Чумовой контракт Кадри снова показал всему миру, насколько велик Овечкин

В интернете я наткнулся на опрос североамериканских болельщиков. Чудовищный семилетний контракт «Калгари» на 49 млн долларов с 31-летним экс-центром «Колорадо», которому 6 октября стукнут все 32, считают невыгодным для «Флеймз» 60 процентов проголосовавших. Соответственно 40 поддерживают канадский клуб.

Аргументация одобривших сделку простая: «Калгари» сделал ставку на победу в Кубке Стэнли здесь и сейчас, а что будет с командой, условно говоря, через четыре года, когда Кадри из-за возраста априори начнет сдавать, никому неизвестно. Да это для нынешнего руководства и неважно, ведь до 2026 года еще нужно доработать, что без выхода хотя бы в финал конференции будет проблематично. Кроме того, потолок зарплат обязательно продолжит подниматься минимум на миллион в год, а значит, к 2028-му семь миллионов за сезон для 38-летнего ветерана уже не будут казаться заоблачным гонораром.

Попутно от болельщиков здорово досталось 79-летнему боссу «Айлендерс» Лу Ламорелло, который тоже претендовал на Назима. Самый мягкий спич такой:

- Видимо, санитары в доме для престарелых забыли завести будильник.

Однако зная сверхосторожного функционера по долгой и славной карьере в НХЛ, можно не сомневаться: сделку он держал под контролем до самого финала. Те же семь миллионов Ламорелло, конечно бы, дал, хотя это и наивысшая сейчас зарплата у ньюйоркцев, на которую подписаны капитан «островитян» Ли и лучший форвард Барзал. Но средний возраст «айлов» и так под 30 лет, а потому взять еще одного игрока предпенсионного возраста более чем на 3-4 сезона было просто неразумно.

Короче, максимально длинным контрактом «Калгари» выкрутил руки Ламорелло, не оставив тому выбора. Хотя, по слухам, он готов был сплавить куда угодно аж двух центров – 29-летнего Пажо (контракт с «Айлендерс» на 5 млн за сезон до 2024 года) и 31-летнего Сизикаса (2,5 млн до 2027-го), чтоб расчистить место в платежке.

Зато все хулители и хвалители сенсационного трейда сходятся в одном: заключительные три, а то и четыре года контракта Назим этих семи миллионов точно не будет стоить, а тем более - отрабатывать их. Потому, скорее всего, году этак в 2026-м «Калгари» придется этот договор выкупать. Ибо сбагрить куда-то увядшего героя Кубка Стэнли-2022 с таким сумасшедшим окладом будет решительно невозможно.

Чтобы убедиться в этом, достаточно глянуть на нынешних, скажем, 36-летних и старше, зарабатывающих не менее 3,5 млн. То есть в два раза меньше того, что гарантированно получит в этом возрасте новичок «Флеймз»:

Брент Бернс («Каролина», 37 лет) – 8 млн;

Ши Уэбер («Вегас», 36) – 7,86 млн;

Брент Сибрук («Тампа», 37) – 6,875 млн;

Джо Павелски («Даллас», 37) – 5,5 млн;

Райан Сутер («Даллас», 37) – 3,65 млн;

Марк-Андре Флери («Миннесота», 37) – 3,5 млн.

Как видите, тут вратарь и четыре защитника, нагрузка у которых гораздо меньше, чем у ведущих нападающих. К тому же Сибрук и Уэбер фактически завершили карьеру, а контракт Сутера «Миннесота» выкупила в прошлом году, чтоб найти деньги для Капризова.

Только Бернс и Павелски представляют собой реальную силу. Но они всю карьеру находились на виду, а Кадри по-настоящему выстрелил лишь в минувшем сезоне – 87 (28+59) очков в регулярке. Прежде больше 61 балла он не набирал, зато отрицательную полезность имел в восьми сезонах из 13. В том числе в позапрошлом чемпионате в «Колорадо», когда в 56 матчах при 32 (11+21) очках умудрился схватить «минус 7»!

А теперь переходим к главному. Кто ныне самый высокооплачиваемый в НХЛ в возрасте 36+? Разумеется, наш великий динамовец с его скромными 9,5 млн в год. Впереди еще четыре сезона с такой зарплатой вплоть до 2025/26, перед которым Ови отметит 40-летие.

Но скажите мне, когда в июле прошлого года «Вашингтон» объявил, что выложил своему капитану 47,5 млн долларов, кто-то на планете Земля пикнул, дескать, «столичные» переплатили: Александр Овечкин эти деньги не отработает? Нет!

Вот в этом и величие россиянина.

А для кого-то и семь миллионов в 36 лет монструозный аванс. Впрочем, для подобных случаев НХЛ и придумала процедуру выкупа контрактов переоцененных сбитых летчиков.