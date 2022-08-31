Где пропишется Кубок Открытия? За первый трофей сезона-марафона поспорят ЦСКА и «Металлург»

Финальная серия плей-офф-2022, растянувшаяся на 7 матчей, стала украшением прошлого сезона. Уступая 1-3, московские армейцы нашли в себе силы на перелом. Они выиграли три матча подряд, два из которых в гостях, и во второй раз завоевали Кубок Гагарина. Оставив «Магнитку» тоже с двумя главными трофеями лиги.

Самым ценным игроком плей-офф назвали форварда ЦСКА Александра Попова, который в последний день лета отметил свой 42-й день рождения. С жуткой травмой колена он, пропустив три матча финала, вышел на седьмой и забил в первом периоде победный гол (4:1). А во втором покинул площадку и даже не смог выйти на награждение чемпионов.

Пока Сан Саныч – так называют заслуженного ветерана в команде – лечится и не объявил о продолжении или завершении карьеры. В клубе примут любое его решение. Такими игроками не разбрасываются.

Фото: ХК ЦСКА

В строю и 39-летний вратарь Василий Кошечкин, самый ветеранистый в «Магнитке». MVP плей-офф-2017, в котором «сталевары» уступили 1-4 питерской Армии Олега Знарка, летом подписал с «Металлургом» однолетний контракт на сумму 35 миллионов рублей. При этом голкиперу-новичку Эдди Паскуале в Магнитогорске положили едва ли не двое большее. Несмотря на тренерский бан в его прежнем клубе – «Локомотиве». Канадец провел против ЦСКА две серии подряд, но не одну не вытащил. А в прошлом сезоне и вовсе уступил ворота малоопытному дублеру Даниилу Исаеву после двух поражений в Москве. Известный тренер вратарей Рашит Давыдов, воспитавший обладателя «Везины» Игоря Шестёркина и ныне работающий в Ярославле, дал не самую лестную оценку Паскуале.

Фото: ХК ЦСКА

Любопытно, кому доверит ворота в матче за Кубок Открытия Илья Воробьёв, ставший самым высокооплачиваемым тренером лиги?

А ЦСКА потерял вратаря Ивана Федотова, подписавшего контракт с «Филадельфией», но в июле загремевшего в армию. Верится, что до открытия тренировочных лагерей в НХЛ он успеет отдать священный долг Родине. Армейцы же вернули из Уфы голкипера-гренадера Александра Шарыченкова. А швед Адам Рейдеборн остался в Москве и способен выйти на первый план. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Покинули КХЛ его соотечественники-защитники: армеец Клас Дальбек и «сталевар» Линус Хультстрём. ЦСКА на замену шведу пригласил шведа Фредрика Классона с энхаэловским опытом. «Металлург», потеряв еще Михаила Пашнина (перешел в СКА) и Григория Дронова («Аризона», НХЛ), усилил линию обороны Ильёй Хохловым из Череповца, Валерием Ореховым из «Барыса» и Владиславом Ерёменко из Минска. Судя по зарплате Хохлова его взяли для второй бригады большинства. В первой же давно забронировал себе место капитан команды Егор Яковлев.

Разницу в атаке «Металлурга» по-прежнему делают канадские легионеры, пекинский олимпиец Андрей Чибисов, а также высокотехничный Николай Голдобин, который в позапрошлом сезоне не вписался в жесткие схемы возглавлявшего ЦСКА Игоря Никитина. Буквально в конце прошлой недели команда Воробьёва подписала опытного «боевичка» Михаила Фисенко, отвергнутого московским «Динамо». Лишние мускулы «сталеварам» не помешают. Особенно когда осталось место под потолком зарплат. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Фото: ХК ЦСКА

Линия атаки ЦСКА лишилась Сергея Андронова, многолетнего капитана красно-синих. В Ярославле ему предложили очень жирные финансовые условия – от таких не отказываются. Плюс… капитанскую литеру. Буковка «С» теперь украшает джерси защитника-олимпионика Никиты Нестерова. Носил ее по ходу чемпионского плей-офф и форвард Антон Слепышев. В межсезонье он больше лечился, чем тренировался и срочно наверстывает упущенное.

Вернулся в родную команду мощный нападающий Максим Мамин, автор золотого гола в плей-офф-2019. Забивал он и Кошечкину в седьмом матче финала-2016, однако шампанское из Кубка Гагарина тогда пили «сталевары» во главе с Сергеем Мозякиным.

Фото: ХК ЦСКА

Завершив в позапрошлом сезоне карьеру и год отдохнув от хоккея в родном Ярославле, лучший бомбардир отечественных чемпионатов принял предложение «Металлурга» стать директором клуба по развитию. Обладатель множества рекордов КХЛ теперь будет отслеживать таланты в детской школе и молодежной команде.

Но как же Мозякина не хватало на льду в плей-офф-2022! Думается, он бы добавил вариативности бригадам большинства «сталеваров». Тем более что главным его «клиентом» был ЦСКА – клуб, где форвард начинал большую карьеру.

Он, к слову, поразил ворота московских армейцев и в матче за Кубок Открытия-2016, выигранном «Магниткой» 3:2. Да и вообще этот трофей – не тема красно-синих, которые уступали его пять раз подряд. А завоевали лишь единожды – в 2015-м, обыграв в Санкт-Петербурге СКА.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

1 сентября 19:00 ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск)

«Матч ТВ», КХЛ ТВ

*Время московское.