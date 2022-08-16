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Увы, Малкин на своем месте, а вот Кузнецова горе-аналитики НХЛ явно прокатили

Официальный сайт НХЛ опубликовал список 20 лучших центров на сегодня. Выбор вызвал массу вопросов, а Вячеслав Фетисов послал НХЛ с рейтингом, где Малкин на 18-й позиции, куда подальше.
Увы, Малкин на своем месте, а вот Кузнецова горе-аналитики НХЛ явно прокатили
16 августа 2022 15:47
автор: Виталий Славин

Давайте успокоимся и не спеша, с холодной головой во всем разберемся. Для начала вот элита центровых, как написал сайт НХЛ – прямо сейчас.

20. Роберт Томас («Сент-Луис», Канада)

72 игры в чемпионате-2021/22, 77 (20+57) очков, полезность +17

19. Элиас Петтерссон («Ванкувер», Швеция)

80, 68 (32+36), +1

18. Евгений Малкин («Питтсбург», Россия)

41, 42 (20+22), -10

17. Джек Хьюз («Нью-Джерси», США)

49, 56 (26+30), -16

16. Джек Айкел («Вегас», США)

34, 25 (14+11), +3

15. Райан О’Райлли («Сент-Луис», Канада)

78, 58 (21+37), +11

14. Назем Кадри (без клуба, Канада)

71, 87 (28+59), +13

13. Элиас Линдхольм («Калгари», Швеция)

82, 82 (42+40), +61

12. Джей-Ти Миллер («Ванкувер», США),

80, 99 (32+67), +15

11. Брайден Пойнт («Тампа», Канада)

66, 58 (28+30), -5

10. Мика Зибанежад («Рейнджерс», Швеция)

81, 81 (29+52), +30

9. Себастьян Ахо («Каролина», Финляндия)

79, 81 (37+44), +18

8. Патрис Бержерон («Бостон», Канада)

73, 65 (25+40), +26

7. Стивен Стэмкос («Тампа», Канада)

81, 106 (42+64), +24

6. Александр Барков («Флорида», Финляндия)

67, 88 (39+49), +36

5. Сидни Кросби («Питтсбург», Канада)

69, 84 (31+53), +19

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон», Германия)

80, 110 (55+55), +17

3. Натан Маккиннон («Колорадо», Канада)

65, 88 (32+56), +22

2. Остон Меттьюз («Торонто», США)

73, 106 (60+46), +20

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», Канада)

80, 123 (44+79), +28

Главная моя претензия ко всем подобным хит-парадам – нет, не вкусовщина составителей, а слепое поклонение личным цифрам при почти полном игнорировании достижений команды указанного фигуранта.

Ну какие, к лешему, Меттьюз и Макдэвид – лучшие, если их «Торонто» и «Эдмонтон» опять провалились в плей-офф?! «Мейпл Лифс» даже первый круг не одолели. «Ойлерз» добрался до финала конференции, где был нещадно бит «Колорадо» - 0-4! Да и вообще с так называемым сильнейшим форвардом планеты, зарплата коего в НХЛ наивысшая, «нефтяники» за семь лет выиграли жалкие три кубковые серии?!

Все это относится и к Драйзайтлю с Барковым.

Что толку от того, что «Флорида» порвала всех в регулярке. Как она сыграла во втором кубковом раунде с «Тампой»? Верно! Влетела точно так же, как «Эдмонтон» будущим чемпионам - 0-4. Сколько очков при этих четырех поражениях скреативил русский финн? Вы исключительно догадливы! Одно! За передачу. А всего «пантеры» в ворота Василевского выжали из себя аж… три гола. И этот человек входит в топ-6?! Ну не смешите мои штиблеты.

К чему в перечне два представителя захудалого «Ванкувера» - Петтерссон и Миллер, которые не сумели «Кэнакс» хотя бы до плей-офф дотащить, совершенно непонятно. Для мебели, что ли?!

А каким боком на 16-ю ступень взобрался вечно больной Айкел? Вы будете долго хохотать, когда я приведу аргументацию горе-экспертов НХЛ:

- Этот парень может доминировать. Я реально ожидаю, что в наступающем сезоне он всем покажет: «Я готов. Я прежний Джек Айкел, и я готов сделать следующий шаг». Если у него получится, это может иметь большое значение для «Вегаса».

Каково? Не можете отсмеяться? То есть аналитики сперва сами заявляют, что оценивают игроков по тому, что они уже сделали, чего достигли. А тут американца вдруг пропихнули в высший класс за мифические будущие заслуги. Чем прославился в «Вегасе» Айкел с его чудовищным окладом в 10 млн долларов, так это тем, что угробил платежную ведомость «рыцарей», которым пришлось срочно избавляться от ценных активов в лице Дадонова и Пачиоретти.

Та же никудышная песня про Хьюза, чей «Нью-Джерси» давным-давно забыл дорогу в плей-офф, а сам американец провел лишь 49 матчей, потому что сильно подвержен травмам:

- Этот парень прогрессирует с каждым годом. Плато пока не было. Он раздвигает границы. Я думаю, в следующем сезоне Хьюз настроен вывести омоложенный «Нью-Джерси» на новый уровень. Эти юные «дьяволы» будут звездами лиги.

Опять – если бы да кабы. Выходит, это рейтинг не сегодняшних реальных топов, а светил на перспективу. Ну тогда так список и надо было назвать. Типа «Эти центры могут выстрелить». Хотя Хьюз уже стрельнул ужасной полезностью в «минус 16».

Явно включены за прежние заслуги Пойнт, пропустившие все решающие матчи Кубка Стэнли-2022, Ахо и Бержерон. «Каролина» и «Бостон» сошлись в стартовом раунде плей-офф. Дальше продвинулись «Харрикейнс», однако умудрились при счете 3-2 отдать выигранную серию «Рейнджерс». Сколько очков Ахо набрал в двух заключительных поединках – 2:5 и 2:6? Два – по передаче за игру. Маловато для первой десятки, Себастьян!

Ну и о Малкине. Вот полный текст презентации Джино:

- Из-за операции на колене пропустил первые три месяца прошлого сезона. Тем не менее 36-летний нападающий, наколотив 42 (20+22) очка в 41 игре, в 14-й раз за 16 чемпионатов набрал более балла в среднем за игру. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Пингвинз» (2009, 2016, 2017) занимает четвертое место среди действующих игроков по голам (444) и очкам (1146), а также делит четвертое место по передачам (702).

«Джино — один из величайших хоккеистов всех времен, — считает аналитик НХЛ Майк Рупп. - Я думаю, что в наступающем сезоне он будет предельно мотивирован, а через год мы увидим его в этом списке еще выше».

Вот это адекватное мнение и здравая оценка. Спрашивается только, куда все эти знатоки смотрели пять лет назад, когда прокатили Малыча мимо сотни лучших игроков НХЛ, которых назвали к 100-летию лиги!

Лично меня смущает прежде всего отрицательная полезность Жени, которую он показал в трех последних чемпионатах из четырех. Центр с «минус 25» образца регулярки-2019 априори в элиту входить не может. Да и не показал уралец настоящих лидерских качеств в плей-офф, когда «рейнджеры» вырубили Кросби. Так что, позиция во второй десятке для Малкина – это нормально. Будем 18-е место считать как трамплин для будущего прорыва.

Кого в топ-20 точно недостает, так это Кузнецова. С 78 (24+54) очками и полезностью «плюс 7» Евгений реально провел отличный сезон. Без него Ови вряд ли выбил бы очередной полтинник, ибо Бекстрем сильно и, похоже, безвозвратно сдал. Между прочим, это вторая сумма челябинца за всю карьеру. Больше было только в 2018 году – 83 (27+56), когда «Вашингтон» стал чемпионом, а Кузнецов – лучшим бомбардиром плей-офф.

Вот двадцатка сильнейших центровых здесь и сегодня по версии Sovsport.ru.

1. Натан Маккиннон

2. Стивен Стэмкос

3. Назем Кадри

4. Сидни Кросби

5. Коннор Макдэвид

6. Остон Меттьюз

7. Леон Драйзайтль

8. Мика Зибанежад

9. Элиас Линдхольм

10. Александр Барков

11. Себастьян Ахо

12. Патрис Бержерон

13. Райан О’Райлли

14. Роберт Томас

15. Евгений Кузнецов («Вашингтон», Россия)

16. Джон Таварес («Торонто», Канада)

17. Евгений Малкин

18. Мэтт Дюшейн («Нэшвилл», Канада)

19. Метью Барзал («Айлендерс», Канада)

20. Иван Барбашев («Сент-Луис», Россия) – в качестве аванса по блату от «Советского спорта»!

источник: «Советский спорт»
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