми это сделали пять игроков той самой сборной 2003 года. А именно – защитники Карл Колайаково (490 матчей в НХЛ) и Натан Петч (168 матчей в НХЛ), нападающие Джордин Туту (765 матчей в НХЛ) и Пьер-Александр Паренто (511 матчей в НХЛ), завершивший карьеру в 2018 году в «Автомобилисте» (Екатеринбург). Все они публично объявили о своей непричастности и выразили готовность дать любые показания. Еще один форвард Скотт Апшолл (813 матчей в НХЛ), взявший серебро ЧМ-2009 в Берне, от прямого ответа ушел, но в твиттере выступил за максимально тщательное расследование, которому гарантировал всяческое содействие.

Остальные 17 членов команды-2003 пока молчат. Среди них такие известные персоны, как вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, экс-защитник ЦСКА Стивен Эминджер (508 матчей в НХЛ), вице-чемпион мира-2009 Ян Уайт (525 матчей в НХЛ), отметившийся в челябинском «Тракторе» (10 матчей), два обладателя Кубка Стэнли-2011 в составе «Бостона» - Грегори Кемпбелл (862 матча в НХЛ) и Даниель Пай (657 матчей в НХЛ), чемпион мира-2007 в Москве Джей Макклемент, бронзовый призер Олимпиады-2018 Дерек Рой (787 матчей). Он в КХЛ успел сыграть за «Авангард» и «Трактор». В нашей лиге засветились еще четверо возможных насильников – вратарь Дэвид Леневе («Слован»), защитник Брендан Белл («Авангард»), нападающие Джоффри Лупул («Автомобилист») и Кайл Уэллвуд («Атлант»).

Все тайное обязательно станет явным, ибо те три источника TSN, наблюдавшие оргию в Галифаксе по видео, на этой неделе в приватном порядке лично дадут показания перед комитетом по канадскому наследию Палаты общин Страны кленового листа.

А вот в лондонском деле, кажется, почти все прояснилось. Из 22 победителей молодежного ЧМ-2018 заявили в СМИ лично или через агента о своей непричастности 14 игроков. Это - вратарь Колтон Пойнт (без клуба), защитники Виктор Мете («Торонто»), Коннор Тимминс («Анахайм»), Кейл Клаг («Баффало»), Кэл Фут («Тампа»), Кейл Макар («Колорадо»), Данте Фаббро («Нэшвилл»), нападающие Роберт Томас, Джордан Кайру (оба – «Сент-Луис»), Максим Комтуа, Сэм Стил (оба - «Анахайм»), Тейлор Реддиш («Чикаго»), Бретт Хауден («Вегас»), Юхан Гаджовик («Сан-Хосе»).

Проведем свое следствие и посмотрим, кто эти восемь затаившихся. Но надо отметить, что нигде не утверждается, что восемь предполагаемых насильников были членами золотой молодежки-2018. В пресс-релизе федерации сказано, что все они из Канадской молодежной хоккейной лиги (КМХЛ), среди которых были чемпионы МЧМ-2018.

Вот эти восемь подозреваемых:

Вратарь

Картер Харт («Филадельфия») – зарплата 3,979 млн долларов, на МЧМ-2018 представлял «Эверетт Силвертипс» из Западной лиги КМХЛ;

Защитник

Джейк Бин («Коламбус») – 2,33 млн, представлял «Калгари Хитмен» из Западной лиги КМХЛ;

Нападающие

Диллон Дюбе («Калгари») – 2,3 млн, представлял «Келовна Рокетс» из Западной лиги КМХЛ;

Борис Качук («Чикаго») – 758 тысяч, представлял «Су-Сент-Мари Грейхаундз» из лиги Онтарио КМХЛ;

Тайлер Стеенберген (ТПС, Финляндия), представлял «Свифт-Каррент Бронкос» из Западной лиги КМХЛ;

Дрейк Батерсон («Оттава») – 4,975 млн, представлял «Кейп-Бретон Скриминг Иглз» из лиги Квебека КМХЛ;

Майкл Маклеод («Нью-Джерси») – 975 тысяч, представлял «Миссиссога Стилхедз» из лиги Онтарио КМХЛ;

Алекс Форментон («Оттава») – без контракта, представлял «Лондон Найтс» из лиги Онтарио КМХЛ.

Как видите, все восемь игроков относятся как раз к Канадской хоккейной молодежной лиге (КМХЛ), которая подразделяется на лиги Онтарио, Квебека и Запада. Заметим, что в команде-2003 значились и студенты – Колтон Пойнт, Кейл Макар, Данте Фаббро. Они, получается, вне подозрений.

Неужели все эти восемь игроков золотой молодежки и были теми самыми Джонами Доу от номера 1 до номера 8? Так за океаном при судебном процессе называют невыявленных лиц. Но теперь все восемь насильников непременно будут опознаны.

НХЛ ждет бурная неделя, а «Филадельфии», вполне возможно, придется начинать сезон с третьим вратарем. Номер два в лице Ивана Федотова в учебке ВМФ в Северодвинске, а вот где окажется в сентябре основной голкипер «Флайерз» Картер Харт почти с четырехмиллионным окладом, остается только гадать.