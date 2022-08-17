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Почему «Спартак» и КХЛ молчат?! Индрашис наплевал на контракт в КХЛ и уже играет в Германии

Вчера сбежавший из «Спартака» с подписанным контрактом латвийский форвард дебютировал в Германии: в контрольном матче с «Фрайбургом» (3:0) открыл счет и ассистировал при втором голе. Почему Индрашис не дисквалифицирован?!
Почему «Спартак» и КХЛ молчат?! Индрашис наплевал на контракт в КХЛ и уже играет в Германии
17 августа 2022 18:47
автор: Виталий Славин

Забавную перепалку обнаружил давеча на просторах интернета. Речь снова зашла о двух шведских новобранцах КХЛ – нападающем московского «Динамо» Якобе Лилья и защитнике ЦСКА Фредрике Классоне. Дескать, при всем желании разорвать соглашения скандинавы со столичными клубами не могут, ибо на это у них элементарно нет денег. Ну да, в КХЛ со всего мира не за семечки едут играть.

Популярный в прошлом деятель ИИХФ Шимон Шемберг обрушился с критикой на своих бывших работодателей, хоккейную федерацию Швеции и ее президента Андерса Ларссона:

- Когда дом полыхает, можно либо убраться оттуда как можно быстрее, либо дождаться пожарных. Под ними подразумеваю профсоюз или ИИХФ, которые должны вмешаться и помочь игрокам расторгнуть контракты. В футболе ФИФА сделала это. Почему в хоккее не так? Мы много раз контактировали с ИИХФ. Получили очень вялый, уклончивый ответ. ФИФА взяла на себя ответственность. ИИХФ - нет, и я совершенно не понимаю почему. А глава шведской ассоциации Ларссон, чьи интересы он представляет? Он должен заботиться о шведских игроках и клубах!

Ответ Ларссона не заставил себя ждать:

- Странно, что Шимон будучи опытным чиновником такое говорит. Интересно, консультировался он со своим нынешним начальником президентом Европейского альянса клубов Марком Люти? Для разбора международных вопросов у нас есть рабочая группа с моим участием. Когда мы обсуждали эту ситуацию, организация Шемберга ничего конкретного не сказала. Ни шведская федерация, ни ИИХФ не способны помочь игрокам с их контрактами, так как они регулируются российским законодательством. Ни шведские хоккейные чиновники, ни ИИХФ не вправе вмешиваться и отменять законодательство страны.

Каково? Но тут у меня мгновенно возникает вопрос: с какого тогда перепуга Микс Индрашис плюнул на свой контракт в «Спартаке» и не просто еще 25 июля подписал параллельный договор с «Швеннингеном», но и, по мнению Андерса Ларссона, в нарушение всех законов сыграл за немецкий клуб?!

Что за двоеженец? Что за двойные стандарты! И почему никак не протестует КХЛ, ведь об ее регламент какая-то плюгавенькая команда (предпоследнее место в чемпионате Германии-2022) цинично вытирает ноги?!

Любопытно, что этим летом еще два прибалта перебрались в КХЛ: нападающий Николай Елисеев прописался в «Адмирале», вратарь Янис Калниньш – в «Амуре». Латвийская федерация хоккея 22 июля не утвердила трансфер Калниньша, 2 августа аналогично отвергнут переход Елисеева. Однако Николай уже вовсю играет за дальневосточников и на недавнем турнире в Сочи открыл лицевой счет в российском коллективе. А вот Калниньш в воротах «Амура» пока не появился. Более того, на клубном сайте Яниса даже нет в составе хабаровчан, хотя в заявке «Амура» на сайте КХЛ латыш присутствует. Причем указано, что контракт у него действует до 30 апреля 2023 года.

Точно такая же дата на сайте КХЛ стоит напротив фамилии Индрашиса. Но самое интересное! Я перерыл весь сайт латвийской федерации хоккея и не нашел хотя бы какого-то упоминания об Индрашисе в контексте переезда в КХЛ, не то что запрета на выступление в нашей лиге с аннулированием трансфера в «Спартак».

Так что, ждем немедленных решительных действий от КХЛ и «Спартака». Правда и все законы на нашей стороне. Если что, за консультацией можно обратиться к господину Андерсу Ларссону.

источник: «Советский спорт»
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Почему «Спартак» и КХЛ молчат?! Индрашис наплевал на контракт в КХЛ и уже играет в Германии
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