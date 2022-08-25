КоноВАЛов вернулся! «Динамо» обыграло чемпиона во многом благодаря вратарю-новичку

Сезон-2018/19, чемпионский для ЦСКА, оказался прорывным для молодого вратаря Ильи Коновалова. Тогда он выступал в родном Ярославле. Его вертикальный взлет впечатлял: Коновалов выломал дверь в сборную, на Шведских играх его признали лучшим вратарем. Наконец, на вечере закрытия сезона в КХЛ ему вручили приз лучшему новичку имени Алексея Черепанова. Хотя первоначально номинировался защитник Александр Романов из ЦСКА, который зажег на двух подряд молодежных чемпионатах мира.

Коновалов приятно удивлял непробиваемостью в матчах с главными претендентами на Кубок Гагарина – ЦСКА и СКА. Стал их могильщикам, за что болельщики в шутку обыграли его фамилии – мол, валит «коней».

Однако в межсезонье «Локомотив» взял канадского вратаря, на первые роли, Коновалову стало неуютно, за каждую ошибку его сажали на лавку. Легионер в итоге железнодорожникам не помог, от его услуг отказались по ходу плей-офф-2022 (в серии с ЦСКА лва последних матча ворота защишал Исаев). Теперь этот канадец нашел пристанище в Магнитогорске.

А обиженный Коновалов уехал за океан, но нынешним летом вернулся, но не родной клуб, а в московское «Динамо», отпустившее я Ярославле доморощенного Бочарова.

Сегодня Коновалов подтвердил статус КоноВАЛа. Он выручал в сложнейших ситуациях – после бросков в упор Юртайкина, Окулова. А когда в пустые ворота шайбу направлял юный Полтапов, на помощь вратарю пришла перекладина.

Бело-голубые, изрядно облегчив платежную ведомость, такими жирными моментами похвастать не могут. Но в движении они превосходили чемпионов, лишенных игровой практики.

Армейцы даже бросили по своим воротам (Сергеев), однако вратарь Шарыченков, заменивший в середине метча Рейдеборна, бдительности не терял и поймал шайбу.

Нули на табло утомили. В третьем периоде соперники грешили браком. И тут красно-синим удалось открыть счет. А помогла им потерянная капитаном бело-голубых Мироновым клюшка в зоне Коновалова. Выброшенная из армейских владений шайба ударилась в лежащее на льду орудие производства, поменяла траекторию, ее подхватил форвард Абрамов. Но в ближнем бою вратарь использовал свою клюшку, выбил шайбу. Но не успел ее накрыть, первым на подбор прилетел Каменев – 1:0.

Не прошло и полминуты, как судьи выгнали на две минуты защитника-новичка ЦСКА Дыбленко. Он не фолил, старался освободить свою клюшку из крепких рук динамовца Муранова. «Нарушитель» с улыбкой проследовал в штрафной бокс, а О’Делл, которого так не хватало «Динамо» в серии плей-офф с ЦСКА, с лета добил шайбу, срикошетившую от лицевого борта на пятачок, в сетку.

И тут же бело-голубые поймали обескураженных чемпионов на когтратаке. Провалился молодой защитник Грудинин, и Ефремов увенчал выход «2 в 1» голом. Шарыченков не выручил. Нет, вытаскивать матчи не так и не научился. Способен разве что подтаскивать.

Финального штурма армейцев лишил… Каменев, схвативший за две с копейками минуты до сирены глупое удаление за самосуд над О’Деллом – канадец грубовато бросил на борт нового капитана ЦСКА Нестерова.

В большинстве команда Алексея Кудашова без труда сохранила счет. Для нее вторая подряд победа в дерби очень нужна и важна. Кроме Коновалова можно похвалить звено легионеров. Хотелось бы больше огня от форварда-бомбардира Рашевского, не использовавшего в первом периоде несколько полушансов и затем сникшем.

А у ЦСКА не понравились спецбригады. Григоренко после первого перерыва ушел в тень. Нет Слепышева, Мамина. В дерби со «Спартаком» (6:3) автор чемпионского гола в плей-офф-2019 обнадежил. Трудно найти замену шведу Дальбеку, который подчищал за Нестеровым огрехи сзади.. Его соотечественнику Классону не хватает скорости, да и диапазон его действий уже, чем у Дальбека.

Завтра днем ЦСКА проведет четвертый для себя матч в межсезонье. С «Амуром». Хватит ли у подопечных Сергея Федорова сил для победы?

ТАБЛО

ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

Голы: Каменев – О’Делл, Ефремов.

Вратари: Рейдеборн (Шарыченков) – Коновалов.

Броски: 33-23.