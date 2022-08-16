Александр Овечкин: Кубок Стэнли, пивко и Бритни Спирс

ИГРАТЬ В ХОККЕЙ НА КОМПЬЮТЕРЕ – ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
- C утра у Вас были сражения по компьютерным играм. Судя по всему, для вас это не такая уж незнакомая сфера?
- Компьютерные игры – это хорошо. Это ведь всё делается, чтобы популяризировать наш любимый вид спорта. Кто-то поиграет дома – и захочет выйти во двор, уже нормально погонять шайбу.
- Вы сами играете?
– Конечно, играю иногда. Но опять же у меня другой вкус, потому что в детстве я переиграл в NHL, и потом себя делал в игре. Сейчас больше другими играми увлекаюсь.
Вон в баскетболе Леброн Джеймс говорит, что ты и баскетболистом лучше становишься, если играешь в компьютерные игрушки. Выбираешь, быть игроком или тренером…
- К сегодняшней игре готовились как-то специально?
- А что тут готовиться? Джойстик и четыре кнопки.
- Играете ли в NHL внутри команды?
– Хоккей у нас менее популярный, чем футбол или шутеры.
– Вы довольны своей статистикой и персонажем в игре NHL?
– Что есть, то есть. Я всегда говорил, как оценили, так и поставили. Конечно же, всегда хотелось бы быть лучшим. Но на данный момент есть еще лучше. Если бы, допустим, Виталий Фридзон был здесь, он бы сказал, что для него рейтинг в компьютерной игре – это ничего, а на площадке он лучший.
– Готовились как-то к нынешнему поединку?
– Ну, а что готовиться?.. Джойстик, четыре кнопки – все нормально.
– Сейчас в России создается федерация фиджитал-спорта, суть которой как раз объединить внутри дисциплин киберспорт и спорт. Например, хоккей + игру NHL. Что думаете по поводу такого сочетания?
– Я думаю, что мир сейчас идет в сторону развития компьютерного спорта. Почему нет? Попробовать ведь всегда можно. Если бы не было интереса – это одно. А так, если интерес есть, если есть люди, которые занимаются этим и профессионально, и любительски. Я думаю, это будет очень интересно, – заявил Александр.
СКОРО СЕЗОН – И ХОЧЕТСЯ ЕЩЁ РАЗ КУБОК СТЭНЛИ
- Я Вас вижу постоянно в течение лета на футбольных матчах московского «Динамо»…
Да, 20-го на «Динамо» - «Спартак» точно приду.
- Теперь, от пресс-службы «Динамо», мы уже знаем, что не просто придёте, а ещё и на поле выйдете? («Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанесёт символический удар по мячу перед матчем 6-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщили в «Динамо») Но встает вопрос: а как же подготовка к новому сезону? Скоро – регулярка НХЛ. Когда лететь планируете?
- Либо в конце августа, либо в начале сентября. Пока не знаю точно. А так… Мы ведь все уже тренируемся, я потихоньку набираю форму. Остался месяц до тренировочного лагеря «Вашингтона». Сейчас у меня форма где-то на 70 процентов от оптимальной. Главное пока — подвести себя к тренировочному лагерю.
- Я в своей жизни брал интервью у трех величайших людей современности: Михаила Горбачева, Мика Джаггера и далай-ламы. Если Вы побьете рекорд Уэйна Гретцки, то смогу хвастаться, что уже у четырех величайших.
— С рекордом, как и с «полтинником» на сезон – тут всё как пойдет. Самое главное, чтобы не было травм. И чтобы команда выступала на том уровне, который позволит попасть в плей-офф. А там будет видно. В остатке карьеры хотелось бы, конечно, выиграть еще Кубок Стэнли. Понятное дело, это важнее, чем личные рекорды. Но будем стараться побеждать, забивать.
— Иногда поговаривают, что весь «Вашингтон» играет исключительно на то, чтобы вы побили рекорд Гретцки.
— Хорошо, что есть поддержка со стороны моих партнеров. Это ощущается: если я открыт, ребята будут стараться, чтобы отдать мне пас. Но нет такого: «Всё, нам пофиг на результат. Мы будем играть только на Овечкина». Такого близко нет.
— А что думаете о московском «Динамо», где произошла ну чересчур уже резкая перезагрузка?
— Там произошло омоложение состава. При этом приехали опытные канадцы. Решили сделать разгрузку? Посмотрим, что из этого выйдет. Не каждый же год пытаться забрать Кубок Гагарина.
ПИВКА МОЖНО ВЫПИТЬ, НО В РАМКАХ РАЗУМНОГО
- Весь день за Вами следует толпа поклонников. На улице, на стадионе. Я не знаю, удавалось ли Вам матч посмотреть – ведь постоянно стояла очередь за автографами. Приходится каждый свой шаг в жизни контролировать?
- Ну, в рамках разумного. Да, каждый шаг – как под микроскопом. Но это ж не значит, что я пивка теперь не могу выпить, правда?
— Вы привыкли за долгие годы к тому, что вам не дают прохода? На Овечкина бросаются все, на каждом углу.
— Я ведь тоже был маленьким. И тоже бегал за известными хоккеистами. Поэтому все это понимаю. Конечно, стараешься всем уделить внимание, каждому дать автограф.
— А за кем Вы бегали?
— Помню, к нам на тренировку приезжал Игорь Ларионов. Я бегал за ним. За Вячеславом Фетисовым бегал, за Алексеем Жамновым. Это нормальное явление, если ты — хоккеист. А когда ты — маленький, и перед тобой — легенда, то почему бы за ней не побежать?
ОДНА МЕЧТА СБЫЛАСЬ, ВТОРАЯ – ПОКА В ПЛАНАХ
— Мы с вами не так давно общались в Петровском парке, на футболе. И вы признали, что главное событие этого лета для вас случилось: Вы сыграли в футбол за московское «Динамо».
— Это так. Сбылась мечта моего детства. У меня отец был футболистом, поэтому я вышел на поле под его третьим номером. Кроме того, мне даже удалось забить с передачи Федора Смолова.
— Но ведь у Вас всегда была одна главная мечта — Олимпиада. В интервью Паше Лысенкову Вы заявили довольно жёстко: «Нас прокинули с Олимпиадой».
— Ну, сами же видите, как получилось в этом году. Вообще, тут всё зависит от IIHF и НХЛ. Игроки пытались все сделать до конца. Но Международная федерация хоккея сразу нам сказала: «Нет, мы вам не позволим сыграть на Олимпиаде».
— Не пустили вас на турнир, который они организовывали?
- Все зависит не от нас, а от финансов.
БРИТНИ СПИРС И КАМИЛА ВАЛИЕВА
— Рассказывают, что Овечкин поет хиты Бритни Спирс в клубном автобусе.
— Если мы выиграли и едем в хорошем настроении, то почему бы и нет?
- С Камилой Валиевой удалось в день «Ови кап» пообщаться?
- Да, удалось. Я честно скажу: она – герой. Простая девчонка. При этом на нее было такое давление. Мы за нее болеем всем сердцем, как и вся Россия.