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Неожиданный поворот! Гусев, Куликов, Мальцев «Нью-Джерси» не нужны, а вот Брылин вдруг понадобился

Сегодня «дьяволы» назначили воспитанника Виктора Тихонова ассистентом главного тренера «Нью-Джерси» Линди Раффа. С «Девилз» Сергей Брылин взял три Кубка Стэнли. Посмотрим, что получится на стезе педагога.
Неожиданный поворот! Гусев, Куликов, Мальцев «Нью-Джерси» не нужны, а вот Брылин вдруг понадобился
18 августа 2022 21:22
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Нью-Джерси Девилз"

К этой серьезной должности москвич шел почти десять лет. Когда в начале 90-х ЦСКА покинули разом все игроки основного состава, Виктору Васильевичу пришлось делать ставку на армейских масочников. Так 17-летний Александр Харламов оказался в центре ударного звена, 20-летний Евгений Наместников был назван капитаном команды, а где-то рядом все время пахал Сергей Брылин – незаметный герой и несгибаемый труженик. В 1992 году «Нью-Джерси» задрафтовал его во втором раунде, а уже в феврале 95-го он дебютировал в НХЛ в 21 год.

Всю заокеанскую карьеру – 765 матчей за 13 сезонов вплоть до 2008 года отыграл в «Девилз», где россиянина за усердие, надежность и отменные оборонительные навыки очень ценил знаменитый босс Лу Ламорелло. Он не забыл о своем любимчике, когда тот после трех сезонов в СКА и года в Новокузнецке завершил карьеру. В 2012 году Ламорелло предложил Брылину должность в фарм-клубе в АХЛ – «Олбани Девилз». Сначала работал консультантом, занимаясь развитием молодежи, а вскоре занял место на скамейке как ассистент главного тренера.

И пошло-поехало! В «Олбани» Брылин оттрубил до 2017 года. Потом перебрался в «Бингемтон», а в последнем сезоне возглавлял «Ютику» и добился впечатляющих результатов. «Кометы» стали лучшими не только в дивизионе Север, но и первенствовали во всей Восточной конференции АХЛ! Попутно «Ютика» установила рекорд лиги, начав чемпионат-2021/22 с 13 викторий кряду.

Успехи фарм-клуба здорово контрастировали с очередным провальным выступлением основной команды, а потому перевод трехкратного обладателя Кубка Стэнли в Ньюарк напрашивался. Что сегодня и произошло.

Какие функции возложат на Брылина в «Нью-Джерси»? Судя по всему, он будет отвечать за нападающих и, возможно, за большинство. Либо в целом за спецбригады.

Любопытно, что это уже третий новичок в руководстве за лето.

В середине июля первым помощником 62-летнего Линди Раффа стал Эндрю Брюнет, прославившийся в минувшем сезоне во «Флориде» после внезапной отставки его шефа Кенневилля из-за секс-скандала многолетней давности. «Пантеры» выиграли регулярный чемпионат НХЛ и впервые за 25 лет прошли во второй раунд Кубка Стэнли. Брюнет даже попал в трио номинантов на приз тренеру года НХЛ.

В конце июля из «Вегаса» пришел Райан Макгилл. С «рыцарями» отработал пять лет и помог «Голден Найтс» в сезон дебюта в НХЛ добраться до финала Кубка Стэнли-2018. Считается, что именно Макгилл помог в «Вегасе» выйти на новый уровень защитникам Теодору и Уайтклауду, а потому в «Девилз» ему поручат отвечать за оборону.

Рафф любит приговаривать: «Если лидерства нет повсюду, его нет нигде». Но ведь это кредо всех времен советского ЦСКА! Брылин успел его застать, когда в 1992 году стал вице-чемпионом в рубежном чемпионате СССР/СНГ. Ему, словом, не привыкать.

А команда у «дьяволов» подбирается очень интересная и перспективная при среднем возрасте в 25,7 лет. Вожаки прорисовываются во всех линиях.

В нападении – пришедший из дважды чемпионской «Тампы» Палат. Наверняка прибавят молодые Хьюз, Хишир, Шарангович, Братт.

В защите наконец удалось избавиться от Суббана. У темнокожего канадца истек контракт с чудовищными годовыми в 9 млн долларов. Теперь в линии обороны ничто не мешает взять всю инициативу на себя Хэмилтону. Экс-напарник Славина в «Каролине» вроде как оправился от травм. Из «Питтсбурга» забрали надежного Марино, из «Каролины» - многоопытного Смита, которого Рафф прекрасно знает по «Рейнджерс». А еще точно дадут шанс второму номеру драфта-2022 словаку Немецу.

Не забудем, что на контрактах с «Нью-Джерси» защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин и выходец из челябинского «Трактора» Никита Охотюк, который уже успел дебютировать в НХЛ.

…Когда «Девилз» в позапрошлом сезоне без всяких сантиментов расстались с Никитой Гусевым, Дмитрием Куликовым и Михаилом Мальцевым, казалось, русская песенка при суровом старорежимном канадце Раффе на берегах Пассаика безнадежно исчерпала себя. Тем более, по словам нашего спасителя в Пхенчхане, этот тренер даже шанса проявить себя не давал. Пусть ты лучший форвард и бомбардир Олимпиады-2018. По барабану!

Но нет. Все меняется. Белорусу Шаранговичу в 23 года подмахнули нехилый двухлетний контракт в 4 млн долларов. Защитник Охотюк в 21 год начал в НХЛ с гола и передачи в пяти матчах. А теперь у нас появился свой человек и в генштабе «Нью-Джерси».

Вот как тепло и уважительно прокомментировал это назначение форвард «Колорадо» Михаил Мальцев в своем телеграм-канале:

- Очень рад за Сергея Владимировича Брылина, которого сегодня объявили ассистентом главного тренера «Нью-Джерси». Вот это уровень!

Самое глубокое уважение к нему испытываю. Брылин в мои первые годы в Северной Америке много помогал мне в быту и в хоккее. Сколько раз предлагал жить в его семье – лишь бы мне было комфортно. В фарме мы с Шаранговичем постоянно в шутку спорили, чей Брылин батя. Кого посоветует поднять наверх.

Он несильно раскручен в России, но, по мне, это тренер высочайшей квалификации и человек просто с несгибаемым характером. Очень заходили истории, как с «Нью-Джерси» они брали Кубок, а на следующий сезон его снова отправляли в АХЛ. В такой ситуации хрен знает, как себя поведешь. А ближе к плей-офф возвращали в основу - и опять Кубок.

У него была мечта стать тренером в НХЛ, много об этом говорили. Вот опять на терпении, на характере. Несколько лет назад мог уехать главным в «Салават», даже мне звонили и спрашивали, какой он тренер. Но Сергей Владимирович остался и доказал. Пример.

источник: «Советский спорт»
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