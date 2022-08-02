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СКА купил топ-защитника Игр-2022 за пяток полуфабрикатов и авоську рублей, а ЦСКА и «Ак Барс» молчат

Разбираемся, как расценить изъятие СКА самого талантливого российского защитника поколения у «Спартака» в обмен на пять реальных игроков, права еще на четырех и компенсацию, по данным ТАСС, в 50 миллионов рублей.
СКА купил топ-защитника Игр-2022 за пяток полуфабрикатов и авоську рублей, а ЦСКА и «Ак Барс» молчат
02 августа 2022 13:35
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК СКА

Представлять Александра Никишина, которому в октябре стукнет 21 год, особо не надо. Достаточно сказать, что у вице-чемпионов пекинской Олимпиады тогдашний спартаковец был абсолютно лучшим защитником. Несмотря на свой младенческий для этого амплуа возраст. Для СКА, пожелавшего биться за Кубок Гагарина здесь и сейчас, это усиление серьезнейшее. Возможно, ключевое и решающее.

Куда интереснее, кто проследует по маршруту, проложенному еще в 1790 году Александром Радищевым. Пройдемся пофамильно.

Федор Свечков (родился 5.04.2003) – центрфорвард, выбран в первом раунде драфта НХЛ-2021 «Нэшвиллом». Победитель Мирового кубка вызова-2019 среди юниоров, где стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром. Вице-чемпион мира среди юниоров-2021. В прошлом сезоне дебютировал в КХЛ и в национальной команде.

Никита Чибриков (16.02.2003) – нападающий, выбран во втором раунде драфта НХЛ-2021 «Виннипегом». Победитель Мирового кубка вызова-2019 среди юниоров. Вице-чемпион мира среди юниоров-2021. Третий по возрасту дебютант в истории сборной, впервые сыграл в 17 лет 11 месяцев в феврале 2021 года в Евротуре.

Никита Седов (5.05.2001) – защитник. Вице-чемпион мира среди юниоров-2019. Провел в КХЛ 67 матчей за СКА и ХК «Сочи».

Максим Кровяков (12.05.2002) – нападающий. Чемпион МХЛ-2022. Самый ценный игрок и лучший бомбардир Кубка Харламова-2022.

Павел Кукштель (19.02.1998) – нападающий. Провел в КХЛ 42 матча за СКА и ХК «Сочи».

А вот на кого красно-белые получили права. Трое сейчас на контрактах в Северной Америке.

Михаил Мальцев (12.03.1998) – нападающий, выбран в четвертом раунде НХЛ-2016 «Нью-Джерси». Провел в НХЛ 51 матч за «Нью-Джерси» и «Колорадо». В июле продлил контракт с «Колорадо» на год за 800 тысяч долларов.

Иван Морозов (5.05.2000) – центрфорвард, выбран во втором раунде драфта НХЛ-2018 «Вегасом». Бронзовый призер МЧМ-2019. Вице-чемпион мира среди молодежи-2020. Участник ЧМ-2021 в Риге. В апреле заключил с «Вегасом» двухлетний контракт новичка на 3,125 млн долларов.

Кирилл Марченко (21.07.2000) – нападающий, выбран во втором раунде драфта НХЛ-2018 «Коламбусом». Бронзовый призер МЧМ-2019. Вице-чемпион мира среди молодежи-2020. В мае заключил с «Коламбусом» двухлетний контракт на 3,125 млн долларов.

Герман Рубцов (27.06.1998) – нападающий, выбран в первом раунде драфта НХЛ-2016 «Филадельфией». Бронзовый призер МЧМ-2017. Провел в НХЛ 4 матча за «Филадельфию». Сейчас – свободный агент.

Как видите, в ответ москвичи обзавелись в основном полуфабрикатами, как называл неоперившийся молодняк Анатолий Тарасов. Но чрезвычайно перспективным. Почти все имеют международный опыт, с успехом выступали на юниорских (до 18 лет) и молодежных (до 20) чемпионатах мира. Осталась самая малость – довести их до мастерского уровня среди взрослых. В КХЛ. Переход в «Спартак», по-моему, оптимальный вариант для всех.

Состав СКА переполнен. Задачи – максимальные. Для молодых, не вставших на крыло, нет ни места, ни времени для сантиментов и доводки.

Для «Спартака» войти в плей-офф – уже хорошо. При этом принять вместо одного – пусть и очень ценного! – кадра сразу пятерых – более чем солидное пополнение. Особенно это относится к Чибрикову и Свечкову. Оба здорово проявили себя в юниорах. Но в Питере явно пересидели в низших лигах. Им необходимо играть именно в КХЛ, причем постоянно – это и стимул и принципиально иной уровень, без чего прогрессировать нереально.

Немаловажен тот факт, что тренер красно-белых Борис Миронов умеет ладить с молодыми. Подозреваю, этому он научился еще в советском ЦСКА у Виктора Тихонова. Что доказал пять лет назад в «Красной Армии» триумфом в Кубке Харламова.

Словом, в целом я приветствую эту грандиозную сделку. Смущают разве что два момента. Участие в трейде почти миллиона долларов. В НХЛ деньги при обменах исключены напрочь. И это совершенно правильно! Зачем тогда потолок зарплат?! В КХЛ потому он легко и обходится. Есть доступ в бездонный госкарман в лице Газпрома – можешь любого понравившегося игрока выдернуть! Что относится, увы, и к другим олигархам КХЛ. Эту позорную практику пора прекращать.

Равно как скрытую аффилированность клубов. Вроде «Спартак» уже никакого отношения к СКА не имеет и даже намерен конкурировать с ним. Но почему Никишин, которого с радостью взял бы ЦСКА и «Ак Барс», «Магнитка» и «Локомотив», «Авангард» и «Салават Юлаев», ведь годовая зарплата у него, по неофициальной информации, лишь 10 миллионов рублей, оказался именно в СКА?

Лично меня здесь жутко терзают смутные сомнения…

В любом случае в своем виртуальном календаре будущего сезона КХЛ я делаю четыре жирные засечки – 5 и 30 октября, когда красно-белые примут невских армейцев в столице, 24 декабря и 10 января, когда москвичи нанесут ответный визит в колыбель революции. Против своего бывшего клуба всегда сражаются с особым остервенением!

источник: «Советский спорт»
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