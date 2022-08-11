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Неслыханное фиаско МЧМ-2022! Вслед за ИИХФ может обанкротиться Федерация хоккея Канады

Первые два дня молодежного ЧМ в Эдмонтоне показали, что прогнозы посещаемости были слишком оптимистичными. Даже на хозяев вчера пришло менее трех тысяч. На остальных играх трибуны попросту пустые.
Неслыханное фиаско МЧМ-2022! Вслед за ИИХФ может обанкротиться Федерация хоккея Канады
11 августа 2022 11:38
автор: Виталий Славин
автор фото: Федерация хоккея Канады

Судите сами. Вот официальные данные из протоколов с сайта ИИХФ.

Матч №1. Чехия – Словакия – 5:4. Зрителей – 430.

№2. Латвия – Финляндия – 1:6. Зрителей – 376.

№3. США – Германия – 5:1. Зрителей – 829.

№4. Швеция – Швейцария – 3:2. Зрителей – 453.

№5. Латвия – Канада – 2:5. Зрителей – 2779.

№6. Германия – Австрия – 4:2. Зрителей – 473.

Вместимость «Роджер Плейс», на котором выступает «Эдмонтон», 18641 человек. Несмотря на пандемию, Макдэвид и Ко собирали в среднем на игре «Ойлерз» в минувшем чемпионате 14927 болельщиков.

А вот как народ ходил на остановленный в декабре МЧМ-2022 до бесконечных сексуальных скандалов в молодежном хоккее Канады. Но при жутких ковидных ограничениях (разрешено было заполнять не более 50 процентов от вместимости арены) и участии сборной России. Тогда турнир принимали Эдмонтон и Ред-Дир (7111 мест).

ЭДМОНТОН

Финляндия – Германия – 3:1. Зрителей – 1793.

Чехия – Канада – 3:6. Зрителей – 4526.

Австрия – Финляндия – 1:7. Зрителей – 1901.

Германия – Чехия – 2:1. Зрителей – 2582.

Австрия – Канада – 2:11. Зрителей – 3862.

РЕД-ДИР

Россия – Швеция – 3:6. Зрителей – 2337.

США – Словакия – 3:2. Зрителей – 1613.

Россия – Швейцария – 4:2. Зрителей – 1934.

Швеция – Словакия – 3:0. Зрителей – 1706.

Как видите, ни разу не было менее 1600 человек. А сейчас матчи без североамериканцев не собирают даже 500 поклонников хоккея!

Понятно, что организаторы и ИИХФ теряют бешеные деньги на непроданных билетах и абонементах. Но это еще полбеды. Всех, кто приходит в «Роджер Плейс», поражает девственно белый лед и нарисованные листики на бортах – рекламы нет абсолютно! От поддержки МЧМ-2022 отказались все местные корпоративные спонсоры. Напротив точки вбрасывания на красной линии на боковой борт просочилась-таки одна вывеска. Но к этому турниру швейцарские часовщики никакого отношения не имеют – они титульные спонсоры ИИХФ еще со времен Рене Фазеля.

И это опять же еще не все. Канадские компании намерены востребовать с Федерации хоккея Канады (ФХК) средства, затраченные на изготовление баннеров и прочей рекламной продукции, которая была задействована в декабре. Предполагалось, что все это перейдет на август. Но оказалось ненужным после бойкота всех рекламодателей.

Что же получается?

Правительство приостановило финансирование ФХК в размере 6 млн долларов (это 6 процентов от бюджета организации). Чем по сути убило женский хоккей страны, ибо иных доходов у девушек нет.

Региональные отделения ФХК, а их 13, пригрозили приостановить выплату членских взносов, пока федерация не очистится, а виновные в сокрытии дел о сексуальных домогательствах игроков молодежной сборной Канады на ЧМ-2003 в Галифаксе и ЧМ-2018 в Лондоне (Онтарио) будут наказаны.

Корпоративные спонсоры не только лишили ФХК, казалось бы, гарантированных десятков миллионов долларов, но и требуют компенсации за декабрьские расходы на прерванном турнире.

Вся надежда была на кассовые сборы по ходу самого МЧМ в Эдмонтоне. Но какие тысяча, 1300 непроданных билетов на тот или иной матч, о чем, явно скрываю проблему, говорили организаторы перед рестартом чемпионата. Тут все наоборот! Хорошо, если хотя бы тысячу мест удастся заполнить на играх без Канады. Об аншлагах можно забыть в принципе.

К слову, на выставочную встречу Канада – Швеция спрос был настолько низкий, что организаторы решили спастись от позора самой радикальной мерой. Провели игру вообще без зрителей! Еще месяц назад подобное невозможно было представить.

В местной прессе уже открыто пишут о том, что впервые в истории МЧМ в Канаде может оказаться убыточным. Ведь в XXI веке, когда родоначальники принимали слет молодых звезд, средняя посещаемость варьировалась от 6600 до 14 тысяч человек. В Европе МЧМ всегда собирали меньше – от 2000 до 7000 болельщиков.

Предполагалось, что чистая выручка ФХК от МЧМ после выплаты каждой участвующей сборной по два миллиона и отчислении 10-15 процентов в ИИХФ составит 12-15 млн долларов. Из этой суммы треть уходит в Канадскую хоккейную лигу в качестве компенсации за предоставленных игроков. Еще 20 – 25 процентов распределяются между 13 региональными отделениями ФХК. То есть в распоряжении федерации в итоге должно было остаться не менее пяти миллионов долларов.

Что получится на деле, не знает никто. Но прогнозы самые мрачные. Успокаивают, правда, тем, что ИИХФ отдала Канаде отобранный у России МЧМ-2023, чтоб помочь ФХК в привычные рождественские сроки как следует заработать и возместить нынешние потери.

Вот только в сентябре пройдут новые слушания в парламенте страны по расследованию сексуальных скандалов в молодежном хоккее Канады и роли в покрытии этих преступлений ФХК.

А еще многих даже за океаном поражает тот факт, что МЧМ-2023 поручили провести… Галифаксу?! Городу предполагаемого сексуального насилия во время МЧМ-2003. Местная полиция сейчас бросила все силы на расследование инцидента 19-летней давности.

источник: «Советский спорт»
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