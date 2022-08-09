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Без России МЧМ-2022 в Канаде нужен только самым беспринципным: не раскуплены билеты даже на финал

Сегодня в Эдмонтоне матчем Чехия – Словакия открывается молодежный ЧМ, остановленный в декабре прошлого года из-за пандемии. Но нашей команды теперь нет. Заменила ее… Да какая разница?!
Без России МЧМ-2022 в Канаде нужен только самым беспринципным: не раскуплены билеты даже на финал
09 августа 2022 17:02
автор: Виталий Славин
автор фото: slanews.ru

Еще не начавшись, турнир обещает стать самым скандальным в XXI веке. Честно сказать, после постыдного разоблачения Федерации хоккея Канады (ФХК), которая, как выяснилось, не только десятилетиями покрывала насильников, но и улаживала до суда дела с жертвами сексуальных домогательств за деньги налогоплательщиков и членские взносы, надеялся, что нынешний канадский молодняк побрезгует связываться с этой опозорившейся организацией. Тем более что все корпоративные спонсоры отказались поддерживать ФХК и ее пошлый чемпионатик, а правительство страны приостановило финансирование ФХК, пока та не проведет у себя тотальный аудит.

Но нет. При капитализме на пути к мешкам долларов НХЛ задрафтованным пацанам необходимо как следует засветиться. Молодежный ЧМ в этом смысле лучший трамплин и самая крутая ярмарка, а значит, по барабану все моральные принципы!

К счастью, болельщикам Страны кленового листа не все равно. Это чрезвычайно радует и обнадеживает, что наш мир еще окончательно не сошел с ума.

Североамериканский портал Sportsnet вчера поведал, что в свободной продаже остаются тысячи билетов на шабаш ФХК в провинции Альберта:

- Необычное летнее время и непрекращающийся сексуальный скандал вокруг ФХК могут быть причиной того, что аншлагами на МЧМ-2022 пока и не пахнет. Когда Канада принимает турнир, единственный способ для местного фаната увидеть все ее игры, приобрести абонемент, включающий матчи без участия североамериканцев. Потому могли быть распроданы все билеты, к примеру, на встречу Латвия – Словакия, а трибуны при этом пустовали. Но сейчас такого близко нет. За день до старта соревнований в кассах полно билетов на игры хозяев!

Далее приводятся конкретные цифры. На вторничный матч открытия Чехия – Словакия только в интернете в понедельник оставались доступными более 1500 мест на арене «Ойлерз», 1300 - на среду, когда Канада примет Латвию, а также сотни и сотни - на остальные поединки 11-дневного турнира. Даже на финал еще не разошлись полторы тысячи билетов!

Эксперт Дон Мейсон бросает ФХК спасительную соломинку и объясняет низкий интерес публики тем, что «в августе у многих, наверное, уже были планы поехать на озера, в горы или заняться чем-нибудь летним; мало кто готов отказаться от привычного сезонного распорядка ради просмотра хоккея».

Но Sportsnet тут же ставит спикера на место, возражая:

- Но хватает и тех, кто ждет, когда бывший член Верховного суда Канады начнет независимую проверку ФХК на фоне призывов к смене руководства. Из-за обвинений в сексуальном насилии игроков молодежной сборной Канады образца ЧМ-2018 и ЧМ-2003 те, кто сомневались – идти смотреть игры в Эдмонтоне или нет, приняли отрицательное решение.

Показательно, что основная туристическая компания Альберты за несколько дней до начала МЧМ-2022 тоже отказалась продвигать турнир. Гендиректор фирмы заявил, что ждет о ФХК немедленных кадровых перестановок. Никого при этом не удовлетворила отставка председателя правления ФХК, ибо осенью он и без того складывал полномочия. Зато президент ФХК Скотт Смит никуда уходить не собирается.

О том, что общественное мнение Канады негодует и требует расправы, свидетельствует тот факт, что почти под всеми заметками на тему сексуального насилия в молодежном хоккее отключены комментарии. Когда же глас народ прорывается-таки наружу, большинство сходится в том, что:

- Проблемы в ФХК продолжаются слишком долго. У ответственных лиц были широкие полномочия для исправления ситуации. Они пытались что-то сделать? Нет! Все повторяется снова и снова. Если бы у них было какое-то чувство чести или достоинства, все правление ушло бы в отставку после массового сокрытия сексуальных инцидентов. Какой тут, к черту, чемпионат мира!

источник: «Советский спорт»
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