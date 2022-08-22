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НХЛ славит Россию! Сила и сердце Ови, страсть и интеллект Куча, бульдожья хватка и предвидение Капри

Телевизионщики НХЛ выдали вторую серию своих рейтингов. Сенсация! Есть все-таки совесть за океаном, а может, наша критика подействовала. Топ-20 крайних форвардов лиги возглавило российское трио!
НХЛ славит Россию! Сила и сердце Ови, страсть и интеллект Куча, бульдожья хватка и предвидение Капри
22 августа 2022 12:35
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Как помните, неделю назад НХЛ открыла свой летний парад планет с двадцатки лучших центров, куда от сильнейшей хоккейной державы планеты попал только Евгений Малкин (18-е место). Sovsport.ru подверг жесткой обструкции заокеанских горе-экспертов, нагло прокативших Евгения Кузнецова, который выдал великолепный сезон.

Косвенно составители нынешнего списка подтвердили справедливость замечаний «Советского спорта». Ибо, как всем известно, Ови – игрок зависимый, а весь сезон ядра для его царь-пушки в офис №8 исправно доставлял именно Кузнецов. Но это же нонсенс, что Овечкин – премьер всех крайков мира, а его верный оруженосец цинично проигнорирован.

Вот топ-20 фланговых нападающих НХЛ по состоянию «прямо сейчас» с аргументацией включения в рейтинг россиян:

1. Александр Овечкин («Вашингтон», Россия)

77 игр в чемпионате-2021/22, 90 (50+40) очков, полезность +8

Забил 50 голов в девятый раз в карьере, повторив рекорд НХЛ Гретцки и Босси. 90 очков - его максимум после 109 баллов в сезоне-2009/10. В прошлом чемпионате был вторым в НХЛ по броскам (334) и в среднем проводил на льду 20:34 за игру. Названный одним из 100 величайших игроков НХЛ, Овечкин занимает третье место по голам (780) и 20-е по очкам (1410) в истории НХЛ. 36-летний левый крайний лидирует по голам в большинстве (285).

- Две вещи меня восхищают особенно, — говорит эксперт НХЛ Стю Гримсон. - Его стойкость, силовой стиль игры, жестокие удары, которым подвергает свое тело год за годом. Это должно сказаться. Вместе с тем это свидетельство того, насколько он атлетичен, как здорово готовится, сохраняя отменные кондиции столь долгое время.

Второе - что, возможно, и продуцирует его выдающиеся результаты - сердце, которое бьется внутри этого парня, которое заставляет его делать то, что он делает. Каждый вечер и год за годом. Комбинация двух этих компонентов делает его великим.

2. Никита Кучеров («Тампа», Россия)

47, 69 (25+44), +1

Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) лидировал в плей-офф по результативности в каждом из этих сезонов - 34 очка в 2020 году и 32 в 2021 году. Из-за травмы 29-летний правый край в прошлом сезоне ограничился 47 матчами, однако наколотил 69 очков, в том числе 30 в большинстве, и проводил в среднем на льду 19:59, что больше всех форвардов «Лайтнинг». Хотя пропустил из-за операции весь чемпионат-2020/21, занимает 12-е место в НХЛ по очкам (382) с сезона-2017/18. Выиграл «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ-2018/19, набрав 128 (41+87) очков в 82 играх.

- Он привносит в игру много эмоций и страсти, — полагает Гримсон. - Ему всегда очень не все равно, и это сказывается на партнерах. С точки зрения набора навыков и вклада в результат команды, я думаю, что сегодня он один из самых интеллектуальных хоккеистов. Я считаю его в нашем бизнесе лучшей половиной из двух парней, сражающихся спиной к спине. Он реально важнейший компонент одной из самых успешных франшиз НХЛ в 2000-е.

