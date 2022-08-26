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Как России сыграть на Кубке мира-2024? Пусть все сборные откажутся от флага и гимна

Вице-президент НХЛ Билл Дейли впервые рассказал, каким образом сборная России сможет сыграть на КМ-2024. Спойлер – как на Олиимпиаде-2018 в Пхенчхане. Но согласятся ли наши выступать без флага и гимна? У Sovsport.ru есть решение!
Как России сыграть на Кубке мира-2024? Пусть все сборные откажутся от флага и гимна
26 августа 2022 14:58
автор: Виталий Славин
автор фото: Sportsnet.ca

Вот что вчера поведал второй человек в НХЛ в интервью канадскому каналу Sportsnet:

Сможет ли Россия принять участие в февральском Кубке мира-2024? Это один из вопросов, который мы должны обсуждать. Это участие России или участие российских игроков? Как это вообще можно организовать? Что будет с участием русских в Кубке мира, станет понятно уже по ходу дела. Но мы не думаем, что это помешает проведению турнира.

Как видите, ворота для нашей команды раскрыты настежь. Весь вопрос – в каком она сыграет качестве? К слову, посмотрел комментарии под этой беседой. Увы, там мнения далеко не однозначные – за и против присутствия россиян на КМ-2024 примерно 50 на 50.

Так вот, похоже, Дейли намекает на прецедент корейской Олимпиады-2018. Если кто-то забыл, мы взяли золото в Пхенчхане с надписью на груди «Олимпийские атлеты из России». Почему бы на Кубке мира-2024 не выступить просто как «Атлеты из России».

Одна закавыка: в нынешних условиях многие в РФ выскажутся категорически против того, чтоб снова отказаться от флага и гимна. Но тут есть лежащее на поверхности решение. Ибо главное, чтобы все находились в равных условиях.

Кубок мира-2024 сугубо коммерческий турнир, который организуют НХЛ и профсоюз игроков лиги. По этой причине нашим хоккеистам будет проблематично отказаться от участия. Наверняка последует дисквалификация. Видимо, на столько матчей чемпионата НХЛ, сколько сборная могла бы сыграть на КМ-2024. Как неоднократно на одну игру «Вашингтона» отстраняли Александра Овечкина за то, что капитан «Кэпиталз» по неуважительным причинам не приезжал на звездный уикенд НХЛ. КМ-2024 рассматривается как раз в качестве замены Матча звезд-2024.

Так как ни МОК, ни ИИХФ к КМ-2024 никакого – почти! отношения не имеют, есть смысл вопрос национальной принадлежности максимально заретушировать. В частности, отказаться от исполнения гимна победившей сборной по окончании матчей. В Суперсерии-1972, пятидесятилетие которой мы скоро отметим, после матчей ведь только жали руки. Да, гимны звучали перед матчами, как сейчас в НХЛ и КХЛ. Но почему бы ради компромисса не ограничиться гимном той страны, на поле которой проводится каждый конкретный матч?

Напомню, планируется организовать две предварительные группы по четыре команды – североамериканскую и старосветскую. Очевидно, чтоб не дать чехам, финнам и прочим шведам поднять хай по поводу участия русских, нашу команду, как на КМ-1996, определят в заокеанскую четверку с Канадой, США и как вариант – нейтральной Швейцарией. Нам это только на руку. Не возникнет проблем в полуфинале с акклиматизацией после перелета через Атлантику. В Европе тогда сойдутся Финляндия, Швеция, Чехия и Словакия. Либо Германия. Матчи в этой пульке, скорее всего, будут проводиться в разъездном режиме, а значит, КМ-2024 заглянет в каждую из четырех стран, где ее гимн перед началом встречи и прозвучит.

Вопрос с гимном решили. Но как быть с триколором? А никак! В зарубах чемпионата НХЛ порой задействовано больше европейцев, чем местных аборигенов, однако под сводами арен вывешен только флаг США или Канады. Так и на КМ-2024 – полотнище на стадионе только того государства, на территории которого проходит каждый конкретный матч.

Ну и по названиям команд. Что мешает всех унифицировать по типу «Атлеты из России»? Чем плохи «Атлеты из США» или «Атлеты из Канады»? При этом форма всех сборных, разумеется, должна быть исполнена в национальных цветах с пресловутым кленовым листом у канадцев, львом у финнов, тремя коронами у шведов, крестом у швейцарцев, золотым двуглавым орлом у нас и так далее.

Главное, повторяю, если это строго бизнес-мероприятие, все должны быть в равных условиях! В центр внимания следует поставить Его величество хоккей. Сшибку лучших из лучших, каковой мы не видели со времен сочинской Олимпиады. Придурковатый КМ-2016 с потешными шабашками молодых звезд Северной Америки и светил второстепенной Европы, понятно, не в счет.

Пусть хотя бы эти 15 февральских дней 2024 года будет спорт в чистом виде с минимальными национальными признаками. Ведь все равно все прекрасно знают, за кого им болеть и переживать. Люди, несмотря ни на что, хотят зрелищ. Здесь и сейчас. Многие готовы за это заплатить. НХЛ способна дать этот долгожданный праздник ледовой игры миру. Всего-то и надо, что Беттману и Ко вместе с профсоюзом проявить гибкость.

источник: «Советский спорт»
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Вице-президент НХЛ Билл Дейли впервые рассказал, каким образом сборная России сможет сыграть на КМ-2024. Спойлер – как на Олиимпиаде-2018 в Пхенчхане. Но согласятся ли наши выступать без флага и гимна? У Sovsport.ru есть решение!
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