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Босс ярославского «Локомотива» поднял бунт на корабле КХЛ, ибо не хочет стрелять в загнанных лошадей

Старейшина цеха отечественных управленцев Юрий Яковлев сегодня взорвал интернет, жестко раскритиковав КХЛ по принципиальным вопросам. Налицо нарушение корпоративной солидарности. Как отреагирует лига?
Босс ярославского «Локомотива» поднял бунт на корабле КХЛ, ибо не хочет стрелять в загнанных лошадей
30 августа 2022 16:31
автор: Виталий Славин
автор фото: Ярослав и Юлия Нееловы, официальный сайт ХК "Локомотив"

Вот что передали информационные агентства:

- Я не поддерживаю новый календарь КХЛ, - заявил президент «Локомотива» Юрий Яковлев. - У нас в сентябре 13 матчей. Это ненормально. Игроки — живые люди, они должны отдыхать. Во имя чего это все? Платежеспособность населения не так велика, чтобы ходить так часто на хоккей. Мне кажется, правильнее было бы дать паузу вздохнуть ребятам и болельщикам.

Выделим по пунктам, чем недоволен босс железнодорожников:

- чрезвычайно насыщенный календарь регулярного чемпионата в целом. Да, 68 туров за шесть неполных месяцев мы не играли никогда;

- ущербный график в сентябре персонально для «Локомотива». Действительно, 13 матчей, из которых 8 дома – перебор для теплого месяца, когда людям еще не до ледовой игры;

- обилие матчей обернется незаполненными трибунами. Не только из-за дороговизны билетов, но и из-за пресыщения публики хоккеем;

- отсутствие пауз приведет к переутомлению хоккеистов, что грозит травмами, и снижению интереса болельщиков, которых элементарно перекормят хоккеем.

- во имя чего все сделано? Самый главный вопрос, который я и сам себе постоянно задаю.

Согласитесь, вроде короткий спич Юрия Николаевича, а жгучие проблемы КХЛ обрисованы предельно конкретно.

Что тут сказать? Хотя чего рассусоливать! Если я в хоккее работаю 32-й год, из них – 25 в «Советском спорте», то Яковлев рулит на своем посту еще дольше – с 1990 года! Это я к тому, что Юрию Николаевичу, как и мне, есть с чем сравнивать.

Все эти внутренние гонки под разнообразными предлогами мы проходили еще во времена Межнациональной хоккейной лиги, когда она вовсю воевала с ФХР. Ни к чему это хорошему не привело. Девять лет мы не могли взять хоть какой-то медальки чемпионата мира (с 1993 по 2002 год), а золота ЧМ ждали долгие 15 лет (1993-2008). Ситуация изменилась только с приходом к власти Владислава Третьяка. Впрочем, и ему – с помощью «Советского спорта»! – пришлось немало посражаться с КХЛ, чтоб там уразумели: для страны – сборная превыше всего, а значит, весь регламент должен быть подстроен под нее. Тем более что КХЛ целиком и полностью сидит на шее государства.

Но вот наша национальная команда забанена ИИХФ. Казалось бы, ну и играйте, как в НХЛ, до конца июня! Тем более что федерации Швеции, Чехии и других европейских стран официально объявили, что не намерены приглашать в свои сборные игроков из России. А значит, майский чемпионат мира нашей лиге никакая не помеха. Кроме разве что казахстанского «Барыса». Однако неужели кто-то верит, что он пройдет дальше второго раунда Кубка Гагарина?

Но нет, в КХЛ нашлась масса причин, чтоб ничего не менять, кроме как еще больше нагрузить игроков бесчеловечными 68 турами! Всего с одной паузой на традиционный московский декабрьский турнир Снеговика. Вот и приходится прямо с первого месяца регулярки всей лиге гнать с бешеной скоростью в дальние дали, где мы не бывали.

- Куда, зачем? Во имя чего? - абсолютно согласен с Яковлевым.

Что, например, это даст нашей молодежи, в том числе ярославской, которой придется полгода жить в автобусах и самолетах? Когда им тренироваться?

Что это даст финансам клубов? Да только их еще больше раздербанит! Ибо неоднократно слышал от управленцев разных мастей: чем больше игр, тем больше убытков. Билеты у нас, чай, не по сто долларов и даже не по 50, чтоб на зрителях что-то заработать. За исключением разве что СКА. Но чтоб регулярно собирать, как в Санкт-Петербурге, битки за реальные деньги пахать, как проклятым, надо. Многие в КХЛ на это способны? Вопрос риторический. Да и вместимость у подавляющего большинства арен смешная для какого-либо бизнеса.

Короче, этот сумасшедший темп может уже в октябре аукнуться тем, что и этот регулярный чемпионат КХЛ, как все предыдущие, превратится в унылую рутину. Как для игроков, так и для немногочисленной армии преданных поклонников ледовой игры. Недаром ведь в нашем многострадальном футболе один тур в неделю проводят. Есть время раскрутить матч, подготовиться, подать его максимально объемно, а потом несколько дней обсасывать все подробности до атомов. Без какой-либо спешки!

В КХЛ ведь в чем фишка? В этот беспощадный барабан, отобранный у белки, угодил отнюдь не один только «Локомотив». В КХЛ этот «бег по кругу, по кругу без конца» - норма жизни. Я взял для сравнения график наших олигархов - СКА и ЦСКА. Картина получилась похожая. За исключением частностей.

«ЛОКОМОТИВ»

Сентябрь – 13 игр (8 дома)

Октябрь – 11 (4)

Ноябрь – 12 (5)

Декабрь – 10 (5)

Январь – 12 (8)

Февраль – 10 (4)

СКА

Сентябрь – 12 (8)

Октябрь – 13 (6)

Ноябрь – 12 (6)

Декабрь – 9 (4)

Январь – 12 (5)

Февраль – 10 (5)

ЦСКА

Сентябрь – 11 (7)

Октябрь – 12 (5)

Ноябрь – 12 (6)

Декабрь – 9 (4)

Январь – 12 (6)

Февраль – 12 (6)

Как видите, у ЦСКА, когда народ ловит последние солнечные деньки, жарит шашлык и убирает урожай на дачах, лишь на одну домашнюю встречу меньше, чем у волжан, а СКА – столько же. Зато у петербуржцев в октябре те же 13 матчей, на которые сетует Яковлев. У ЦСКА аж 12 поединков с 1 по 26 февраля, когда вроде как к плей-офф нужно готовиться, а тут даже перевести дух некогда.

У москвичей единственное послабление относительно «Локомотива» и СКА – все новогодние праздники проведут дома: с 26 декабря по 5 января – 5 игр. Да каких! Дважды – с московским «Динамо». Плюс – СКА, «Локомотив» и на закуску отвязный назаровский ХК «Сочи», с которым в Парке легенд скучно точно не будет.

Короче, с 1 сентября по 26 февраля, как в дикой природе, ставим невиданный эксперимент над человеческими возможностями! Но ведь загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

источник: «Советский спорт»
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