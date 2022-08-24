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Кому-то 7-12 лет тюрьмы, а всем остальным полное освобождение от армии, потому что он – хоккеист?

Что происходило/происходит в уфимском «Салавате Юлаеве»?! Экс-форвард, по информации «РИА Новости», признается в даче взятки за военный билет. Гендиректор клуба предлагает откосить спортсменов от армии официально!
Кому-то 7-12 лет тюрьмы, а всем остальным полное освобождение от армии, потому что он – хоккеист?
24 августа 2022 19:13
автор: Виталий Славин
автор фото: «Салават Юлаев»

Вот два сверхсенсационных сообщения этой недели.

Нападающий СКА Михаил Воробьев, ранее выступавший за «Салават Юлаев», на судебном заседании по делу об уклонении от армии в Уфе в понедельник заявил:

В 2020 году обратился к нему (предполагается, что это бизнесмен и бывший сотрудник ГИБДД Башкирии Фарит Самигуллин. – Прим. ред.) еще раз с просьбой сделать уфимскую прописку и военный билет. Перечислил на его карту гонорар в размере 200 тысяч рублей. Билет он не предоставил, ничего не пояснил. Готов служить в армии и в содеянном раскаиваюсь. Не исключал тогда, что поступаю неправомерно, цитирует Воробьева «РИА Новости Спорт».

И добавляет: по части 4 статьи 291 УК РФ Воробьеву и еще двум экс-хоккеистам «СЮ» Анвару Сулейманову и Владиславу Лукину грозят сроки от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.

Лично мое мнение – это настоящая бомба в нашем хоккее. По крайней мере столь скандального признания я не слышал ни при СССР, ни при РФ.

Как же отреагировали на эту чудовищную новость в самом клубе? Тем более что вчера, на следующий день после заседания суда, состоялась пресс-конференция гендиректора юлаевцев Рината Баширова и главного тренера Виктора Козлова, приуроченная к началу сезона.

Прилежно отслушал все 50 минут общения с журналистами. Увы, речь о делах недавнего прошлого, включая взаимоотношения с армией несостоявшегося вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова и нынешнего короля «Миннесоты» Кирилла Капризова – они тоже в свое время защищали цвета «СЮ», так и не зашла. Однако тема призыва все-таки была затронута. Когда я услышал предложение Рината Баширова, то просто не поверил своим ушам:

У коллег нет проблем: игроки приезжают на три дня в спортивную роту, принимают присягу, а потом играют. Вряд ли это адекватная замена службы в армии. Скорее, это возможность уйти от армии. У нас спортроты нет. Мы за то, чтобы решать проблему глобально. В законе должен быть раздел, который позволяет представителям спорта высших достижений заменять службу в армии.

Контракт в профессиональном клубе должен приравниваться к службе в армии. Физическая подготовка хоккеиста адекватна физической подготовке солдата. Мы не согласны, что у какого-то клуба с помощью спортроты есть возможность решить проблему армии. Это незаслуженное конкурентное преимущество. КХЛ должна этим вопросом заняться. Все должны быть в равных условиях. Мы призываем ФХР выйти с предложением, что профессиональный контракт в хоккее и других видах спорта должен рассматриваться в качестве замены службы в армии…

Каково?! Лично я попросту в шоке и глубокой печали. Будто в каком-то параллельном мире в родной стране очутился. Где, оказывается, есть когорта избранных, а все остальные – презренная шваль, мешающаяся под ногами и портящая воздух самопровозглашенным небожителям!

Мало того, что государство – чего нет нигде в мире! уже более 30 лет кормит вроде как при капитализме на убой сотни бугаев в так называемом профессионально спорте – их теперь еще и от армии освободить?! С ума сойти! То есть этим выдающимся личностям от государства все, а они ему даже священный долг, прописанный в Конституции для каждого гражданина, отдавать брезгуют?! Причем у нас все забыли, что при СССР служили два года в пехоте и три – на флоте. Теперь всего-то 12 месяцев требуется поносить сапоги. А ведь еще и альтернативная служба есть.

Я согласен с господином Башировым – все в КХЛ должны находиться в равных условиях. Но тогда почему вы отделяете спортсменов от остальных россиян? Чем работа хоккеиста сложнее вахты шахтера или металлурга? Либо 12-часовой смены врача в ковидной красной зоне, когда больных класть некуда?

А главное – какие профессии для державы важнее? Понятно, вопрос риторический. Ибо спорт можно остановить, что уже делалось по всему миру неоднократно. А вот медики, фармацевты, учителя, энергетики, сталевары, дальнобойщики, фермеры, пекари, грузчики, продавцы работают всегда! Ибо без них все встанет. Но получают за это жалкие гроши по сравнению с эрзац-профи, которые нагло паразитируют на шее народа. А теперь еще договорились до того, что пора и армию для этих «физически крепких парней» отменить.

Мне хочется спросить у господина Баширова, а на плацу и стрельбищах ваши великолепно упакованные миллионеры будут шайбу гонять и стрелять ею по мишеням?! Разбирают и собирают автоматы, копают окопы, делают марш-броски пусть другие – так, что ли? Артистов балета, талантливых скрипачей и пианистов, теноров и баритонов с басами, компьютерных гениев и потенциально выдающихся ученых тоже от армии освободим?

Кто защищать отечество тогда будет? Или одним – тем, кто попался и признался 7-12 лет тюрьмы, а другим неизвестно за какие заслуги законный откос от почетной обязанности каждого гражданина РФ?

Хотелось бы услышать мнение по этому поводу КХЛ и ФХР.

источник: «Советский спорт»
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Кому-то 7-12 лет тюрьмы, а всем остальным полное освобождение от армии, потому что он – хоккеист?
Кому-то 7-12 лет тюрьмы, а всем остальным полное освобождение от армии, потому что он – хоккеист?
Что происходило/происходит в уфимском «Салавате Юлаеве»?! Экс-форвард, по информации «РИА Новости», признается в даче взятки за военный билет. Гендиректор клуба предлагает откосить спортсменов от армии официально!
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