3. Кирилл Капризов («Миннесота», Россия)

81, 108 (47+61), +27

Лучший новичок НХЛ-2021 поднялся на новый уровень, заняв пятое место в НХЛ по очкам (108), голам (47) и 13-е - по передачам (61). Лидировал в «Миннесоте» почти во всех атакующих категориях - голы, передачи, очки, шайбы в большинстве (14), очки в большинстве (31), броски (289). У 25-летнего левого края высокая положительная полезность (+27) и больше всего ледового времени среди нападающих «диких» - 19:06. Забил семь голов в шести играх плей-офф, включая первый в истории «Уайлд» кубковый хет-трик. Эффективность реализации бросков за карьеру в НХЛ достигла 16,6 процента - 74 гола на 446 попаданий в створ.

- Я бы этого парня поставил на первое место среди фланговых нападающих, — восхищается сибиряком другой аналитик НХЛ Майк Рупп. - Что отличает его от других парней в этом списке – как он обращается с шайбой, как борется за нее. Если ты отберешь шайбу у Кирилла, он будет повсюду. Чтобы вернуть ее себе, он, как сторожевой пес, сделает все. Его игра вдали от шайбы на световые годы опережает его возраст. Это то, что сослужит ему хорошую службу, что уже сделало из него великолепного мастера.

4. Митчелл Марнер («Торонто», Канада)

72, 97 (35+62), +23

5. Джонатан Юбердо («Калгари», Канада)

80, 115 (30+85), +35

6. Микко Рантанен («Колорадо», Финляндия)

75, 92 (36+56), +35

7. Джонни Годро («Коламбус», США)

82, 115 (40+75), +64

8. Артемий Панарин («Рейнджерс», Россия)

75, 96 (22+74), +21

В третьем сезоне за «Рейнджерс» снова возглавил список бомбардиров клуба. Стал вторым среди нападающих команды по среднему времени за игру (19:13) и первым по очкам в большинстве (37). 30-летний левофланговый набрал 249 (71+178) очков в 186 играх за «Рейнджерс», заняв за это время пятое место в НХЛ. Его полезность (+71) за эти три сезона - вторая среди нападающих НХЛ после бостонца Патриса Бержерона (+76). Панарин набрал 569 (187+382) очков в 508 матчах регулярного чемпионата и в каждом из последних пяти сезонов зарабатывал более очка за игру. Занимает третье место в НХЛ по передачам (382) с момента дебюта в сезоне-2015/16.

9. Брэд Маршан («Бостон», Канада)

70, 80 (32+48), +16

10. Патрик Кейн («Чикаго», США)

78, 92 (26+66), -19

11. Давид Пастрняк («Бостон», Чехия)

72, 77 (40+37), +13

12. Мэттью Ткачук («Флорида», США)

82, 104 (42+62), +57

13. Кайл Коннор («Виннипег», США)

79, 93 (47+46), -3

14. Джейк Гюнцель («Питтсбург», США)

76, 84 (40+44), +13

15. Джейсон Робертсон («Даллас», США)

74, 79 (41+38), +16

16. Крис Крайдер («Рейнджерс», США)

81, 77 (52+25), +19

17. Алекс Дебринкэт («Оттава», США)

82, 78 (41+37), -13

18. Габриэль Ландеског («Колорадо», Швеция)

51, 59 (30+29), +27

19. Филип Форсберг («Нэшвилл», Швеция)

69, 84 (42+42), +12

20. Марк Стоун («Вегас», Канада)

37, 30 (9+21), +7

Чрезвычайно точные и объективные характеристики русского трио от Стю Гримсона и Майка Руппа. Спасибо им за это! А вот по остальным фигурантам есть вопросы. Пребывание многих персон среди сливок НХЛ весьма спорно. При этом нескольких наших ребят явно недооценили и в двадцатку не включили. Тем не менее в топ-10 аж четыре россиянина против лишь трех канадцев.

Но все это обсудим во второй части, когда, как всегда, жестко и нелицеприятно проанализируем выбор НХЛ и представим наш список сильнейших крайних нападающих НХЛ.

источник: «Советский спорт»
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