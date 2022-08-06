Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Американский суд украл миллион у челябинской звезды «Нэшвилла»! Романова в Нью-Йорке тоже кинут?

Вот и завершилась сага Якова Тренина: как признал сам уралец, суд американскому клубу он проиграл. Среди неподписанных у нас остался один защитник «Айлендерс» Александр Романов, куда он перешел из «Монреаля».
Американский суд украл миллион у челябинской звезды «Нэшвилла»! Романова в Нью-Йорке тоже кинут?
06 августа 2022 16:10
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL

Канадский портал Sportsnet, впрочем, полагает иначе:

- Нападающий «Предаторз» выиграл арбитражное дело в пятницу, обеспечив двухлетний контракт на 3,4 миллиона долларов. В прошлом сезоне 25-летний Тренин установил личные рекорды: 17 голов и 24 очка в 80 матчах регулярного чемпионата, а также три шайбы в четырех встречах плей-офф. Челябинец, выбранный «Нэшвиллом» во втором раунде драфта-2015 под общим 55-м номером, набрал 41 (24+17) очко в 146 играх за три сезона в «хищниках».

Однако болельщики категорически с этим не согласны. На вопрос в интернете, считаете ли вы эту сделку удачной для «Нэшвилла», 95 процентов ответили «да». Sportsnet угодил в явное пятипроцентное меньшинство.

Вот аргументы фанатов «хищников:

- Отличный контракт для потенциального снайпера с 20 голами. Браво, «Нэшвилл»!

- Просто правильная сумма. Дает «хищникам» пространство под потолком зарплат для еще одного важного приобретения, а у Тренина - многообещающие перспективы.

- «Предаторз» подали в суд хотелку на два года по 1,35 миллиона долларов, а игрок желал строго сезон за 2,4 млн. Клуб в итоге искомые два года получил с окладом лишь на 25 процентов больше, чем рассчитывал. Полный триумф «Нэшвилла»!

- Два сезона по дешевке за человека, забившего 17 голов – отменная сделка.

Сам Яков в интервью РБ Спорт не скрывал разочарования:

- Я не доволен решением! Считаю, мы проиграли суд. И у нас, и у клуба было сравнение с хоккеистом, которому дали 1,8 млн на два года. У нас статистика почти одинаковая. Зато у меня лучше игра в обороне и в меньшинстве, силовая игра. Потому странно, что присудили меньше, чем ему. В целом я расстроен. Не хотелось доводить до арбитража, а получилось, что довели да еще и проиграли.

Не будем выяснять, кто этот Мистер Х с гонораром 1,8 млн долларов. Сторона россиянина в принципе могла сослаться на канадского одноклубника. Некий 28-летний Колтон Сиссонс уже три сезона отыграл за 2,857 миллиона долларов, а впереди еще четыре года. При этом форвард за восемь чемпионатов в «Нэшвилле» только однажды забрасывал более девяти шайб – 15 в 2019 году. В минувшей регулярке в 79 матчах он забил жалкие семь голов, а очков набрал всего на четыре больше уральца – и это стоит почти 3 миллиона долларов?!

Увы, с независимым судьей не поспоришь. Придется Якову втыкаться, сражаться, забивать, ложиться под шайбу, драться в кровь, наконец, за назначенные арбитром 1,7 млн. С другой стороны, это ведь великолепный стимул! Через два года Тренин станет свободным агентом и сможет перейти в любую команду НХЛ.

Пример стоит взять с омича Ильи Михеева. В те же 25 лет «Торонто» дал ему за два сезона еще меньше – по 1,645 млн. Однако стоило двустороннему форварду этим летом протестировать рынок, как тут же клюнул «Ванкувер» и поднял гонорар почти в три раза – 19 миллионов до 2026 года! Или 4,75 млн за сезон.

