Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Яшкин – в Санкт-Петербурге. Почему бы Казани не выменять его на Радулова?

Русский чех Дмитрий Яшкин подписал контракт на один сезон со СКА. Не потерял ли он вкус к голу за год простоя в «Аризоне»? Сохранит ли он результативность в творческой лаборатории главного тренера СКА Романа Ротенберга?
Яшкин – в Санкт-Петербурге. Почему бы Казани не выменять его на Радулова?
25 июля 2022 19:19
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Официальный сайт НХЛ

За два сезона в московском «Динамо» (2019-2021) Яшкин превратился в звезду КХЛ. Наколотив 77 шайб и отдав 60 передач в 133 матах. Все это время рядом с ним находился лучший центрфорвард лиги Вадим Шипачёв. Теперь их пути-дорожки разошлись. 29-летний русский чех едет в СКА. А Вологодский Кросби подписал жирный контракт с «Ак Барсом».

Впрочем, Яшкин после неудачного возвращения в НХЛ внакладе не остался. Конечно, никто ему в Питере 100 миллионов не насыпал, но и 60 «лямов» – сумма по нынешним временам достойная. А ведь есть еще бонусы, которые, впрочем, надо конвертировать в реальные деньги.

Судачили, что Яшкина хотел видеть в своей новой команде Олег Знарок, якобы лично звонил форварду. Но тот ждал предложений из НХЛ и достойных не дождался. Да и немудрено – в его активе (или пассиве?) какая-то дюжина матчей за «Аризону» в прошлом сезоне с 1 (0+1) баллом за результативность.

«Динамо», владевшее правами на русского чеха, охотно уступило их СКА не за рубль или тысячу, а за 35 миллионов. Кстати, очередь из желающих видеть его в составе выстроилась солидная – это и Уфа, и Ярославль, и Челябинск…

Устав ждать, «Ак Барс» подписал Александра Радулова, которому уже 36. Яшкину же всего 29 – он в расцвете сил и таланта, готов лед плавить после возвращения в КХЛ. Такие как правило нравятся тренерам. Дмитрий вообще едва ли не идеальный хоккеист для Знарка. А уж в связке с Шипачёвым они готовы были взять реванш за прежние неудачи. Свои и казанские.

В Питере же тренерскому штабу предстоит найти для русского чеха оптимальную «химию», чтобы тот не только толкался-продавливал, но и забивал. Так, в чемпионском московском «Спартаке» премьер Александр Якушев раскрылся рядом с Владимиром Шадриным. Кто в СКА может исправно взвалить на себя обязанности «оруженосца» Яшкина? Разве что Михаил Воробьёв, недавно вляпавшийся в криминальную историю. Марат Хуснутдинов? Слишком молод и мелковат, хотя трудолюбив и дружит с дисциплиной.

К слову, в сборной Чехии Яшкин не блистал, как в «Динамо». Как и Ян Коварж, который в «Магнитке» рядом с Сергеем Мозякиным превратился в звезду. Русский чех выстрелил разве что на ЧМ-2018 в Копенгагене, где российская сборная уже без Знарка выступила экспериментальным составом и сошла с дистанции в четвертьфинале (поражение от Канады 4:5 ОТ).

Поэтому первоочередная задача селекционной кампании СКА – подбор классного центрфорварда для Яшкина. Вряд ли таковых можно найти на российском рынке. Наверное, можно было сыграть на опережение и пригласить в Питер Корбэна Найта, но канадца вернул Омск. В то время судьба Яшкина была в тумане.

Вспоминается переход в СКА американца Стива Мозеса, установившего в «Йокерите» снайперский рекорд КХЛ (36 голов). Шайбы по девяткам этот технарь клал, как рукой. Увы, краткосрочная проба сил в НХЛ («Нэшвилл») сломала ему карьеру. Он вернулся в КХЛ – не в Хельсинки, а в СКА, но больше лечился, чем играл. Впрочем, засветился в составе, завоевавшем в 2017 году Кубок Гагарина. Под руководством Знарка.

