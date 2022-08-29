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НХЛ, имей совесть! Сергачев и Орлов обязаны быть в топ-20 защитников. Равно как Труба и Макдона

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НХЛ, имей совесть! Сергачев и Орлов обязаны быть в топ-20 защитников. Равно как Труба и Макдона
29 августа 2022 19:45
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Вот этот рейтинг, человек десять в который включены либо по сговору, либо элементарно ради дешевого хайпа – дабы собрать больше возмущенных комментариев. Что все вместе называется – шоу проплаченных дилетантов.

1. Кейл Макар («Колорадо», Канада)
77 игр в чемпионате-2021/22, 86 (28+58) очков, полезность +48, 95 хитов/110 блоков

2. Виктор Хедман («Тампа», Швеция)
82, 85 (20+65), +26, 93/129

3. Роман Йози («Нэшвилл», Швейцария)
80, 96 (23+73), +13, 66/133

4. Адам Фокс («Рейнджерс», США)
78, 74 (11+63), +18, 30/128

5. Чарли Макэвой («Бостон», США)
78, 56 (10+46), +31, 155/130

6. Крис Летанг («Питтсбург», Канада)
78, 68 (10+58), +20, 171/122

7. Аарон Экблад («Флорида», Канада)
61, 57 (15+42), +38, 62/69

8. Девон Тейвз («Колорадо», Канада)
66, 57 (13+44), +52, 54/85

9. Джон Карлсон («Вашингтон», США)
78, 71 (17+54), +13, 73/112

10. Миро Хейсканен («Даллас», Финляндия)
70, 36 (5+31), +3, 52/92

11. Мориц Зайдер («Детройт», Германия)
82, 50 (7+43), -9, 151/161

12. Куинн Хьюз («Ванкувер», США)
76, 68 (8+60), +10, 19/56

13. Джейккоб Славин («Каролина», США)
79, 42 (4+38), +35, 50/121

14. Морган Райлли («Торонто», Канада)
82, 68 (10+58), +16, 92/87

15. Ши Теодор («Вегас», Канада)
78, 52 (14+38), +6, 37/97

16. Зак Веренски («Коламбус», США)
68, 48 (11+37), -15, 33/95

17. Дрю Даути («Лос-Анджелес», Канада)
39, 31 (7+24), +4, 60/53

18. Расмус Далин («Баффало», Швеция)
80, 53 (13+40), -22, 121/91

19. Алекс Пьетранжело («Вегас», Канада)
80, 44 (13+31), +7, 66/164

20. Брент Бернс («Каролина», Канада)
82, 54 (10+44), -15, 55/150

Для более объемной характеристики игроков этого амплуа, результативные очки которых далеко не решающий показатель, добавлены силовые приемы и количество заблокированных шайб.

Сразу хочу подчеркнуть: хоккей – это не теннис или пинг-понг. Это игра исключительно командная. А потому индивидуальные рейтинги априори не могут формироваться в отрыве от достижений клуба каждого конкретного персонажа. Тем более ни в коем случае нельзя опираться на былые заслуги и вероятные – в чьем-то шизофреническом воображении – будущие подвиги. К тому же телевизионщики НХЛ постоянно подчеркивают, что свой чудо-перечень они представляют строго по состоянию на сегодня.

Вот потому я с этих позиций и утверждаю, что нынешний фиговый листок NHL Network не выдерживает никакой критики, противоречит самому отдаленному здравому смыслу.

Пройдемся по персоналиям, которым в топ-20 делать даже по объявлению на улице нечего.

Дрю Даути. Да, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли. Однако в минувшей регулярке даже половину матчей не провел. О плей-офф напрасно грезит уже четыре года. За восемь последних сезонов, аккурат после триумфа в КС-2014, не выиграл ни одной кубковой серии! Спрашивается, с какого перепуга этот заскорузлый ветеран-неудачник оккупировал 17-е место?!

Другой полюс – 21-летний немец Зайдер. Всего за сезон в безнадежном аутсайдере при отрицательной полезности «минус 9» водрузить аж на 11-ю ступень – ау, ребята, вы там в НХЛ-ТВ в своем уме?!

Похожая история – 22-летний швед Далин с позорной полезностью «минус 22», чей «Баффало» держат в НХЛ сугубо для мебели, а болельщики на него вовсе забили. Если на перманентном домашнем избиении «клинков» насчитают десяток тысяч местных ледовых маньяков – уже хорошо.

В таком же возрасте хиляк Куинн – 77 кг при 178 см. Где его «Ванкувер»? Всем известно где – плей-офф, по обыкновению, скрылся за облаками. Сколько силовых приемов этот мальчик-с-пальчик выдал за 76 матчей? Вы будете долго смеяться – 19. ДЕВЯТНАДЦАТЬ! У Михаила Сергачева для сравнения их 139, у Дмитрия Орлова и Владислава Гаврикова – по 124, у Артема Зуба – 155, у Никиты Задорова – 181, у Ильи Любушкина – 187, у Александра Романова – все 227!

А что у низкорослого американца с приемом шайбы на себя? Тут ведь особая сила и масса тела не требуется. Необходимы чутье и личное мужество. У Хьюза – 56 блоков. У Ивана Проворова – 172, у Романова – 144, Гаврикова – 138, Зуба – 124, Сергачева – 123, Орлова – 94. Комментарии излишни.

Мелкий «рейнджер» Фокс по сути улучшенная копия ванкуверского малыша. Всего 30 хитов. Правда, с блоками достойно – 128. Но почти половина очков набрана в большинстве в спецбригаде с маэстро Панариным, Зибанежадом, Крайдером. Не говорю, что американец не достоин пребывания в топ-20, но 4-я позиция - явно перебор.

Йози на третьем месте – откровенное издевательство. Что там может делать человек, чей «Нэшвилл» в стартовом раунде плей-офф бездарно слил все четыре матча?! Где, спрашивается, этот швейцарский красавец тогда был?

Летанг – шестой. Ок. В целом ветеран неплохой чемпионат провел. Но «Питтсбург» в первом раунде, потеряв Кросби, выигранную серию «Рейнджерс» безропотно отдал! И почему тогда сверстник канадца Малкин в таком же рейтинге центров от НХЛ-ТВ прописался в самом арьергарде – 18-м?! Здесь играем, здесь – нет, а здесь рыбу заворачиваем – так, что ли?

Привычно провалились в плей-офф «Бостон» Макэвоя, «Флорида» Экблада, «Вашингтон» Карлсона, «Даллас» Хейсканена. Что все эти лузеры делают в десятке сильнейших?!

«Вегас» Теодора и «Коламбус» Веренски вообще кубковую часть не соизволили посетить. А хитов (37+33) на двоих заработали меньше, чем персонально имеет 131 защитник лиги! Веренски умудрился еще и полезность «минус 15» отхватить. У его одноклубника Гаврикова – «минус 3» при 33 (5+28) очках. Зато хитов вчетверо больше – 124 против 33, а блоков в полтора раза – 138 против 95.

Короче, проще сказать, кого NHL Network заслуженно определила в топ-20:

Макар. Но, конечно, это не игрок без недостатков, как провозгласил некий аналитик НХЛ-ТВ Стив Конройд. Только в финале с «Тампой» канадец собственноручно привез несколько шайб, которые обернулись поражением.

Далее: Хедман, Тейвз, Фокс, Экблад. Для второй десятки – Йози и Летанг. Наш кумир Славин, Райлли, Пьетранжело – более или менее на месте.

Кто точно должен быть не ниже топ-10?

Михаил Сергачев, Райан Макдона, Джейкоб Труба.

Первые двое были ключевыми фигурами в трех кряду восхождениях «молний» до финала Кубка Стэнли. Два увенчались титулом. Труба великолепно показал себя в качестве разрушителя и невоспетого героя. Просто так в «Рейнджерс» капитанами не назначают, что случилось этим летом: американский кремень – идеальная кандидатура.

Огромный прогресс в игре Артема Зуба. Пусть его «Оттава» все еще прозябает. Если в топ-10 Джон Карлсон, почему там нет его одноклубника Дмитрия Орлова? Для «Вашингтона» сибиряк важен и полезен никак не меньше американца.

Словом, вот топ-20 от «Советского спорта», предельно объективный и неподкупный, разве что с малюсенькими персональными симпатиями:

1. Виктор Хедман
2. Кейл Макар
3. Девон Тейвз
4. Михаил Сергачев («Тампа», Россия)
5. Джейкоб Труба («Рейнджерс», США)
6. Райан Макдона («Нэшвилл», США)
7. Адам Фокс
8. Джейккоб Славин
9. Боуэн Байрам («Колорадо», Канада)
10. Дмитрий Орлов («Вашингтон», Россия)
11. Аарон Экблад
12. Роман Йози
13. Крис Летанг
14. Чарли Макэвой
15. Морган Райлли
16. Райан Линдгрен («Рейнджерс», США)
17. Артем Зуб («Оттава», Россия)
18. Владислав Гавриков («Коламбус», Россия)
19. Алекс Пьетранжело
20. Александр Романов («Айлендерс», Россия) – в качестве аванса на перспективу по блату от «Советского спорта.

источник: «Советский спорт»
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