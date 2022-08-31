СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Где пропишется Кубок Открытия? За первый трофей сезона-марафона поспорят ЦСКА и «Металлург»

В четверг, 1 сентября, стартует регулярный чемпионат КХЛ, в котором каждая из 23 команд проведет 68 (!) матча. Кубок Открытия в Москве разыграют обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист плей-офф «Металлург».
Где пропишется Кубок Открытия? За первый трофей сезона-марафона поспорят ЦСКА и «Металлург»
31 августа 2022 21:51
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Финальная серия плей-офф-2022, растянувшаяся на 7 матчей, стала украшением прошлого сезона. Уступая 1-3, московские армейцы нашли в себе силы на перелом. Они выиграли три матча подряд, два из которых в гостях, и во второй раз завоевали Кубок Гагарина. Оставив «Магнитку» тоже с двумя главными трофеями лиги.

Самым ценным игроком плей-офф назвали форварда ЦСКА Александра Попова, который в последний день лета отметил свой 42-й день рождения. С жуткой травмой колена он, пропустив три матча финала, вышел на седьмой и забил в первом периоде победный гол (4:1). А во втором покинул площадку и даже не смог выйти на награждение чемпионов.

Пока Сан Саныч – так называют заслуженного ветерана в команде – лечится и не объявил о продолжении или завершении карьеры. В клубе примут любое его решение. Такими игроками не разбрасываются.

Фото: ХК ЦСКА

В строю и 39-летний вратарь Василий Кошечкин, самый ветеранистый в «Магнитке». MVP плей-офф-2017, в котором «сталевары» уступили 1-4 питерской Армии Олега Знарка, летом подписал с «Металлургом» однолетний контракт на сумму 35 миллионов рублей. При этом голкиперу-новичку Эдди Паскуале в Магнитогорске положили едва ли не двое большее. Несмотря на тренерский бан в его прежнем клубе – «Локомотиве». Канадец провел против ЦСКА две серии подряд, но не одну не вытащил. А в прошлом сезоне и вовсе уступил ворота малоопытному дублеру Даниилу Исаеву после двух поражений в Москве. Известный тренер вратарей Рашит Давыдов, воспитавший обладателя «Везины» Игоря Шестёркина и ныне работающий в Ярославле, дал не самую лестную оценку Паскуале.

Фото: ХК ЦСКА

Любопытно, кому доверит ворота в матче за Кубок Открытия Илья Воробьёв, ставший самым высокооплачиваемым тренером лиги?

А ЦСКА потерял вратаря Ивана Федотова, подписавшего контракт с «Филадельфией», но в июле загремевшего в армию. Верится, что до открытия тренировочных лагерей в НХЛ он успеет отдать священный долг Родине. Армейцы же вернули из Уфы голкипера-гренадера Александра Шарыченкова. А швед Адам Рейдеборн остался в Москве и способен выйти на первый план. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Покинули КХЛ его соотечественники-защитники: армеец Клас Дальбек и «сталевар» Линус Хультстрём. ЦСКА на замену шведу пригласил шведа Фредрика Классона с энхаэловским опытом. «Металлург», потеряв еще Михаила Пашнина (перешел в СКА) и Григория Дронова («Аризона», НХЛ), усилил линию обороны Ильёй Хохловым из Череповца, Валерием Ореховым из «Барыса» и Владиславом Ерёменко из Минска. Судя по зарплате Хохлова его взяли для второй бригады большинства. В первой же давно забронировал себе место капитан команды Егор Яковлев.

Разницу в атаке «Металлурга» по-прежнему делают канадские легионеры, пекинский олимпиец Андрей Чибисов, а также высокотехничный Николай Голдобин, который в позапрошлом сезоне не вписался в жесткие схемы возглавлявшего ЦСКА Игоря Никитина. Буквально в конце прошлой недели команда Воробьёва подписала опытного «боевичка» Михаила Фисенко, отвергнутого московским «Динамо». Лишние мускулы «сталеварам» не помешают. Особенно когда осталось место под потолком зарплат. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Фото: ХК ЦСКА

Линия атаки ЦСКА лишилась Сергея Андронова, многолетнего капитана красно-синих. В Ярославле ему предложили очень жирные финансовые условия – от таких не отказываются. Плюс… капитанскую литеру. Буковка «С» теперь украшает джерси защитника-олимпионика Никиты Нестерова. Носил ее по ходу чемпионского плей-офф и форвард Антон Слепышев. В межсезонье он больше лечился, чем тренировался и срочно наверстывает упущенное.

Вернулся в родную команду мощный нападающий Максим Мамин, автор золотого гола в плей-офф-2019. Забивал он и Кошечкину в седьмом матче финала-2016, однако шампанское из Кубка Гагарина тогда пили «сталевары» во главе с Сергеем Мозякиным.

Фото: ХК ЦСКА

Завершив в позапрошлом сезоне карьеру и год отдохнув от хоккея в родном Ярославле, лучший бомбардир отечественных чемпионатов принял предложение «Металлурга» стать директором клуба по развитию. Обладатель множества рекордов КХЛ теперь будет отслеживать таланты в детской школе и молодежной команде.

Но как же Мозякина не хватало на льду в плей-офф-2022! Думается, он бы добавил вариативности бригадам большинства «сталеваров». Тем более что главным его «клиентом» был ЦСКА – клуб, где форвард начинал большую карьеру.

Он, к слову, поразил ворота московских армейцев и в матче за Кубок Открытия-2016, выигранном «Магниткой» 3:2. Да и вообще этот трофей – не тема красно-синих, которые уступали его пять раз подряд. А завоевали лишь единожды – в 2015-м, обыграв в Санкт-Петербурге СКА.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

1 сентября 19:00 ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск)

«Матч ТВ», КХЛ ТВ

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Где пропишется Кубок Открытия? За первый трофей сезона-марафона поспорят ЦСКА и «Металлург»
Где пропишется Кубок Открытия? За первый трофей сезона-марафона поспорят ЦСКА и «Металлург»
В четверг, 1 сентября, стартует регулярный чемпионат КХЛ, в котором каждая из 23 команд проведет 68 (!) матча. Кубок Открытия в Москве разыграют обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист плей-офф «Металлург».
31.08.2022 21:51
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Босс ярославского «Локомотива» поднял бунт на корабле КХЛ, ибо не хочет стрелять в загнанных лошадей
Босс ярославского «Локомотива» поднял бунт на корабле КХЛ, ибо не хочет стрелять в загнанных лошадей
Старейшина цеха отечественных управленцев Юрий Яковлев сегодня взорвал интернет, жестко раскритиковав КХЛ по принципиальным вопросам. Налицо нарушение корпоративной солидарности. Как отреагирует лига?
30.08.2022 16:31
Хоккей
автор: Виталий Славин
НХЛ, имей совесть! Сергачев и Орлов обязаны быть в топ-20 защитников. Равно как Труба и Макдона
НХЛ, имей совесть! Сергачев и Орлов обязаны быть в топ-20 защитников. Равно как Труба и Макдона
Уже третью неделю НХЛ-ТВ начинает с презентации лучших из лучших «прямо сейчас». Как и ожидалось, горе-эксперты опять расписались в полной профнепригодности: в топ-20 защитников - ни одного россиянина?!
29.08.2022 19:45
Хоккей
автор: Виталий Славин
Как России сыграть на Кубке мира-2024? Пусть все сборные откажутся от флага и гимна
Как России сыграть на Кубке мира-2024? Пусть все сборные откажутся от флага и гимна
Вице-президент НХЛ Билл Дейли впервые рассказал, каким образом сборная России сможет сыграть на КМ-2024. Спойлер – как на Олиимпиаде-2018 в Пхенчхане. Но согласятся ли наши выступать без флага и гимна? У Sovsport.ru есть решение!
26.08.2022 14:58
Хоккей
автор: Виталий Славин
КоноВАЛов вернулся! «Динамо» обыграло чемпиона во многом благодаря вратарю-новичку
КоноВАЛов вернулся! «Динамо» обыграло чемпиона во многом благодаря вратарю-новичку
Бело-голубые одержали волевую победу 2:1 над ЦСКА в контрольном матче, забросив две шайбы в течение 24 секунд. У армейцев сплоховали спецбригады и подвела игровая дисциплина.
25.08.2022 21:43
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ намекает: к черту, МОК! Проведем в феврале свой олимпийский турнир, а без России нам никуда
НХЛ намекает: к черту, МОК! Проведем в феврале свой олимпийский турнир, а без России нам никуда
Более полувека жизни в хоккее приучили меня к тому, что ничего просто так не бывает. Как только НХЛ поставила в топ своего рейтинга крайних форвардов трех россиян, я понял: скоро рванет. И точно – НХЛ подтвердила Кубок мира-2024!
25.08.2022 17:42
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кому-то 7-12 лет тюрьмы, а всем остальным полное освобождение от армии, потому что он – хоккеист?
Кому-то 7-12 лет тюрьмы, а всем остальным полное освобождение от армии, потому что он – хоккеист?
Что происходило/происходит в уфимском «Салавате Юлаеве»?! Экс-форвард, по информации «РИА Новости», признается в даче взятки за военный билет. Гендиректор клуба предлагает откосить спортсменов от армии официально!
24.08.2022 19:13
Хоккей
автор: Виталий Славин
ЦСКА понравился игрой, «Спартак» – формой. Чемпион выиграл дерби
ЦСКА понравился игрой, «Спартак» – формой. Чемпион выиграл дерби
Армейцы успокоили болельщиков, уверенно победив в контрольном матче спартаковцев 6:3. А ведь поражение в Минске от местного «Динамо» 1:6 оставило неприятный осадок.
23.08.2022 16:19
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Романов получил то, что заслуживал, а канадского одноклубника обокрали на пару миллионов долларов
Романов получил то, что заслуживал, а канадского одноклубника обокрали на пару миллионов долларов
Как и предполагал Sovsport.ru, «Айлендерс» закрыли свою подписную кампанию в один день, когда вчера разом подписали 22-летних защитников Александра Романова и Ноа Добсона, а также 24-летнего форварда Киффера Белоуза.
23.08.2022 12:09
Хоккей
автор: Виталий Славин
НХЛ славит Россию! Сила и сердце Ови, страсть и интеллект Куча, бульдожья хватка и предвидение Капри
НХЛ славит Россию! Сила и сердце Ови, страсть и интеллект Куча, бульдожья хватка и предвидение Капри
Телевизионщики НХЛ выдали вторую серию своих рейтингов. Сенсация! Есть все-таки совесть за океаном, а может, наша критика подействовала. Топ-20 крайних форвардов лиги возглавило российское трио!
22.08.2022 12:35
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Нельзя сказать, что в наших неудачах виноват только Писарев». Аяз Гулиев — о ситуации в «Химках»
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев после поражения от «Краснодара» в кубковом матче (0:2) рассказал об обстановке в подмосковной команде.
«Вест Хэм» должен нам за Влашича еще девять миллионов евро». Роман Бабаев — о трансферах ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после кубковой победы над торпедовцами прокомментировал последние новости об армейском клубе.
Попадет ли Кокорин в основу «Ариса»? Как скандальный нападающий докатился до чемпионата Кипра
«Фиорентина» бесплатно отдала в аренду Александра Кокорина.
Чем «Магнитка» хуже «Ак Барса»? Восточные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Восточной конференции.
8:7 на старте US Open и флаг Андорры в честь Смоляра. Новые приключения наших нейтралов
В США начался последний в этом году теннисный турнир «Большого шлема». В первые два дня на нью-йоркских кортах отметились 16 российских игроков.
СКА и ЦСКА обречены на финал? Западные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Западной конференции.
Призы от Кафельникова — за ставки на US Open! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Есть ощущение, что «Зенит» обыграем». Евгений Бушманов — о прогрессе «Спартака» при Абаскале
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил для «Плеймейкера» игру молодежи красно-белых, голевой дебют Павла Мелешина в Кубке России и шансы команды в предстоящем матче с «Зенитом».
Абаскаль убил двух зайцев! Как «Спартак» победил «Крылья» и сохранил силы перед «Зенитом»
В матче группового этапа Кубка России красно-белые выиграли у самарской команды благодаря дебютному голу Павла Мелешина (1:0).
В сборной Франции снова вымогают деньги? Теперь Погба обвинили в колдовстве против Мбаппе
В стане действующих чемпионов мира по футболу заполыхал новый скандал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика