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В Московской области продолжается «Кубок Овечкина»

С понедельника идет традиционный детско-юношеский хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина. Он проходит в Подмосковье уже в четвертый раз.
В Московской области продолжается «Кубок Овечкина»
11 августа 2022 00:06
автор: Бабский Денис

КОГДА СЛЕДИТЬ

Соревнования проходят с 8 по 13 августа на Ледовой арене им. Владимира Петрова в Красногорске.

Церемония открытия прошла в первый день турнира, в ней приняли участие все команды, а также почетные гости.

КТО ИГРАЕТ

Кубок собрал 12 команд мальчиков 2010 года рождения, представляющих ведущие хоккейные школы и академии России, а также представителей хоккейного клуба «Юность» из Белоруссии.

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА

В группе «А» выступают ЦСКА (Москва), «Ак Барс» (Казань), «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск) и «Атлант» (Московская область).

В группе «Б» – Л»окомотив»-2004 (Ярославль), СКА-Стрельна (СПб), «Юность» (Минск), «Витязь» (Подольск), «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Москва).

Финальные игры Кубка состоятся 13 августа.

ВЫСТАВКА И ЛОТЕРЕЯ

Сюрпризом турнира станет выставка личных вещей легендарного хоккеиста, а также лотерея, в которой счастливчики получат ценные призы.

ЛЕГЕНДЫ ХОККЕЯ

Впервые в истории «Кубка Овечкина» в финальный день турнира состоится матч «Легенд хоккея», в котором примут участие звезды отечественного хоккея разных поколений. В составе звездной команды сыграют Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Алексей Жамнов и многие другие звезды.

Друзья, приглашаем всех желающих поддержать ребят, а также увидеть наших прославленных хоккеистов, которые уже вписали свои имена в историю мирового спорта.

КАК ПОПАСТЬ

Вход для зрителей на матчи по 12 августа свободный. 13 августа вход будет осуществляться по пригласительным билетам. Заявку на бронирование пригласительного билета необходимо направить на адрес электронной почты: OviCUP2022@mail.

источник: «Советский спорт»
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