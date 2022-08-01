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Считаем миллионы в чужом кармане: сколько же стоят Тренин и Романов?

Завтра арбитраж НХЛ рассмотрит дело Якова Тренина, отвергшего предложение «Нэшвилла» по новому контракту. А что у россиян в целом с подписной кампанией лета-2022?
Считаем миллионы в чужом кармане: сколько же стоят Тренин и Романов?
01 августа 2022 15:40
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Нью-Йорк Айлендерс"

Отметим, что у челябинца истекло двухлетнее соглашение с «хищниками», по которому получал чуть больше минимальной зарплаты в лиге – 725 тысяч долларов в год. Однако габаритный форвард провел мощный сезон – с 17 голами стал шестым в клубе, обогнав Микаэля Гранлунда с окладом 5 млн, Колтона Сиссонса (2,86 млн), Эли Толванена (1,45 млн). Тренин, разумеется, не настаивает на гонорарах Гранлунда – финн все-таки 64 очка наштамповал против 24 россиянина. Но на деньги Сиссонса (28 очков) Яков претендует вполне законно.

По инсайду североамериканского блогера Эллиота Фридмана, «Нэшвилл» предложил уральцу двухлетний контракт на 1,35 млн за сезон. Игрок хочет подписаться на год за 2,4 млн долларов. Как известно, независимый судья при арбитраже ориентируется прежде всего на цифры. Потому, отталкиваясь от показателей Сиссонса, Тренин способен выиграть дело на своих условиях. Тем более что с потолком зарплат у «Предаторз» никаких проблем.

Кто же у нас еще завис?

Несколько ограниченно свободных агентов вообще не удостоились контрактных предложений от своих команд: от «Чикаго» - Андрей Алтыбармакян, который уже перебрался в ХК «Сочи», от «Виннипега» - Евгений Свечников, от «Флориды» - Герман Рубцов, от «Далласа» - Алексей Липанов. Все эти трое нападающих сейчас находятся в свободном плавании – могут перейти куда угодно.

Последними пока зацепились за НХЛ Клим Костин и Михаил Мальцев. Оба форварда на прошлой неделе заключили однолетние договора: первый с «Сент-Луисом» на 750 тысяч долларов, второй с «Колорадо» на 800 тысяч. Вроде сумма больше, но у Мальцева, в отличие от Костина, контракт двусторонний, а в фарм-клубе Михаилу положено в четыре раза меньше – 200 тысяч долларов.

Из неподписанных ограниченно свободных агентов самая яркая у нас фигура, конечно, 22-летний защитник Александр Романов. По ходу драфта-2022 «Айлендерс» отдал «Монреалю» за финалиста Кубка Стэнли-2021 выбор в первом раунде того драфта. Чрезвычайно высокая компенсация! Однако на новом месте стороны не торопятся ударить по рукам. Вероятно, затык в сроке соглашения. И не только россиянина.

В таком же положении его ровесник и коллега по амплуа Ноа Добсон. Канадец объективно заслуживает как минимум 6 миллионов годовых. Хотя сам игрок, скорее всего, ориентируется на таких сверстников, как Кейл Макар («Колорадо») с зарплатой 9 млн, Миро Хейсканен («Даллас») – 8,45 млн, Куинн Хьюз («Ванкувер») – 7,85 млн. У Лу Ламорелло деньги есть, но его интерес – заарканить талантливого защитника на максимально разрешенные восемь лет.

Так что, пока ньюйоркцы не разберутся с Добсоном, вряд ли стоит ждать решения судьбы Романова. Впрочем, не исключено, «Айлендерс» все провернет в один день. Как это случилось, например, 9 июля, когда Ламорелло подписал сразу семерых игроков!

На что праве рассчитывать москвич? Все зависит от срока нового договора, а также от того, в какой роли его видят в новой команде. До первой спецбригады большинства Александр еще не дорос, а сыграть во второй – почему нет? Если Александр и клуб сойдутся на 2-3 годах, то и сумма примерно в этих пределах будет – 1,5-2,5 миллиона за сезон. Если продолжительнее, то и гонорар соответственно должен подрасти.

Кто еще у нас остался на рынке труда НХЛ? А больше и нет никого. Русские по-прежнему в цене, несмотря ни на какие санкции! Хватает и тех, у кого первые профессиональные контракты в НХЛ.

Выделим 18-летнего защитника Павла Минтюкова. Десятый номер драфта-2022 при выполнении всех бонусов получит в «Анахайме» 5,2 млн долларов за три года. Еще больше в «Нэшвилле» может заработать 20-летний вратарь Ярослав Аскаров – 5,325 миллиона. Но основное внимание будет приковано к 26-летнему новичку «Ванкувера» Андрею Кузьменко. У лучшего форварда КХЛ-2022 при этом, как и положено, двусторонний договор. Так что несостоявшемуся олимпийцу Пекина есть что доказывать и в НХЛ.

источник: «Советский спорт»
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