Босс ярославского «Локомотива» поднял бунт на корабле КХЛ, ибо не хочет стрелять в загнанных лошадей

Вот что передали информационные агентства:

- Я не поддерживаю новый календарь КХЛ, - заявил президент «Локомотива» Юрий Яковлев. - У нас в сентябре 13 матчей. Это ненормально. Игроки — живые люди, они должны отдыхать. Во имя чего это все? Платежеспособность населения не так велика, чтобы ходить так часто на хоккей. Мне кажется, правильнее было бы дать паузу вздохнуть ребятам и болельщикам.

Выделим по пунктам, чем недоволен босс железнодорожников:

- чрезвычайно насыщенный календарь регулярного чемпионата в целом. Да, 68 туров за шесть неполных месяцев мы не играли никогда;

- ущербный график в сентябре персонально для «Локомотива». Действительно, 13 матчей, из которых 8 дома – перебор для теплого месяца, когда людям еще не до ледовой игры;

- обилие матчей обернется незаполненными трибунами. Не только из-за дороговизны билетов, но и из-за пресыщения публики хоккеем;

- отсутствие пауз приведет к переутомлению хоккеистов, что грозит травмами, и снижению интереса болельщиков, которых элементарно перекормят хоккеем.

- во имя чего все сделано? Самый главный вопрос, который я и сам себе постоянно задаю.

Согласитесь, вроде короткий спич Юрия Николаевича, а жгучие проблемы КХЛ обрисованы предельно конкретно.

Что тут сказать? Хотя чего рассусоливать! Если я в хоккее работаю 32-й год, из них – 25 в «Советском спорте», то Яковлев рулит на своем посту еще дольше – с 1990 года! Это я к тому, что Юрию Николаевичу, как и мне, есть с чем сравнивать.

Все эти внутренние гонки под разнообразными предлогами мы проходили еще во времена Межнациональной хоккейной лиги, когда она вовсю воевала с ФХР. Ни к чему это хорошему не привело. Девять лет мы не могли взять хоть какой-то медальки чемпионата мира (с 1993 по 2002 год), а золота ЧМ ждали долгие 15 лет (1993-2008). Ситуация изменилась только с приходом к власти Владислава Третьяка. Впрочем, и ему – с помощью «Советского спорта»! – пришлось немало посражаться с КХЛ, чтоб там уразумели: для страны – сборная превыше всего, а значит, весь регламент должен быть подстроен под нее. Тем более что КХЛ целиком и полностью сидит на шее государства.

Но вот наша национальная команда забанена ИИХФ. Казалось бы, ну и играйте, как в НХЛ, до конца июня! Тем более что федерации Швеции, Чехии и других европейских стран официально объявили, что не намерены приглашать в свои сборные игроков из России. А значит, майский чемпионат мира нашей лиге никакая не помеха. Кроме разве что казахстанского «Барыса». Однако неужели кто-то верит, что он пройдет дальше второго раунда Кубка Гагарина?

Но нет, в КХЛ нашлась масса причин, чтоб ничего не менять, кроме как еще больше нагрузить игроков бесчеловечными 68 турами! Всего с одной паузой на традиционный московский декабрьский турнир Снеговика. Вот и приходится прямо с первого месяца регулярки всей лиге гнать с бешеной скоростью в дальние дали, где мы не бывали.

- Куда, зачем? Во имя чего? - абсолютно согласен с Яковлевым.

Что, например, это даст нашей молодежи, в том числе ярославской, которой придется полгода жить в автобусах и самолетах? Когда им тренироваться?

Что это даст финансам клубов? Да только их еще больше раздербанит! Ибо неоднократно слышал от управленцев разных мастей: чем больше игр, тем больше убытков. Билеты у нас, чай, не по сто долларов и даже не по 50, чтоб на зрителях что-то заработать. За исключением разве что СКА. Но чтоб регулярно собирать, как в Санкт-Петербурге, битки за реальные деньги пахать, как проклятым, надо. Многие в КХЛ на это способны? Вопрос риторический. Да и вместимость у подавляющего большинства арен смешная для какого-либо бизнеса.

Короче, этот сумасшедший темп может уже в октябре аукнуться тем, что и этот регулярный чемпионат КХЛ, как все предыдущие, превратится в унылую рутину. Как для игроков, так и для немногочисленной армии преданных поклонников ледовой игры. Недаром ведь в нашем многострадальном футболе один тур в неделю проводят. Есть время раскрутить матч, подготовиться, подать его максимально объемно, а потом несколько дней обсасывать все подробности до атомов. Без какой-либо спешки!

В КХЛ ведь в чем фишка? В этот беспощадный барабан, отобранный у белки, угодил отнюдь не один только «Локомотив». В КХЛ этот «бег по кругу, по кругу без конца» - норма жизни. Я взял для сравнения график наших олигархов - СКА и ЦСКА. Картина получилась похожая. За исключением частностей.

«ЛОКОМОТИВ»

Сентябрь – 13 игр (8 дома)

Октябрь – 11 (4)

Ноябрь – 12 (5)

Декабрь – 10 (5)

Январь – 12 (8)

Февраль – 10 (4)

СКА

Сентябрь – 12 (8)

Октябрь – 13 (6)

Ноябрь – 12 (6)

Декабрь – 9 (4)

Январь – 12 (5)

Февраль – 10 (5)

ЦСКА

Сентябрь – 11 (7)

Октябрь – 12 (5)

Ноябрь – 12 (6)

Декабрь – 9 (4)

Январь – 12 (6)

Февраль – 12 (6)

Как видите, у ЦСКА, когда народ ловит последние солнечные деньки, жарит шашлык и убирает урожай на дачах, лишь на одну домашнюю встречу меньше, чем у волжан, а СКА – столько же. Зато у петербуржцев в октябре те же 13 матчей, на которые сетует Яковлев. У ЦСКА аж 12 поединков с 1 по 26 февраля, когда вроде как к плей-офф нужно готовиться, а тут даже перевести дух некогда.

У москвичей единственное послабление относительно «Локомотива» и СКА – все новогодние праздники проведут дома: с 26 декабря по 5 января – 5 игр. Да каких! Дважды – с московским «Динамо». Плюс – СКА, «Локомотив» и на закуску отвязный назаровский ХК «Сочи», с которым в Парке легенд скучно точно не будет.

Короче, с 1 сентября по 26 февраля, как в дикой природе, ставим невиданный эксперимент над человеческими возможностями! Но ведь загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?