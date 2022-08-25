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НХЛ намекает: к черту, МОК! Проведем в феврале свой олимпийский турнир, а без России нам никуда

Более полувека жизни в хоккее приучили меня к тому, что ничего просто так не бывает. Как только НХЛ поставила в топ своего рейтинга крайних форвардов трех россиян, я понял: скоро рванет. И точно – НХЛ подтвердила Кубок мира-2024!
НХЛ намекает: к черту, МОК! Проведем в феврале свой олимпийский турнир, а без России нам никуда
25 августа 2022 17:42
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Напомню, впервые за все время составления списков лучших по амплуа лига в этот понедельник отдала весь пьедестал в топ-20 фланговых нападающих нашим хлопцам:

1. Александр Овечкин («Вашингтон»);

2. Никита Кучеров («Тампа»);

3. Кирилл Капризов («Миннесота»).

Добавим сюда оказавшегося на восьмой позиции «рейнджера» Артемия Панарина. В итоге наблюдаем беспрецедентную картину: в супердесятке мира четыре (!) россиянина и лишь три канадца – Митчелл Марнер («Торонто», 4-е место), Джонатан Юбердо («Калгари», 5-е), Брэд Маршан («Бостон», 9-е). А также два американца – Джонни Годро («Коламбус», 7-е), Патрик Кейн («Чикаго», 10-е) и финский чемпион из «Колорадо» Микко Рантанен (6-е).

А ведь НХЛ, кроме того, откровенно прокатила героя Кубка Стэнли-2022 Валерия Ничушкина. Уралец, на мой вкус, обязательно должен находиться в этой десятке. Включения в топ-20, без сомнений, заслужили Владимир Тарасенко, побивший в «Сент-Луисе» все личные рекорды регулярки, и Андрей Свечников, уже в младые годы доминирующий в «Каролине».

Убежден, примерно такой же расклад НХЛ выдаст по вратарям. Хит-парад возглавят «рейнджер» Игорь Шестеркин с «молнией» Андреем Василевским. Где-то рядом - может, и в тройке! - расположатся «пантера» Сергей Бобровский и «островитянин» Илья Сорокин. Не исключаю проникновения в топ-10 его одноклубника Семена Варламова.

К чему я веду? Невозможно в здравом уме представить, ни один североамериканский болельщик не поймет, если все эти глыбы мирового хоккея не сыграют на Кубке мира-2024! НХЛ – надо отдать ей должное! – уже сейчас исподволь готовит мировую общественность к тому, что без сборной России под тем или иным названием ее главное международное детище никак не обойдется.

Спасибо, мистер Беттман!

Более того, я не удивлюсь, если какие-то матчи европейской группы НХЛ отдаст Санкт-Петербургу, где скоро завершат строительство самой большой ледовой арены в Старом Свете на 21500 зрителей. Лучшей рекламы НХЛ, которая, очевидно, вступила в прямое противоборство с бесконечно беспринципным и алчным МОК, на нашем континенте найти.

Почему эти прорусские рейтинги и вчерашнее объявление вице-президента НХЛ Билла Дейли о неминуемости в феврале 2024 года Кубка мира появились именно сейчас? Умные, прозорливые люди, умеющие считать каждый доллар, после сокрушительного фиаско молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне в который раз убедились: без россиян подавляющему большинству североамериканских болельщиков любой международный турнир – глубоко по барабану! Кто мог представить, что ярмарка юных талантов на родине хоккея не соберет даже близко ни одного аншлага, а все матчи без хозяев пройдут и вовсе при пустых трибунах! НХЛ подобный выстрел если не в собственный висок, то в туловище, естественно, не может себе позволить априори.

Вот потому и учреждены две предварительные группы КМ-2024 – североамериканская и европейская. Ибо, понятно, условно говоря, на Чехию или Швейцарию народ в США или в Канаде не завлечешь. Возможно, еще и квалификационный раунд для нескольких команд организуют, которые наверняка примут соперников дома, а значит, интерес местной публики и битки на стадионах гарантированы. Тем более что соревнования пройдут не в крайне неудобный для хоккея сентябрь, а в самый разгар сезона – в феврале. Соответственно квалификационные матчи состоятся тоже зимой. Ну а полуфиналы и финал, как всегда, отдадут Северной Америке. Как это было на первом КМ в 1996 году.

В этом самая мощная мишка Кубка мира-2024: впервые с 1976 года супертурнир НХЛ, который тогда именовался Кубком Канады, пройдет в олимпийские сроки. Причем на само действо выделено аж 15 дней! Это полноценная замена игрищам МОК, прямой вызов и звонкая пощечина всем бесстыжим дельцам и спекулянтам на олимпийской идее во главе с герром Бахом.

Крайне важно, что никаких смешных синдикатов без флага и гимна типа молодых звезд Северной Америки и сборной Европы, которые повеселили планету на КМ-2016, теперь не будет. Восемь национальных команд – и точка! Плюс, возможно, квалификационный раунд еще для нескольких европейских дружин.

Прикинем эти восемь топ-сборных:

Канада;

США;

Финляндия;

Швеция;

Чехия…

Кто еще? Конечно – Россия!

Ибо больше никто не соберет команду полностью из энхаэловцев. В регулярном чемпионате-2021/22, к примеру, Швейцарию представили 14 игроков (включая одного вратаря), Словакию – 11 (два вратаря), Германию – 9 (три вратаря), Данию – 7 (два вратаря), Латвию – 5 (один вратарь), Белоруссию – 3.

Кстати, опять же я нисколько не удивлюсь, если братьев-бульбашей допустят в квалификационный раунд. Во-первых, в Минске на сегодня самая роскошная арена на континенте. Во-вторых, в местном «Динамо» прекрасно себя чувствует десяток заокеанских легионеров под началом канадского коуча Крейга Вудкрофта.

Вот такие добрые новости пришли из-за океана. Ждем рейтинга голкиперов НХЛ, дабы еще раз убедиться: без россиян КМ-2024 обречен на провал точно так же, как это случилось с недавним молодежным ЧМ-2022.

источник: «Советский спорт»
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