Словом, все теперь в руках габаритной чертовой дюжины «хищников». А вот Александр Романов в абсолютной власти прожженного босса «островитян» Лу «Лиса» Ламорелло. Арбитраж 22-летнему экс-армейцу еще недоступен: сколько дадут, столько придется и брать. Либо бастовать. Обнадеживает, что ньюйоркцы отдали «Канадиенс» за москвича выбор в первом раунде драфта-2022, что априори гарантирует место в основе.

Вопрос только в том, насколько лет и по какой цене? На сегодня в этом возрасте среди защитников лишь трое зарабатывают за сезон более миллиона долларов:

Куинн Хьюз («Ванкувер») – 7,85 млн до 2027 года;

Расмус Далин («Баффало») – 6 млн до 2024 года;

Адам Боквист («Коламбус») – 2,6 млн до 2025 года.

Если Ламорелло выпишет Романову ангажемент в районе двух миллионов, уже будет неплохо.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Американский суд украл миллион у челябинской звезды «Нэшвилла»! Романова в Нью-Йорке тоже кинут?
Американский суд украл миллион у челябинской звезды «Нэшвилла»! Романова в Нью-Йорке тоже кинут?
Вот и завершилась сага Якова Тренина: как признал сам уралец, суд американскому клубу он проиграл. Среди неподписанных у нас остался один защитник «Айлендерс» Александр Романов, куда он перешел из «Монреаля».
06.08.2022 16:10
Хоккей
автор: Виталий Славин
Как же так, Америка? Объявляешь России бесчисленные санкции, а в КХЛ - 40 посланцев Канады и США
Как же так, Америка? Объявляешь России бесчисленные санкции, а в КХЛ - 40 посланцев Канады и США
Завершаем ревизию иностранного легиона в 20 клубах России и Беларуси в Континентальной лиге. Вчера мы прошлись по Западу, теперь очередь Востока.
04.08.2022 09:09
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Забыв» про спартаковца Индрашиса, шведский новичок «Динамо» держит соотечественников за дураков?
«Забыв» про спартаковца Индрашиса, шведский новичок «Динамо» держит соотечественников за дураков?
В Сочи стартовал первый предсезонный турнир с участием пяти клубов КХЛ. Можно подвести предварительные итоги заявочной кампании. Но уже сейчас ясно – бойкота нет, иностранцы охотно едут в Россию и Беларусь.
03.08.2022 22:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Максим Сушко: 68 матчей? Лучше играть, чем тренироваться!
Максим Сушко: 68 матчей? Лучше играть, чем тренироваться!
Новичок московского «Динамо» о возвращении из-за океана, обмене из минского «Динамо», книгах, фильмах и футболе.
03.08.2022 15:41
Хоккей
автор: Елена Кузютина
СКА купил топ-защитника Игр-2022 за пяток полуфабрикатов и авоську рублей, а ЦСКА и «Ак Барс» молчат
СКА купил топ-защитника Игр-2022 за пяток полуфабрикатов и авоську рублей, а ЦСКА и «Ак Барс» молчат
Разбираемся, как расценить изъятие СКА самого талантливого российского защитника поколения у «Спартака» в обмен на пять реальных игроков, права еще на четырех и компенсацию, по данным ТАСС, в 50 миллионов рублей.
02.08.2022 13:35
Хоккей
автор: Виталий Славин
Владислав Кодола: Собирался в Череповец, а поехал в Москву
Владислав Кодола: Собирался в Череповец, а поехал в Москву
Новичок московского «Динамо» о неожиданном обмене, предсезонке и готовности заменить Вадима Шипачева.
02.08.2022 10:58
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Считаем миллионы в чужом кармане: сколько же стоят Тренин и Романов?
Считаем миллионы в чужом кармане: сколько же стоят Тренин и Романов?
Завтра арбитраж НХЛ рассмотрит дело Якова Тренина, отвергшего предложение «Нэшвилла» по новому контракту. А что у россиян в целом с подписной кампанией лета-2022?
01.08.2022 15:40
Хоккей
автор: Виталий Славин
Торт в лицо, нижегородские закаты и шведские городки: московское «Динамо» выходит из-под нагрузок
Торт в лицо, нижегородские закаты и шведские городки: московское «Динамо» выходит из-под нагрузок
