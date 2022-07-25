Яшкин – в Санкт-Петербурге. Почему бы Казани не выменять его на Радулова?

За два сезона в московском «Динамо» (2019-2021) Яшкин превратился в звезду КХЛ. Наколотив 77 шайб и отдав 60 передач в 133 матах. Все это время рядом с ним находился лучший центрфорвард лиги Вадим Шипачёв. Теперь их пути-дорожки разошлись. 29-летний русский чех едет в СКА. А Вологодский Кросби подписал жирный контракт с «Ак Барсом».

Впрочем, Яшкин после неудачного возвращения в НХЛ внакладе не остался. Конечно, никто ему в Питере 100 миллионов не насыпал, но и 60 «лямов» – сумма по нынешним временам достойная. А ведь есть еще бонусы, которые, впрочем, надо конвертировать в реальные деньги.

Судачили, что Яшкина хотел видеть в своей новой команде Олег Знарок, якобы лично звонил форварду. Но тот ждал предложений из НХЛ и достойных не дождался. Да и немудрено – в его активе (или пассиве?) какая-то дюжина матчей за «Аризону» в прошлом сезоне с 1 (0+1) баллом за результативность.

«Динамо», владевшее правами на русского чеха, охотно уступило их СКА не за рубль или тысячу, а за 35 миллионов. Кстати, очередь из желающих видеть его в составе выстроилась солидная – это и Уфа, и Ярославль, и Челябинск…

Устав ждать, «Ак Барс» подписал Александра Радулова, которому уже 36. Яшкину же всего 29 – он в расцвете сил и таланта, готов лед плавить после возвращения в КХЛ. Такие как правило нравятся тренерам. Дмитрий вообще едва ли не идеальный хоккеист для Знарка. А уж в связке с Шипачёвым они готовы были взять реванш за прежние неудачи. Свои и казанские.

В Питере же тренерскому штабу предстоит найти для русского чеха оптимальную «химию», чтобы тот не только толкался-продавливал, но и забивал. Так, в чемпионском московском «Спартаке» премьер Александр Якушев раскрылся рядом с Владимиром Шадриным. Кто в СКА может исправно взвалить на себя обязанности «оруженосца» Яшкина? Разве что Михаил Воробьёв, недавно вляпавшийся в криминальную историю. Марат Хуснутдинов? Слишком молод и мелковат, хотя трудолюбив и дружит с дисциплиной.

К слову, в сборной Чехии Яшкин не блистал, как в «Динамо». Как и Ян Коварж, который в «Магнитке» рядом с Сергеем Мозякиным превратился в звезду. Русский чех выстрелил разве что на ЧМ-2018 в Копенгагене, где российская сборная уже без Знарка выступила экспериментальным составом и сошла с дистанции в четвертьфинале (поражение от Канады 4:5 ОТ).

Поэтому первоочередная задача селекционной кампании СКА – подбор классного центрфорварда для Яшкина. Вряд ли таковых можно найти на российском рынке. Наверное, можно было сыграть на опережение и пригласить в Питер Корбэна Найта, но канадца вернул Омск. В то время судьба Яшкина была в тумане.

Вспоминается переход в СКА американца Стива Мозеса, установившего в «Йокерите» снайперский рекорд КХЛ (36 голов). Шайбы по девяткам этот технарь клал, как рукой. Увы, краткосрочная проба сил в НХЛ («Нэшвилл») сломала ему карьеру. Он вернулся в КХЛ – не в Хельсинки, а в СКА, но больше лечился, чем играл. Впрочем, засветился в составе, завоевавшем в 2017 году Кубок Гагарина. Под руководством Знарка.

Этот пример не намек. Желаем Яшкину продолжить заниматься своим любимым в КХЛ делом. А в Казани теперь локоть кусают. Можно ли теперь заполучить русского чеха? Почему бы не предложить СКА обмен на Радулова? Александру никакие подносчики патронов не нужны. Он сыграет хоть с Воробьёвым, хоть с Хуснутдиновым, хоть с самим чертом… Кстати, положили Радулову в Казани больше, чем Яшкину в Питере – 80 миллионов только оклад.