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Канада и ИИХФ пробили дно: на матче МЧМ-2022 Австрия – Швеция зафиксирована нулевая посещаемость

Об этом свидетельствует прочерк в графе «Зрители» в официальном протоколе на сайте ИИХФ вчерашнего матча предварительного этапа молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Канада и ИИХФ пробили дно: на матче МЧМ-2022 Австрия – Швеция зафиксирована нулевая посещаемость
13 августа 2022 12:00
автор: Виталий Славин
автор фото: ИИХФ

- Хотя никаких ковидных ограничений давным-давно нет, у меня такое впечатление, что нынешний турнир проводится в пузыре, - констатировал в пятницу тренер сборной США Нейт Лиман. – Для меня это очень похоже на чемпионат-2021, который прошел на этой же арене при пустых трибунах.

В то время как после тренировки на запасном катке Лиман говорил это в микст-зоне, на главной арене «сражались» Австрия и Швеция (в итоге 0:6). При полном отсутствии зрителей. Их даже сотни не набралось. Да и были это, судя по всему, родственники игроков или хоккейные чиновники вкупе со скаутами и прочим аккредитованным обслуживающим персоналом.

Интересно, что после первых двух дней соревнований организаторы и ИИХФ впервые в истории оперативно не опубликовали посещаемость. Только под давлением местных СМИ пустующая графа в протоколах шести стартовых встреч была заполнена. Выяснилось, что, к примеру, вроде как зубодробительное дерби Чехия – Словакия посетили 430 человек, а балтийский междусобойчик Латвия – Финляндия – и вовсе 376.

Видимо, указывать 30 или 50 душ на исторической сшибке Австрия – Швеция в ИИХФ посчитали неприемлемым выстрелом в собственную конечность.

От самих хоккеистов можно услышать замечательные перлы типа такого:

- Мне нравится, что сиденья на «Роджер Плейс» черные, а потому непонятно, пустые они или нет, - глубокомысленно рассуждает финский форвард Аату Ратю. – У нас в Суоми они – желтые или что-то в этом роде.

Как это расценить? Пыль в глаза, а точнее – хоть плюй в глаза, все равно – божья роса. Ратю только забыл добавить, что все верхние ярусы 18-тысячного дворца изначально закрыты темными занавесками. И даже на матчах Канады нижние сектора заняты в лучшем случае на треть.

А ведь в 2012 году Эдмонтон на пару с Калгари собрали рекордную для МЧМ почти полумиллионную аудиторию – 455 тысяч зрителей! Что же произошло сейчас? Вот факторы идеального шторма негатива, по мнению североамериканской прессы:

1) Непривычные сроки. Лето в провинции Альберта короткое, потому редкие солнечные дни горожане предпочитают проводить на природе;

2) Непрекращающиеся сексуальные скандалы вокруг молодежного хоккея Канады заставили многих, особенно родителей с детьми-тинейджерами, дистанцироваться от мероприятий хоккейной федерации;

3) По той же причине слабая раскрутка домашнего турнира в североамериканских СМИ;

4) Отсутствие сборной России во главе с вероятным номером один драфта-2023 Матвеем Мичковым;

5) Дороговизна билетов. На матчи хозяев на боковые трибуны они стоят 134,5 доллара, а за лучшие места придется выложить 180!

6) Неудобное время игр Канады. Мало того что это были будни. Обе встречи – с Латвией и Словакией Кленовые начали в 16:00 по местному времени.

Организаторы надеются, что в субботу, когда канадцы примут Чехию, и в понедельник на центральный матч в группе против Финляндии придет больше людей. Проблема в том, что старт и этих поединков назначен на 4 часа дня, а выходные жители Эдмонтона, естественно, предпочтут провести на пикниках, пляжах или рыбалке.

Также теплится надежда на прорыв на воскресном матче США – Швеция, самом крутом на тот момент стыке МЧМ-2022. Тем более что и цена на билеты щадящая – 48,5 доллара.

В любом случае канадский портал Spotsnet в сегодняшней редакционной заметке прямо заявил, что «в обычно помешанном на хоккее Эдмонтоне августовский молодежный чемпионат мира безнадежно провалился».

Осталось выяснить, какие убытки понесут ИИХФ и местная федерация. Тут бы до банкротства не докатиться!

источник: «Советский спорт»
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Канада и ИИХФ пробили дно: на матче МЧМ-2022 Австрия – Швеция зафиксирована нулевая посещаемость
Канада и ИИХФ пробили дно: на матче МЧМ-2022 Австрия – Швеция зафиксирована нулевая посещаемость
Об этом свидетельствует прочерк в графе «Зрители» в официальном протоколе на сайте ИИХФ вчерашнего матча предварительного этапа молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
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