В КХЛ заканчивается первый цикл подготовки команд к новому сезону. Вчера московское «Динамо» подвело черту под стартовым отрезком усиленных тренировок.
31.07.2022 12:26
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Вслед за Россией ИИХФ обнулит Канаду и отнимет МЧМ-2022? Вряд ли! Струсят моральные банкроты
Вслед за Россией ИИХФ обнулит Канаду и отнимет МЧМ-2022? Вряд ли! Струсят моральные банкроты
На вереницу секс-скандалов в молодежном хоккее Канады наконец-то отреагировала международная федерация. ИИХФ открыла собственное расследование предполагаемых фактов насилия за океаном.
30.07.2022 14:13
Хоккей
автор: Виталий Славин
Плевать на жуткие секс-скандалы! Канада сыграет на домашнем ЧМ. Если кто-то приедет в ее молодежку
Плевать на жуткие секс-скандалы! Канада сыграет на домашнем ЧМ. Если кто-то приедет в ее молодежку
В Оттаве завершились двухдневные слушания, организованные парламентом Канады по инциденту 2018 года, спущенному Федерацией хоккея Канады на тормозах. В итоге гора родила мышь – не наказан никто!
28.07.2022 13:05
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Болельщиков хоккея ждет масса приятных сюрпризов!» Коммерческий директор «Лиги Ставок» — о контрактах со СКА и «Сочи»
Коммерческий директор букмекерской компании «Лига Ставок» Татьяна Зворыгина прокомментировала «Плеймейкеру» подписание трехлетних партнерских соглашений с двумя клубами КХЛ - из Сочи и Санкт-Петербурга.
Хилл «прикончит» Сантоса, а Спивак — Сакаи! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 59
В ночь на 7 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, в главном бою которого экс-претендент на титул в полутяжелом весе Тиаго Сантос столкнется с Джамалом Хиллом. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках.
«Чемпион потеряет в Грозном очки — как было в Химках». Ловчев — о матче «Ахмат» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных поединков 4-го тура РПЛ (6 августа, 20:00).
«Свое поле поможет — «быки» победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центральной встречи 4-го тура РПЛ (6 августа, 20:00).
«Бавария» после ухода Левандовски: 11 голов в первых двух матчах сезона!
После сверхрезультативного матча за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (5:3) команда Юлиана Нагельсмана катком прошлась по «Айнтрахту» (6:1) в первом туре Бундеслиги.
Motoring-2022: фестиваль суперскоростей и ревущих моторов в Подмосковье!
В первый уик-энд августа автодром Moscow Raceway станет Меккой отечественного мотоспорта: здесь пройдет четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам с участием ведущих российских рейсеров.
«Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или мордобой!» Главные эксцессы на льду от «Сочи» Назарова
Второй игровой день «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022 надолго запомнился болельщикам благодаря матчу «Сочи» - «Авангард», превратившемуся в одну нескончаемую драку. «Мы даем шоу!» - пояснил Андрей Назаров, который не собирается отступать от своей философии «агрессора» даже на предсезонных турнирах. Из драк с участием сочинцев уже набирается хит-парад!
Клопп или Гвардиола? Конте или Тухель? Но точно не Роналду! Расклад на новый сезон АПЛ с трансляциями
5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует очередной сезон сильнейшего национального футбольного турнира - Английской Премьер-Лиги. «Плеймейкер» оценивает шансы в чемпионской гонке.
Фестиваль «Иваново поле» посетило 17 тысяч любителей конного спорта
В Подмосковье с размахом прошел IV конный фестиваль «Иваново поле».
«Сочи» — крутая и необычная команда». Юрий Красовский — о контракте «Лиги Ставок» с черноморским хоккейным клубом
5 августа в рамках крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялось подписание партнерского соглашения между «Лигой Ставок» и хоккейным клубом «Сочи».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика