Слабак ты, Гашек! На Россию-матушку бочки катишь, а лягнуть узурпаторов из НХЛ и ИИХФ – кишка тонка

А ведь он приходил к нам в офис «Советского спорта» летом 2010 года сразу после того, как подписал сенсационный контракт со «Спартаком». Подробно и, как всем в редакции показалось, совершенно искренно рассказывал о том, как любит нашу страну и российских болельщиков. Как сильно уважает русский хоккей еще с советских времен. Как преклоняется перед Владиславом Третьяком, с которым пересекался в «Чикаго», где лучший хоккеист ХХ века работал тренером вратарей. Под конец беседы Гашек так расчувствовался, что пообещал сделать то, о чем мы его не просили – через месяц бегло говорить по-русски. Объяснил: я в школе штудировал ваш язык и был одним из лучших учеников!

Словом, впечатлил Доминик тогда мощно. Подумалось – наш человек, истинный славянин, а не только лишь великолепный голкипер. Герой Олимпиады-1998 в «Спартаке» не подкачал. Быстро стал любимцем красно-белой торсиды. В команде-середняке выдал аж семь сухих матчей, что стало лучшим показателем в том чемпионате во всей КХЛ. И это в 46 лет!

Но минуло 11 лет, и нашего Доминатора словно подменили.

Мы не забыли, как он обозвал Овечкина трусом после начала спецоперации на Украине: дескать, все, что капитан «Вашингтона» говорит о политике – ложь и лицемерие. При этом Гашек потребовал, чтобы НХЛ немедленно разорвала контракты со всеми русскими. На этом пламенный трибун не угомонился и снова наехал на НХЛ за то, что она решила провести в октябре матч «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» в… Праге. Мол, я категорически против, если на лед выйдет хотя бы один русский. Экс-спартаковец распалился так, что пригрозил написать кляузу в правительство Чехии, организаторам, спонсорам и всем людям Земли, если в НХЛ его не послушают и матч с участием россиян в Праге все-таки состоится.

Сегодня примерный русофоб нашел жертву в лице соотечественника Дмитрия Яшкина, вчера заключившего контракт со СКА:

- Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и спецоперации на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и ее граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий подобное.

Я не буду говорить банальности типа – где Гашек был раньше, когда с радостью прописался за огромные деньги в стране, которая в 1968 году… Ну сами знаете. Или: какого рожна он лезет в личные дела профессионального спортсмена, если Чехия - государство действительно демократическое… Тем более у Яшкина не просто русские корни – он родился в Омске, а гражданином Чехии оказался потому, что в эту страну в середине 90-х переехал его отец. Экс-защитник воскресенского «Химика» из клуба второй лиги «Всетин» сделал национального гегемона – взял золото чемпионата Чехии шесть раз! Разумеется, Гашек и этого добра от воспитанника сибирского хоккея не помнит.

Меня поражает и возмущает двуличие этого мерзкого типчика. Почему, например, он трусит задать той самой НХЛ, которую он заставляет обнулить русских, простенький вопрос:

- С какого перепуга два ее клуба - «Монреаль» и «Нью-Джерси» вчера запретили выступить на молодежном чемпионате мира, который стартует 9 августа не где-нибудь в Европе, а в Канаде, первому и второму номерам драфта-2022 – Юраю Слафковски и Шимону Немецу?

Ведь это люди для Гашека – отнюдь не чужие. Словаки для чехов, как украинцы для нас. Понятно, что с MVP Олимпиады-2022 и потенциально лучшим защитником поколения сборная Словакии могла в Эдмонтоне как минимум на медали замахнуться. Тем более в отсутствие России и полного раскардаша в стане хозяев.

А еще мне интересно, а чего это Гашек никак не комментирует пачку грандиозных секс-скандалов в молодежном хоккее Канады! От местной федерации и молодежного чемпионатика мира в Эдмонтоне уже отвернулись все корпоративные спонсоры, а правительство страны приостановило финансирование хоккея.

Вчера даже канадские дамы возмутились: опубликовали открытое письмо от хоккеисток страны, дескать, мы-то тут при чем? Почему из-за насильников из молодежных сборных ЧМ-2003 и ЧМ-2018 оставили заодно без денег и весь женский хоккей Страны кленового листа?

Ну что, Доминик Гашек, слабо призвать мировую общественность и ИИХФ отобрать молодежный чемпионат мира у страны, чья хоккейная федерация покрывает сексуальных извращенцев десятилетиями, а с их жертвами расплачивается из специального секретного фонда – только бы те не подавали в суд?

Да не, это нашему самоотверженному борцу за справедливость неинтересно. На этом очков не заработаешь, а карьеру политика, видимо, сделать жуть как хочется. В хоккее ведь этот перец давным-давно даром никому не нужен. Вот давеча и выборы на пост президента Федерации хоккея Чехии в одну калитку продул Алоису Гадамчику – 5 голосов против 31…