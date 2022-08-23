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Романов получил то, что заслуживал, а канадского одноклубника обокрали на пару миллионов долларов

Как и предполагал Sovsport.ru, «Айлендерс» закрыли свою подписную кампанию в один день, когда вчера разом подписали 22-летних защитников Александра Романова и Ноа Добсона, а также 24-летнего форварда Киффера Белоуза.
Романов получил то, что заслуживал, а канадского одноклубника обокрали на пару миллионов долларов
23 августа 2022 12:09
автор: Виталий Славин

Недаром 79-летнего Лу «Лиса» Ламорелло считают в НХЛ глыбой управленческого дела. Ну да, именно он привез из СССР в «Нью-Джерси» Вячеслава Фетисова и заставил его играть в одной паре с Алексеем Касатоновым, с которым экс-капитан ЦСКА и сборной тогда даже не разговаривал. А вскоре взял Кубок Стэнли с тренером-новичком Жаком Лемером, который порвал всю НХЛ бесконечными ловушками и капканами. Короче, сила Ламорелло всегда была в идеальном соотношении цены и качества. Чем в свое время прославилась вся японская техника.

Две последние сделки – яркое свидетельство того, что никакие годы над Лу не властны. Давненько – в это межсезонье точно! – я не встречал такого единения среди болельщиков в оценке работы менеджмента. На стандартный вопрос, хорошее ли это подписание для клуба, народ в интернете ответил так:

93 процента «да» – по Романову;

97 процентов «да» по Добсону.

Это говорит прежде всего о том, что игрокам не переплатили. Хотя «Советский спорт» все знал еще 1 августа, когда написал:

Если Александр и клуб сойдутся на 2-3 годах, то и сумма примерно в этих пределах будет – 1,5-2,5 миллиона за сезон. Если продолжительнее, то и гонорар соответственно должен подрасти.

Так и вышло: экс-армеец заключил трехлетний договор на 2,5 млн долларов годовых. Оптимальный вариант для игрока и для «Айлендерс». Ведь у Романова сейчас не было ни единого рычага давления: он не мог обратиться ни в арбитраж, ни получить оффер-шит от другого клуба НХЛ. Через три года эти возможности появятся, а там уже два сезона - до полной свободы. «Островитяне» тоже особо ничем не рискуют: если у москвича на новом месте не заладится – а пришел он, напомню, по ходу драфта-2022 из «Монреаля» в обмен на выбор в первом раунде, то 2,5 млн долларов – не такая уж большая потеря в общей платежной ведомости в 82,5 млн.

Другой коленкор у Добсона. Вот это классическая кража Ламорелло. Ибо Ноа вполне обоснованно претендовал на пару миллионов годовых больше, чем получил в итоге – 4 млн на те же три сезона, что и у Романова. Но и здесь все объяснимо, что мы собственно тогда же, 1 августа, и зафиксировали:

Канадец объективно заслуживает как минимум 6 миллионов годовых. Хотя сам игрок, скорее всего, ориентируется на таких сверстников, как Кейл Макар («Колорадо») с зарплатой 9 млн, Миро Хейсканен («Даллас») – 8,45 млн, Куинн Хьюз («Ванкувер») – 7,85 млн. У Лу Ламорелло деньги есть, но его интерес – заарканить талантливого защитника на максимально разрешенные восемь лет. Так что, пока ньюйоркцы не разберутся с Добсоном, вряд ли стоит ждать решения судьбы Романова. Впрочем, не исключено, «Айлендерс» все провернет в один день.

Порой даже самим грустно, насколько НХЛ легко предсказуемая лига. По той простой причине, что все вершится по прозрачным законам, а значит, с помощью элементарной логики все ходы можно просчитать заранее.

Ведь почему у трех названных фигурантов столь крутые зарплаты? Во-первых, Макар – уже не просто защитник номер один НХЛ, а и MVP Кубка Стэнли-2022. Во-вторых, у всех троих длинные соглашения: у Макара и Хьюза – на 6 сезонов, у Хейсканена – на максимально возможные 8.

У Добсона и Романова – обычные контракты-мостики. Игрок сознательно идет на демпинг, чтобы ярко проявить себя за эти несколько лет в надежде затем переподписаться на в разы большую сумму. Недавний пример – 24-летний Михаил Сергачев. Еще год он в «Тампе» отыграет за 4,8 млн долларов, но уже заключен новый договор до 2031 года с окладом 8,5 млн за сезон.

Кстати, болельщики в прениях по Добсону кивают как раз на Сергачева с его трехлетним контрактом-мостиком в 4,8 млн годовых, а также на Чарли Макэвоя («Бостон») – 4,9 млн и Зака Веренски («Коламбус») – 5 млн. Но в этом и состоит искусство генменеджера-капиталиста – уломать работника на меньшие деньги, чем тот заслуживает. Кроме того, у всех трех клубов по сути не было выбора – «Тампа», «Бостон», «Коламбус» изначально связывали будущее с Сергачевым, Макэвоем и Веренски. Недаром с этого года вплоть до 2028-го Веренски будет зарабатывать 9,58 млн за сезон, а Макэвой и вовсе прикован к «Брюинз» до 2030-го за 9,5 млн. Разница в том, что Веренски и Макэвой - уже защитники номер один в своих организациях, а у Сергачеве в «Тампе» есть Хедман. Плюс местные налоги во Флориде, где базируются «молнии», отсутствуют.

Похожая ситуация в «Айлендерс». Добсону до доминирования в линии обороны «островитян» еще ой как далеко. У 27-летнего Райана Пулока контракт аж до 2030 года с 6,15 млн за сезон, у 28-летнего Адама Пелека – до 2029-го с 5,75 млн. Да, если бы Добсон согласился хотя бы на 6 лет, то наверняка удостоился бы искомых 6-6,5 млн годовых – свободные средства под потолком зарплат у «островитян» есть. Но канадец решил ограничиться тремя сезонами, а дальше, оставаясь в 25 лет ограниченным свободным агентом, впервые протестировать рынок. И, возможно, продлить договор на максимальные восемь лет, но уже за 9-9,5 млн годовых. Тем более что потолок зарплат теперь будет подниматься каждое лето.

В любом случае, если сравнить цифры Романова и Добсона с другими защитниками, родившимися в XXI веке, Ламорелло обоих подопечных явно не ущемил:

1. Расмус Далин («Баффало») – 6 млн до 2024 года;

2. Ноа Добсон («Айлендерс») – 4 млн до 2025-го;

3. Адам Боквист («Коламбус») – 2,6 млн до 2025-го;

4. Александр Романов («Айлендерс») – 2,5 млн до 2025-го.

Более миллиона долларов в этом возрасте больше никто в НХЛ пока не имеет. А высокие гонорары Далина и Боквиста обусловлены исключительно тем, что в эти города-дыры, которым в НХЛ ничего не светит априори, только откровенными переплатами и можно заманить. «Айлендерс» клуб с чемпионскими традициями с самого мощного рынка США, выступает в новом дворце, дважды за последние три сезона в шаге от Кубка Стэнли останавливался. Честь защищать цвета «островитян» еще надо заслужить.

Так что, поздравим Александра Станиславовича с роскошным контрактом. Будем следить за командой Ильи Сорокина и Семена Варламова еще более пристально.

источник: «Советский спорт»
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Как и предполагал Sovsport.ru, «Айлендерс» закрыли свою подписную кампанию в один день, когда вчера разом подписали 22-летних защитников Александра Романова и Ноа Добсона, а также 24-летнего форварда Киффера Белоуза.
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