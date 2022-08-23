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ЦСКА понравился игрой, «Спартак» – формой. Чемпион выиграл дерби

Армейцы успокоили болельщиков, уверенно победив в контрольном матче спартаковцев 6:3. А ведь поражение в Минске от местного «Динамо» 1:6 оставило неприятный осадок.
ЦСКА понравился игрой, «Спартак» – формой. Чемпион выиграл дерби
23 августа 2022 16:19
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Конечно, дело неблагодарное придавать значение результатам контрольных матчей. Тем более первого в межсезонье, проведенного на фоне усталости от полученных на сборе нагрузок. Но разгром 1:6 действующих чемпионов от далеко не фаворита и претендента на Кубок Гагарина зацепило их самолюбие. А тут еще сорвался второй контрольный матч ЦСКА против «Адмирала» на финише сбора в Минске. Так что с игровой практикой у красно-синих возникла напряженка. До матча за Кубок Открытия в День знаний, 1 сентября, армейцы проведут три встречи в рамках московского турнира. Первую из них – против «Динамо».

«Спартак» же в любом состоянии соперник для ЦСКА особенный. Вряд ли красно-синие забыли разгром 0:5 от красно-белых в феврале, сразу после Олимпиады в Пекине. Причем на этом же льду малой арены дворца в «Парке Легенд».

Сегодня подопечные Сергея Фёдорова подошли к дерби во всеоружии. Надо признать, что голы им давались на удивление легко. У соперника не блистали вратари – Сковронский и заменивший его во втором перерыве словак Рибар.

А ворота напротив надежно защищал Рейдеборн, проигравший по ходу прошлого сезона конкуренцию Федотову. Однако теперь на шведа рассчитывают как на твердого первого номера. Похоже, повторяется история с его соотечественником Юханссоном, который после отъезда Сорокина в НХЛ, застолбил за собой пост номер. Правда, Кубок Гагарина-2021 не выиграл, но в том не его вина.

Красно-синие вдоволь потренировали свои спецбригады – преуспели в большинстве и меньшинстве, благо вдвое чаще соперников посещали штрафной бокс (это старая болезнь армейцев). Григоренко открыл счет, реализовав численное преимущество. Во втором периоде Соркин и Карнаухов забили в меньшинстве, убежав к контратаку. Правда, бросок у первого из них, похоже, не получился. Шайба сошла с крюка, что дезориентировало вратаря. Перед вторым перерывом защитник Диц в большинстве удивил дальним броском с очень короткого замаха и застал врасплох Сковронского. Так счет вырос до 4:1.

У «Спартака» отличился некогда перспективный защитник Арзамасцев, ненадолго примерявший армейскую форму (хоккейную, разумеется), но не понравившийся американскому тренеру Джону Торчетти.

В третьем периоде соперники дважды обменялись голами. Изящно поразил ворота Рибара вернувший из «Флориды» (во второй раз!) Мамин, автор золотого гола «Авангарду» в финале-2019.

Красно-белым усилиями новичка Принса удалось-таки наказать соперника за беспричинные удаления. Еще одна шайба на счету забивающего по большим праздникам Квартальнова, племянника известного тренера Дмитрия Квартальнова.

«Спартак» потерпел шестое поражение в межсезонье. При этом команда Дмитрия Миронова может похвастать победой в Лужниках над «Ак Барсом», которого многие короновали. И все-таки красно-белые сегодня понравились. Главным образом формой, которую украшали фамилии на русском языке, крупными буквами, хорошо различимыми с трибуны. На джерси же армейцев фигурировала латиница. Свитер с №3, принадлежащий защитнику Гиломру, теперь теперь носит шведский новичок Классен, остался без фамилии.

ТАБЛО

ЦСКА – «Спартак» (Москва) – 6:3 (1:1, 3:0, 2:2).

Голы: Григоренко, Соркин, Окулов, Диц, Мамин, Плотников – Арзамасцев, Принс, Квартальнов. Броски: 43-27. Штраф: 14-6. Силовые приемы: 3-6.

МСК «ЦСКА Арена».

источник: «Советский спорт»
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