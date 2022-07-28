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Плевать на жуткие секс-скандалы! Канада сыграет на домашнем ЧМ. Если кто-то приедет в ее молодежку

В Оттаве завершились двухдневные слушания, организованные парламентом Канады по инциденту 2018 года, спущенному Федерацией хоккея Канады на тормозах. В итоге гора родила мышь – не наказан никто!
Плевать на жуткие секс-скандалы! Канада сыграет на домашнем ЧМ. Если кто-то приедет в ее молодежку
28 июля 2022 13:05
автор: Виталий Славин
автор фото: IIHF

Несмотря на настойчивые требования депутатов, а также экс-форварда НХЛ Шелдона Кеннеди, который в юниорской команде стал жертвой сексуального насилия со стороны своего тренера Грэма Джеймса, президент канадской федерации Скотт Смит уйти в отставку отказался. Пообещал возглавить кампанию по наведению порядка, ибо лучше кого бы то ни было осведомлен о положении. Но уточнил, что готов покинуть свой пост, если за это проголосует совет директоров организации. Правительство на этот процесс повлиять никак не может.

Вместе с тем в ходе открытой дискуссии с прямой трансляцией в интернете общественность узнала массу прелюбопытных подробностей, свидетельствующих о том, что сексуальное насилие в канадском молодежном хоккее – проблем системная.

Оказывается, из специально созданного секретного фонда федерации, деньги в который поступали, в том числе, из членских взносов родителей за детей, урегулировано с 1989 года девять претензий на сексуальной почве на общую сумму в 7,6 миллиона долларов. Из них 6,8 млн связаны с Грэмом Джеймсом, работавшим в 80-90-х годах тренером в молодежных канадских лигах. Он признал себя виновным в отношении Шелдона Кеннеди и получил три года тюрьмы. В марте 2012 года его приговорили еще к двум годам лишения свободы, после того как олимпийский чемпион-2002 Терен Флери присоединился к Кеннеди и заявил, что в юниорах тоже подвергся насилию со стороны Джеймса. Что тот опять же признал.

Однако в эти 7,6 млн не входит компенсация, выплаченная в мае этого года в рамках мирового соглашения с неназванной 24-летней женщиной. В апреле она подала иск в суд на 3,55 млн долларов на федерацию, канадскую молодежную лигу и восемь ее игроков, среди которых есть победители молодежного ЧМ-2018, обвинив их в сексуальном насилии в июне 2018 года в номере отеля в Лондоне, провинция Онтарио, после гала-вечера федерации в честь чемпионов. Информация об этом проникла в СМИ, после чего и вспыхнул нынешний скандал, а игроки той сборной принялись публично заявлять о своей непричастности. Их сейчас ровно 14 из 22, сыгравших на чемпионате мира-2018.

Поразительно, что министерство спорта знало об этой мерзости еще в 2018 году, но никак не информировало правительство страны и общественность. Став по сути соучастником преступления. Сама федерация тогда вроде как организовала расследование, за которое заплатила юридической фирме почти 300 тысяч долларов, и известила полицию Лондона, но все быстро заглохло. Пока жертва не объявилась снова в апреле 2022 года. После внутренней проверки полиция Лондона в июле возобновила следствие.

Парламентариев также возмутил тот факт, что не сохранилось никаких протоколов закрытых совещаний в федерации, на которых рассматривали и утверждали эти выплаты по сексуальным происшествиям. Их просто не вели!

- Но как бороться с насилием и замалчиванием, если нет базы данных! - справедливо негодовали депутаты.

Зато выяснилось, что по итогам инцидента 2018 года перед тем, как закрыть дело, были допрошены только 10 хоккеистов. Еще примерно столько же попросту отказались отвечать на вопросы нанятых федерацией юристов. Ни одна фамилия зафиксирована и озвучена не была.

Накануне слушаний с открытым письмом выступили звезды женского хоккея Канады. Они потребовали от федерации правды и обязательно наказать виновных, а также возмутились, что из-за кучки насильников из молодежной сборной-2018 правительство приостановило финансирование и женского хоккея. Они убеждены, что среди руководителей федерации не должны быть сплошь мужчины. Более того, почему бы не поручить рулить канадским хоккеем женщине? Она точно не станет закрывать глаза на сексуальные преступления, тем более тайно улаживать их, что вошло в практику федерации. А таких прецедентов только в последние пять лет немало. Причем молодежные лиги даже не уведомили о них национальную федерацию.

Так, по словам президента лиги Квебека, за это время были поданы две жалобы. Оба подозреваемых дисквалифицированы. В лиге Онтарио зафиксирован один случай сексуальных домогательств. Игрок отстранен до 1 января. В западной лиге в полицию попали две жалобы – по итогам расследования фигуранты дисквалифицированы.

Можно еще много рассказать необычного, вопиющего и даже ужасного из того, что мир услышал в трансляции из Оттавы. Но жутко не хочется во всем этом дерьме копаться. Добавлю только, что в сентябре депутаты планируют организовать новые слушания, а главное – в эти два дня только косвенно затронули новый грандиозный скандал, замятый в Канаде еще в 2003 году.

Напомним, в прошлую пятницу, федерация сообщила, что получила от агентства TSN информацию о групповом изнасиловании во время молодежного ЧМ-2003 в Галифаксе. Есть показания трех свидетелей, которые утверждают, что наблюдали на видеозаписи, как «около полдюжины игроков молодежной сборной Канады занимаются по очереди сексом с девушкой, которая не отвечает». Полиция Галифакса немедленно организовала расследование. В отличие от дела 2018 года, на сегодня о своей непричастности публично заявили только пять членов молодежной сборной-2013.

В заключение слушаний Скотта Смита спросили, повлияет ли как-то нынешняя турбулентность на участие сборной Канады в молодежном чемпионате мира, который стартует в Эдмонтоне 9 августа. Ведь помимо того, что правительство приостановило финансирование хоккейной федерации, от сотрудничества с ней отказались корпоративные спонсоры. До тех пор пока та не вернет доверие граждан Канады.

Смит объяснил, что к организации молодежного ЧМ-2022 его ведомство не имеет никакого отношения. Турнир проводит ИИХФ, которая не собирается его отменять, а команда хозяев обязательно выступит.

У меня тут сразу возникает такой вопрос – а поедут ли молодые звезды в эту сборную Кленового листа под знамена полностью дискредитировавшей себя организации? Ведь сотрудничеством с крышевателями извращенцев канадские таланты поставят пятно на личную репутацию на годы вперед. Любопытно, к слову, как к этому НХЛ отнесется? Если ее будущие светила замараются в августовском гадюшнике в Эдмонтоне, это будет мощнейший удар по лиге. А для НХЛ семейные ценности – превыше всего!

Равно как крайне интересна реакция местных болельщиков: не возникнет ли у них чувства брезгливости, чтоб персонально участвовать во всем этом безобразии? Многим ли захочется пачкаться во всех этих фекалиях из прошлого? Ибо поход с 9 по 20 августа на хоккей в Эдмонтоне – это по сути соучастие в проделках федерации, которая десятилетиями покрывает насильников…

источник: «Советский спорт»
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Плевать на жуткие секс-скандалы! Канада сыграет на домашнем ЧМ. Если кто-то приедет в ее молодежку
Плевать на жуткие секс-скандалы! Канада сыграет на домашнем ЧМ. Если кто-то приедет в ее молодежку
В Оттаве завершились двухдневные слушания, организованные парламентом Канады по инциденту 2018 года, спущенному Федерацией хоккея Канады на тормозах. В итоге гора родила мышь – не наказан никто!
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