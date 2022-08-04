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Как же так, Америка? Объявляешь России бесчисленные санкции, а в КХЛ - 40 посланцев Канады и США

Завершаем ревизию иностранного легиона в 20 клубах России и Беларуси в Континентальной лиге. Вчера мы прошлись по Западу, теперь очередь Востока.
Как же так, Америка? Объявляешь России бесчисленные санкции, а в КХЛ - 40 посланцев Канады и США
04 августа 2022 09:09
автор: Виталий Славин
автор фото: КХЛ / Кузьмин Юрий

Если на Западе от заграничной рабочей силы решил отказаться ярославский «Локомотив», то на Востоке на этот шаг неожиданно отважился «Ак Барс», который всегда привечал ландскнехтов. Они, к слову, доминировали, когда казанцы в 2018 году в последний раз стали чемпионами страны, а канадца Джастина Азеведо тогда признали самым ценным игроком плей-офф.

Тем не менее представителей родины хоккея в наших командах по-прежнему предостаточно. Проще сказать, где среди импорта североамериканцев нет – «Северсталь», «Трактор». Все! В сумме заокеанский десант на сегодня достиг четырех десятков – 32 из Канады, 8 из США. И это мы не берем в расчет китайский «Куньлунь» и казахстанский «Барыс», где всегда делают ставку именно на североамериканцев.

Вот такая у нас интересная арифметика вырисовывается: из 63 легионеров в клубах Союзного государства, обе сборные которого ИИХФ выкинула из всех международных турниров, почти две трети командирует в КХЛ двуглавый дракон мирового империализма. Ну так тут ничего удивительного нет: еще с древнего Рима повелось – что позволено Юпитеру, то не позволено быку.

Обратите внимание на расклад гастарбайтеров по амплуа, приведенный ниже. Ведь это готовая сборная забугорья – есть игроки на любую позицию! Вот вам пятая команда для традиционного декабрьского московского турнира.

Вчера главный тренер СКА и одновременно первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг объявил, что в Кубке Первого канала-2022 сыграют национальные сборные России, Казахстана, Беларуси и команда хозяев с игроками до 25 лет. Почему бы не подключить к соревнованиям интернационал КХЛ, основу которого составят североамериканцы? Это сто процентов придаст Снеговику перчинки и просто спортивного интереса! Вспомните хотя бы ажиотаж вокруг битвы Россия – Канада в Парке легенд на предолимпийском Кубке Первого канала-2021.

«МЕТАЛЛУРГ»

Вратарь – Эдвард Паскуале (31 год, Канада)

Нападающие – Джош Карри (29 лет, Канада), Филипп Майе (29 лет, Канада), Бренден Лайпсик (28 лет, Канада).

«ТРАКТОР»

Нападающий – Тему Пулккинен (30 лет, Финляндия)

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

Защитник – Райан Мерфи (29 лет, Канада)

Нападающие – Джошуа Хо-Санг (26 лет, Канада), Александр Хмелевский (23 года, США)

«АВАНГАРД»

Защитники – Кристиан Ярош (26 лет, Словакия), Виктор Сведберг (31 год, уроженец Швеции заигран за Казахстан)

Нападающие – Корбен Найт (31 год, Канада), Алекс Броадхерст (29 лет, США), Рид Буше (28 лет, США)

«СИБИРЬ»

Защитники – Михал Чайковски (30 лет, Словакия), Тревор Мерфи (27 лет, Канада)

Нападающий – Тейлор Бек (31 год, Канада)

«НЕФТЕХИМИК»

Защитник – Йоанн Овитю (33 года, Франция)

Нападающий – Энтони Камара (28 лет, Канада)

«АВТОМОБИЛИСТ»

Вратарь – Юхан Матссон (30 лет, Швеция)

Защитник – Джесси Блекер (31 год, уроженец Канады заигран за Казахстан), Ник Эберт (28 лет, США)

Нападающие – Кертис Волк (29 лет, уроженец Канады заигран за Казахстан), Брукс Мейсек (30 лет, Канада), Патрис Кормье (32 года, Канада), Стефан Да Коста (33 года, Франция)

«АМУР»

Вратарь – Янис Калниньш (30 лет, Латвия)

Защитники – Михал Йордан (32 года, Чехия), Ли Кэмерон (25 лет, Канада)

Нападающий – Эндрю Кейлоф (31 год, Канада)

«АДМИРАЛ»

Главный тренер – Леонид Тамбиев (51 год, Латвия)

Защитники – Колби Уильямс (27 лет, Канада), Либор Шулак (28 лет, Чехия)

Нападающие – Николай Елисеев (28 лет, Латвия), Михал Криштоф (28 лет, Словакия), Рудольф Червени (33 года, Чехия)

РАСКЛАД ИГРОКОВ ПО СТРАНАМ

Канада – 32

США – 8

Швеция – 6

Словакия – 5

Чехия – 4

Латвия – 3

Франция – 2

Финляндия, Япония, ОАЭ – по 1

РАСКЛАД ПО АМПЛУА

Вратари – 6

Защитники – 22

Нападающие - 35

источник: «Советский спорт»
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