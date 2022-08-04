Как же так, Америка? Объявляешь России бесчисленные санкции, а в КХЛ - 40 посланцев Канады и США

Если на Западе от заграничной рабочей силы решил отказаться ярославский «Локомотив», то на Востоке на этот шаг неожиданно отважился «Ак Барс», который всегда привечал ландскнехтов. Они, к слову, доминировали, когда казанцы в 2018 году в последний раз стали чемпионами страны, а канадца Джастина Азеведо тогда признали самым ценным игроком плей-офф.
Тем не менее представителей родины хоккея в наших командах по-прежнему предостаточно. Проще сказать, где среди импорта североамериканцев нет – «Северсталь», «Трактор». Все! В сумме заокеанский десант на сегодня достиг четырех десятков – 32 из Канады, 8 из США. И это мы не берем в расчет китайский «Куньлунь» и казахстанский «Барыс», где всегда делают ставку именно на североамериканцев.
Вот такая у нас интересная арифметика вырисовывается: из 63 легионеров в клубах Союзного государства, обе сборные которого ИИХФ выкинула из всех международных турниров, почти две трети командирует в КХЛ двуглавый дракон мирового империализма. Ну так тут ничего удивительного нет: еще с древнего Рима повелось – что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
Обратите внимание на расклад гастарбайтеров по амплуа, приведенный ниже. Ведь это готовая сборная забугорья – есть игроки на любую позицию! Вот вам пятая команда для традиционного декабрьского московского турнира.
Вчера главный тренер СКА и одновременно первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг объявил, что в Кубке Первого канала-2022 сыграют национальные сборные России, Казахстана, Беларуси и команда хозяев с игроками до 25 лет. Почему бы не подключить к соревнованиям интернационал КХЛ, основу которого составят североамериканцы? Это сто процентов придаст Снеговику перчинки и просто спортивного интереса! Вспомните хотя бы ажиотаж вокруг битвы Россия – Канада в Парке легенд на предолимпийском Кубке Первого канала-2021.
«МЕТАЛЛУРГ»
Вратарь – Эдвард Паскуале (31 год, Канада)
Нападающие – Джош Карри (29 лет, Канада), Филипп Майе (29 лет, Канада), Бренден Лайпсик (28 лет, Канада).
«ТРАКТОР»
Нападающий – Тему Пулккинен (30 лет, Финляндия)
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
Защитник – Райан Мерфи (29 лет, Канада)
Нападающие – Джошуа Хо-Санг (26 лет, Канада), Александр Хмелевский (23 года, США)
«АВАНГАРД»
Защитники – Кристиан Ярош (26 лет, Словакия), Виктор Сведберг (31 год, уроженец Швеции заигран за Казахстан)
Нападающие – Корбен Найт (31 год, Канада), Алекс Броадхерст (29 лет, США), Рид Буше (28 лет, США)
«СИБИРЬ»
Защитники – Михал Чайковски (30 лет, Словакия), Тревор Мерфи (27 лет, Канада)
Нападающий – Тейлор Бек (31 год, Канада)
«НЕФТЕХИМИК»
Защитник – Йоанн Овитю (33 года, Франция)
Нападающий – Энтони Камара (28 лет, Канада)
«АВТОМОБИЛИСТ»
Вратарь – Юхан Матссон (30 лет, Швеция)
Защитник – Джесси Блекер (31 год, уроженец Канады заигран за Казахстан), Ник Эберт (28 лет, США)
Нападающие – Кертис Волк (29 лет, уроженец Канады заигран за Казахстан), Брукс Мейсек (30 лет, Канада), Патрис Кормье (32 года, Канада), Стефан Да Коста (33 года, Франция)
«АМУР»
Вратарь – Янис Калниньш (30 лет, Латвия)
Защитники – Михал Йордан (32 года, Чехия), Ли Кэмерон (25 лет, Канада)
Нападающий – Эндрю Кейлоф (31 год, Канада)
«АДМИРАЛ»
Главный тренер – Леонид Тамбиев (51 год, Латвия)
Защитники – Колби Уильямс (27 лет, Канада), Либор Шулак (28 лет, Чехия)
Нападающие – Николай Елисеев (28 лет, Латвия), Михал Криштоф (28 лет, Словакия), Рудольф Червени (33 года, Чехия)
РАСКЛАД ИГРОКОВ ПО СТРАНАМ
Канада – 32
США – 8
Швеция – 6
Словакия – 5
Чехия – 4
Латвия – 3
Франция – 2
Финляндия, Япония, ОАЭ – по 1
РАСКЛАД ПО АМПЛУА
Вратари – 6
Защитники – 22
Нападающие - 35