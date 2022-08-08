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Плохо СКА учила ленинградская улица, если лидеров нагло и безнаказанно вырубают! КХЛ при этом молчит

На турнире в Сочи, похоже, не в хоккей играют, а в основном молотят друг друга. Ну от пролетариев Андрея Назарова другого и ждать не стоит. Но вот как КХЛ и СКА допустили охоту на двух наших звездочек, уму непостижимо!
Плохо СКА учила ленинградская улица, если лидеров нагло и безнаказанно вырубают! КХЛ при этом молчит
08 августа 2022 16:30
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК СКА

Речь, понятно, о 17-летнем Матвее Мичкове и 21-летнем Захаре Бардакове. Первого СКА командировал в сборную России до 25 лет, где потенциального №1 драфта НХЛ-2023 тут же произвели в капитаны. Но ненадолго: уже после второй встречи юниор оказался в лазарете после грязнейшего хита от известного костолома. А второй выдвинулся на ведущие роли в петербуржском коллективе: набирал очки во всех матчах, кроме последнего – 1:3 с «Авангардом», где форварду чуть голову не отрубили.

После субботней победы над ХК «Сочи» (3:1) тренер армейцев Роман Ротенберг заносчиво произнес:

- Не было ли опасений, что будет побоище, как в матче «Сочи» — «Авангард»? На провокации мы отвечаем голами. Готовы принимать любой вызов. Как нас учила ленинградская улица, мы всегда бьем первыми.

Первый вице-президент ФХР имел в виду бесконечные позорные махачи, инициированные черноморцами, что обернулось итоговыми 170 минутами штрафа. Несколько драк хозяева ранее развязали и с «Адмиралом», а вот в рандеву с олигархом КХЛ южане вдруг почему-то решили взять паузу.

Насколько хорошо «ленинградская улица научила всегда бить первыми», мы получили прекрасную возможность предметно увидеть и оценить вчера. На 16-й минуте матча с «Авангардом» Бардаков на вираже пытался в падении добить шайбу в ворота сибиряков. Когда он уже лежал, а Галимов зафиксировал шайбу, омич Малыхин со спины врезал Захару клюшкой в шею. Судьи мгновенно зажгли малый штраф, который питерцы реализовали. Но как проучили нехорошего человека те, кто «всегда бьют первыми»? Да никак!..

Ладно, в этом случае Бардакову хватило приложить лед к ушибленному месту, чтоб продолжить игру, а вот его юный одноклубник выбыл минимум на две недели. Может, коли ленинградская улица плохо учила, СКА подписать на матч 1 октября в Минске с «Динамо» Александра Свитова? Ему не привыкать разбираться с Емелиным.

Впрочем, это сугубо частное дело невских армейцев. Куда страшнее реакция КХЛ на чудовищную атаку потенциально лучшего форварда России. Точнее, отсутствие всякой реакции! Хотя сразу после окончания игры с белорусами наставник сборной до 25 лет Владимир Филатов не скрывал возмущения:

- Не думаю, что удар в колено – правильный способ воспитания молодежи. На данном этапе, на данном турнире этого можно было избежать.

Канадский тренер «зубров» Крейг Вудкрофт, разумеется, взял палача под защиту:

-. Мы говорили, что у соперника мастеровитая команда, игроки часто прорываются в центр, а противостоять этому можно жесткостью. Несколько раз Емелин проводил чистые хиты. Я как тренер это ценю. Он показывает сопернику, что легко не будет. Думаю, соперник услышал этот месседж. Я не видел повтор силового на Мичкове. Возможно, тренер россиян видел и сформировал свое мнение. Хочу подчеркнуть, у Емелина не было намерений травмировать.

Когда читаешь подобное, мгновенно лишаешься дара речи! Не знаешь – куда бежать и что делать! По логике этого горе-педагога выходит, что при игре в хоккей у кого-то может возникнуть мысль сознательно травмировать соперника - и это в порядке вещей?! При этом Вудкрофт что-то талдычит о пресловутом месседже. Ну да, конечно, Емелин не хотел калечить топ-юниора планеты, но если защитника заставляют играть в кость, где гарантия, что он не перейдет рамки правил и эту самую кость не раскурочит в пыль?!

Видеоповтор не оставляет выбора: классический удар коленом в колено! Причем на встречном движении, что самое опасное. Четко видно, что Емелин в последний момент выставляет ногу на ход Мичкову. Двухсотпроцентный фол! Не верите мне, послушайте лучшего судью в истории отечественного хоккея Юрия Карандина:

- Шокировал как арбитраж, так и послематчевая реакция. Думал, будет скандал и жесткое наказание – увы, тишина. Печально! Говорят, там был чистый силовой прием, но это не так! Емелин выставил колено и фактически умышленно им атаковал. Мальчишка шел с шайбой, на двух ногах, уходил вправо – и на встречном движении было достаточно простого контакта коленом в колено, чтобы гарантировать травму. Стопроцентное удаление! Поймите, прием колено в колено – самый опасный в хоккее.

- Меня больше всего удивляет, что нет официальных комментариев. Тем более что для Емелина такой прием далеко не первый. Молчание главного арбитра и лиги меня просто шокирует. Сегодня в России каждый талант на вес золота, давайте их беречь. А у нас в арбитраже какая-то анархия. С нынешним уровнем судейства самых талантливых ребят до взрослого хоккея просто не доведем, - констатировал Юрий Петрович.

Полностью поддерживаю гуру судейского цеха!

Пусть КХЛ давным-давно цинично закрывает глаза на набившие оскомину назаровские клоны беспредельного «Витязя». Это территория и забота лиги. Если имидж как семейного вида досуга КХЛ, покрывающей драчунов и насильников типа Буше, по барабану, что тут поделать…

Но потенциальных звезд сборной России мы обязаны оберегать всем миром! Это уже отнюдь не дело одного СКА с его сомнительной доктриной «всегда бить первыми». Например, величайший Валерий Васильев ВСЕГДА бил вторым. Но делал это настолько мощно и доходчиво, что первым потом бить русских ни у кого и мысли не возникало. Когда на льду был Валерий Иванович.

источник: «Советский спорт»
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