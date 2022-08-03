«Забыв» про спартаковца Индрашиса, шведский новичок «Динамо» держит соотечественников за дураков?

Пройдемся по составам команд, которые вправе выставить на матч пять легионеров. Начнем с Запада. Только «Локомотив» впервые за долгие годы принципиально отказался от услуг иноземцев. Впрочем, ни в одном российском клубе этой конференции квота мигрантов не выбрана.

ЦСКА

Вратарь – Адам Рейдеборн (30 лет, Швеция)

Защитники – Даррен Диц (29 лет, уроженец Канады заигран за Казахстан), Фредрик Классон (29 лет, Швеция)

СКА

Защитник – Алекс Грант (33 года, Канада)

Нападающий – Дмитрий Яшкин (29 лет, Чехия/Россия)

«ДИНАМО» (Москва)

Нападающие – Эрик О’Делл (32 года, Канада), Джордан Уил (30 лет, Канада), Якоб Лилья (29 лет, Швеция)

«СПАРТАК»

Вратарь – Патрик Рибар (28 лет, Словакия)

Защитник – Джоуи Кин (23 года, США)

Нападающие – Филип Вароне (31 год, Канада), Шейн Принс (29 лет, уроженец США заигран за Беларусь), Микс Индрашис (31 год, Латвия)

«СЕВЕРСТАЛЬ»

Защитник – Робин Пресс (27 лет, Швеция)

Нападающий – Адам Лишка (22 года, Словакия)

«ДИНАМО» (Минск)

Главный тренер – Крейг Вудкрофт (52 года, Канада)

Защитники – Джон Гилмор (29 лет, Канада), Шон Лалонд (34 года, Канада), Марк Барберио (32 года, Канада)

Нападающие – Ник Меркли (25 лет, Канада), Брендон Козун (32 года, Канада), Райан Спунер (30 лет, Канада)

«ТОРПЕДО»

Вратарь – Лоренс Зинаддин (17 лет, уроженец ОАЭ заигран за Беларусь)

Нападающие – Ю Сато (20 лет, Япония), Кенни Агостино (30 лет, США), Денис Ян (25 лет, США/Россия)

«ВИТЯЗЬ»

Защитник – Джереми Рой (25 лет, Канада)

Нападающие – Закари Митчелл (29 лет, Канада), Тайлер Граовац (29 лет, Канада)

ХК «СОЧИ»

Защитник – Джо Морроу (29 лет, Канада)

Как видите, тотальное преимущество североамериканцев – 15 представителей Канады и четверо – США. Неожиданно много оказалось шведов – четверо, в отличие от их соседей из Финляндии. Суоми, судя по всему, будут представлены только нападающим Тему Пулккиненом («Трактор»). Словаков на Западе осталось лишь двое, а чехов вообще нет. Если не считать заигранного за их сборную Яшкина, родившегося в Омске.

По-прежнему на сайте КХЛ и «Спартака» в составе клуба числится латыш Индрашис. Подвергшись жуткой обструкции на родине, он передумал переезжать в Москву и вроде как заключил договор с немецким «Швеннингеном». Но история далеко не закончена. Чтобы разорвать соглашение с красно-белыми и получить право играть в Германии, Индрашис по всем хоккейным и трансферным законам ИИХФ обязан выплатить компенсацию «Спартаку».

Именно поэтому Лилья, по словам самого шведского форварда, отказался от мысли кинуть московское «Динамо»:

- Я подписал контракт в начале февраля, еще до событий на Украине. Я ясно дал понять, что хотел разорвать контракт. Был шанс, что это сработает. Я разговаривал с клубом в Швейцарии, который пытался выкупить меня. Также среди вариантов были шведские «Мальме» и «Линчепинг», которые пытались решить эту проблему. Сколько денег ушло бы на то, чтобы выкупить меня? Лично я не могу позволить себе выкупить контракт. У меня нет такой финансовой возможности. Это больше денег, чем у меня есть, - сказал Якоб в интервью стокгольмскому таблоиду «Экспрессен».

Если разобраться, этим спичем Лилья здорово подставился. Если ИИХФ закроет глаза на нарушение всех международных регламентов Индрашисом и санкционирует его переход в немецкую лигу при действующем контракте со «Спартаком», то получится, что Лилья элементарно лукавит. Слишком хорошие деньги скандинаву пообещали в «Динамо». Иначе говоря, бело-голубые сделали то самое предложение, от которого невозможно отказаться.