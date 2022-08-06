Американский суд украл миллион у челябинской звезды «Нэшвилла»! Романова в Нью-Йорке тоже кинут?

Канадский портал Sportsnet, впрочем, полагает иначе:

- Нападающий «Предаторз» выиграл арбитражное дело в пятницу, обеспечив двухлетний контракт на 3,4 миллиона долларов. В прошлом сезоне 25-летний Тренин установил личные рекорды: 17 голов и 24 очка в 80 матчах регулярного чемпионата, а также три шайбы в четырех встречах плей-офф. Челябинец, выбранный «Нэшвиллом» во втором раунде драфта-2015 под общим 55-м номером, набрал 41 (24+17) очко в 146 играх за три сезона в «хищниках».

Однако болельщики категорически с этим не согласны. На вопрос в интернете, считаете ли вы эту сделку удачной для «Нэшвилла», 95 процентов ответили «да». Sportsnet угодил в явное пятипроцентное меньшинство.

Вот аргументы фанатов «хищников:

- Отличный контракт для потенциального снайпера с 20 голами. Браво, «Нэшвилл»!

- Просто правильная сумма. Дает «хищникам» пространство под потолком зарплат для еще одного важного приобретения, а у Тренина - многообещающие перспективы.

- «Предаторз» подали в суд хотелку на два года по 1,35 миллиона долларов, а игрок желал строго сезон за 2,4 млн. Клуб в итоге искомые два года получил с окладом лишь на 25 процентов больше, чем рассчитывал. Полный триумф «Нэшвилла»!

- Два сезона по дешевке за человека, забившего 17 голов – отменная сделка.

Сам Яков в интервью РБ Спорт не скрывал разочарования:

- Я не доволен решением! Считаю, мы проиграли суд. И у нас, и у клуба было сравнение с хоккеистом, которому дали 1,8 млн на два года. У нас статистика почти одинаковая. Зато у меня лучше игра в обороне и в меньшинстве, силовая игра. Потому странно, что присудили меньше, чем ему. В целом я расстроен. Не хотелось доводить до арбитража, а получилось, что довели да еще и проиграли.

Не будем выяснять, кто этот Мистер Х с гонораром 1,8 млн долларов. Сторона россиянина в принципе могла сослаться на канадского одноклубника. Некий 28-летний Колтон Сиссонс уже три сезона отыграл за 2,857 миллиона долларов, а впереди еще четыре года. При этом форвард за восемь чемпионатов в «Нэшвилле» только однажды забрасывал более девяти шайб – 15 в 2019 году. В минувшей регулярке в 79 матчах он забил жалкие семь голов, а очков набрал всего на четыре больше уральца – и это стоит почти 3 миллиона долларов?!

Увы, с независимым судьей не поспоришь. Придется Якову втыкаться, сражаться, забивать, ложиться под шайбу, драться в кровь, наконец, за назначенные арбитром 1,7 млн. С другой стороны, это ведь великолепный стимул! Через два года Тренин станет свободным агентом и сможет перейти в любую команду НХЛ.

Пример стоит взять с омича Ильи Михеева. В те же 25 лет «Торонто» дал ему за два сезона еще меньше – по 1,645 млн. Однако стоило двустороннему форварду этим летом протестировать рынок, как тут же клюнул «Ванкувер» и поднял гонорар почти в три раза – 19 миллионов до 2026 года! Или 4,75 млн за сезон.

Словом, все теперь в руках габаритной чертовой дюжины «хищников». А вот Александр Романов в абсолютной власти прожженного босса «островитян» Лу «Лиса» Ламорелло. Арбитраж 22-летнему экс-армейцу еще недоступен: сколько дадут, столько придется и брать. Либо бастовать. Обнадеживает, что ньюйоркцы отдали «Канадиенс» за москвича выбор в первом раунде драфта-2022, что априори гарантирует место в основе.

Вопрос только в том, насколько лет и по какой цене? На сегодня в этом возрасте среди защитников лишь трое зарабатывают за сезон более миллиона долларов:

Куинн Хьюз («Ванкувер») – 7,85 млн до 2027 года;

Расмус Далин («Баффало») – 6 млн до 2024 года;

Адам Боквист («Коламбус») – 2,6 млн до 2025 года.

Если Ламорелло выпишет Романову ангажемент в районе двух миллионов, уже будет неплохо.