Этот пример не намек. Желаем Яшкину продолжить заниматься своим любимым в КХЛ делом. А в Казани теперь локоть кусают. Можно ли теперь заполучить русского чеха? Почему бы не предложить СКА обмен на Радулова? Александру никакие подносчики патронов не нужны. Он сыграет хоть с Воробьёвым, хоть с Хуснутдиновым, хоть с самим чертом… Кстати, положили Радулову в Казани больше, чем Яшкину в Питере – 80 миллионов только оклад.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Яшкин – в Санкт-Петербурге. Почему бы Казани не выменять его на Радулова?
Яшкин – в Санкт-Петербурге. Почему бы Казани не выменять его на Радулова?
Русский чех Дмитрий Яшкин подписал контракт на один сезон со СКА. Не потерял ли он вкус к голу за год простоя в «Аризоне»? Сохранит ли он результативность в творческой лаборатории главного тренера СКА Романа Ротенберга?
25.07.2022 19:19
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Неужели вслед за призванным в армию Федотовым «Филадельфия» лишится из-за секс-скандала и Харта?
Неужели вслед за призванным в армию Федотовым «Филадельфия» лишится из-за секс-скандала и Харта?
Эта неделя обещает стать решающей в расследовании двух грандиозных сексуальных скандалов в молодежном хоккее Канады. Уже 14 победителей МЧМ-2018 и пять вице-чемпионов МЧМ-2003 заявили о своей непричастности.
25.07.2022 10:13
Хоккей
автор: Виталий Славин
Почему молчит Флери? Неужели лучший канадский вратарь замешан в групповой оргии 2003 года?
Почему молчит Флери? Неужели лучший канадский вратарь замешан в групповой оргии 2003 года?
Увы, но мы вынуждены продолжать эту щекотливую тему, взорвавшую канадский молодежный хоккей и бумерангом – НХЛ. Вслед за победителями МЧМ-2018 под подозрение в сексуальном насилии попали вице-чемпионы МЧМ-2003.
23.07.2022 12:11
Хоккей
автор: Виталий Славин
В Канаде опять бомбануло! Под подозрением о сексуальном насилии вся молодежная сборная 2003 года
В Канаде опять бомбануло! Под подозрением о сексуальном насилии вся молодежная сборная 2003 года
В рамках расследования дела о нападении на девушку восьми игроков золотой молодежки-2018 всплыл новый факт сексуального насилия. Теперь подозревается сборная Канады, игравшая на ЧМ-2003 в Галифаксе.
22.07.2022 23:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
Почему молчит Макар? Неужели лучший защитник НХЛ замешан в сексуальном насилии?!
Почему молчит Макар? Неужели лучший защитник НХЛ замешан в сексуальном насилии?!
За океаном продолжает полыхать сексуальный скандал вокруг молодежной сборной Канады, выигравшей ЧМ-2018. Как в «Десяти негритятах» Агаты Кристи, каждый день кто-то из дела вываливается, заявляя о своей непричастности.
21.07.2022 15:54
Хоккей
автор: Виталий Славин
Давайте все-таки разберемся, кто кого обманул: Сергачев – «Тампу» или наоборот?
Давайте все-таки разберемся, кто кого обманул: Сергачев – «Тампу» или наоборот?
Пока на рынке свободных агентов НХЛ затишье, вернемся к самой громкой сделке лета – 68 млн долларов 24-летнему Михаилу Сергачеву. Многие полагают, что «Тампа» жутко переплатила. Я не согласен.
19.07.2022 15:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Знарок приедет в Москву уже 3 сентября. Но реванш у Билла уже не возьмет
Знарок приедет в Москву уже 3 сентября. Но реванш у Билла уже не возьмет
КХЛ опубликовала календарь чемпионата. Команды проведут рекордные для лиги 68 матчей. Каждая! «Авангарду» в связи с открытием арены в Омске «повезло»: до 1 октября обладателю Кубка Гагарина позапрошлого сезона предстоит выездное турне. Тут не задохнуться бы в таком графике…
18.07.2022 15:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В КХЛ ежегодная массовая миграция, а в НХЛ уже есть американские ЦСКА и «Динамо» советских времен
В КХЛ ежегодная массовая миграция, а в НХЛ уже есть американские ЦСКА и «Динамо» советских времен
Рынок свободных агентов НХЛ полыхал строго один день – первый, когда заключили 155 контрактов на 936 млн долларов. К воскресенью добавились лишь 82 сделки на 239 млн. Кто же бенефициары летней кампании?
17.07.2022 17:45
Хоккей
автор: Виталий Славин
Сработаются ли Радулов и Знарок в Казани? «Ак Барс» подписал контракт с форвардом ветераном
Сработаются ли Радулов и Знарок в Казани? «Ак Барс» подписал контракт с форвардом ветераном
Клуб из Казани стал трансферным чемпионом межсезонья с огромным отрывом от претендентов на Кубок Гагарина. Теперь творческую лабораторию нового главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка пополнил 36-летний нападающий Александр Радулов. Правда, раньше в сборной их отношения были далеки до идеала.
15.07.2022 14:16
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В НБА игрокам легко выписывают по 200 млн, а в НХЛ даже с 68 млн долларов Сергачев – король
В НБА игрокам легко выписывают по 200 млн, а в НХЛ даже с 68 млн долларов Сергачев – король
Открытие в НХЛ рынка свободных агентов принесло несколько громких сенсаций, но самое главное – почти все наши доступные игроки с ходу заключили новые контракты.
14.07.2022 14:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.07.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Время икс для Роналду!
Будущее Криштиану Роналду по-прежнему висит в воздухе. Последним вариантом для ухода из «Манчестер Юнайтед» остается мадридский «Атлетико», в котором не исключают, что сделка действительно возможна.
Удаление, пенальти, гол через себя! Как «Локо» и «Ростов» устроили триллер в Черкизове (видео)
В заключительном матче 2-го тура РПЛ железнодорожники в концовке смогли уйти от поражения, отыгравшись в меньшинстве (2:2).
«Ждем от игрока объяснений». Гендир «Динамо» — о побеге Варелы
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с Гильермо Варелой, оценил старт сезона и трансферные перспективы.
Похоже, Ферстаппен — снова чемпион! Как Леклер разбил машину на Гран-при Франции и отпустил лидера уже на 63 очка
Двенадцатый этап «Формулы-1» завершился победой Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который практически гарантировал себе второе подряд чемпионское звание.
Смолов — уже третий по голам в РПЛ! Как «Динамо» разгромило «Торпедо» (видео)
И во 2-м туре РПЛ автозаводцы оказались не способны соперничать на равных – на этот раз команда Александра Бородюка крупно проиграла бело-голубым (0:4).
«Не надо нас перехваливать!» Денис Глушаков — об удачном старте «Химок» в РПЛ
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после своего 50-го матча за подмосковную победу прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика