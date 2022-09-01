58 персон, за которыми стоит особо следить в новом сезоне КХЛ

АНДРОНОВ

Капитан ЦСКА стал капитаном «Локомотива». Ярославль – чемпион?

БУРДАСОВ

Не попал на Олимпиаду в Пекине. Вернулся из СКА домой в Челябинск, откуда 12 лет назад поехал в Буффало на золотой молодежный ЧМ. Таких глыб в «Тракторе» давно не было.

ВОЙНОВ

НХЛ двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона по-прежнему отторгает. А вот в Казани экс-защитника московского «Динамо» встретили с распростертыми объятиями.

ВОРОБЬЕВ

Форвард СКА признался, что дал взятку, чтоб откосить армии. Но тут же заявил, что готов немедленно исполнить священный долг гражданина РФ. Что решит суд?

ВОРОБЬЕВ

Тренер «Магнитки» полностью восстановился после провала со сборной на двух чемпионатах мира и готов к новому восхождению на вершину КХЛ.

ВОРОНКОВ

Казанский гренадер немного притормозил в развитии, хотя олимпийское серебро из Пекина привез. Знарок обязан встряхнуть талантливого форварда.

ГОЛДОБИН

В прошлом сезоне поразил красивейшими голами в стиле Харламова. Ждем новых чудес от виртуоза «Магнитки».

ГОЛЫШЕВ

Неудачная гастроль в «Айлендерс», где так и не провел ни одного матча, должна подстегнуть 27-летнего нападающего. «Автомобилисту» нужна его харизма.

ГРИЦЮК

Юный герой буллитной серии со шведами в олимпийском полуфинале Пекина может стать самой яркой звездочкой обновленного «Авангарда».

ДА КОСТА

Француз подавал большие надежды в ЦСКА. В «Автомобилисте» на хлесткий кистевой бросок ветерана по-прежнему очень рассчитывают.

ЕЛЕСИН

Неудачно съездил в НХЛ, но здорово показал себя на китайской Олимпиаде. Один из самых жестких защитников КХЛ готов помочь Андронову сделать «Локомотив» чемпионом.

ЕЛИСЕЕВ

Участник ОИ-2022 и ЧМ-2022 вопреки запрету федерации Латвии подписал контракт в КХЛ с «Адмиралом». Однако бесхребетная ИИХФ трансфер пока не подтвердила.

ЕПАНЧИНЦЕВ

Техничнейший в прошлом форвард «Спартака» и ЦСКА бросил якорь в «Амуре». С тренером, прошедшим школу Вячеслава Быкова, Хабаровск способен приятно удивить всю КХЛ.

ЗАРИПОВ

Суперветеран отечественного хоккея упорно не хочет чехлить коньки. Браво, Данис! Но до Горди Хоу еще далеко…

ЗНАРОК

Возможно, последняя возможность доказать, что культовый чемпион Минска и Пхенчхана все еще топ-тренер. В Казани для этого есть все возможности. В том числе Билл на трибуне.

ИНДРАШИС

Человек, который не держит слово и сбегает из «Спартака», обязан заплатить красно-белым компенсацию за разорванный контракт. Однако ИИХФ позорно молчит.

ЙОРДАН

Настоящий герой Чехии. Бронзовый призер ЧМ-2022 не предал Россию и вернулся в «Амур». Жмем руку, капитан Михал!

КАЛНИНЬШ

А это герой Латвии. ИИХФ поняла, что участник Игр в Пекине от своего ни за что не отступит, и санкционировала переход вратаря в «Амур». К Йордану и Епанчинцеву.

КОЗЛОВ

Мы помним его как форварда с самыми мягкими руками в российском хоккее. А вот какой он – главный тренер, скоро узнаем в «Салавате Юлаеве».

КОШЕЧКИН

Олимпийский чемпион Пхенчхана берет пример с Зарипова и никому не показывает свой паспорт. И правильно! В прошлом сезоне шага не хватило до Кубка Гагарина. Почему бы не сделать новую попытку? Какие наши годы!

КРИШТОФ

Кто говорит, что в «Адмирале» смотреть не на кого? А как же бронзовый призер Олимпиады в Пекине! Словацкий центр потом и на ЧМ-2022 в Финляндию съездил.

ЛАРИОНОВ/ЛАРИОНОВ

Дебют двух Игорей в КХЛ. Ларионов-тренер и Ларионов-игрок – невиданный эксперимент! Нижнему Новгороду стоит позавидовать!

ЛИЛЬЯ

А это уже герой Швеции. Хотя сам скандинав утверждает, что у него просто нет денег, чтоб разорвать контракт с московским «Динамо». В любом случае родная федерация закрыла нападающему дорогу в Тре Крунур.

МАМИН

И второй визит в НХЛ удачи не принес. Хотя отдельные игры во «Флориде» получились очень даже убедительными. В ЦСКА он один золотой гол уже забил. Почему бы не повторить?

МИРОНОВ

Тренер красно-белых за одного Никишина получил из СКА аж девятерых игроков. В МХЛ он привел к чемпионству «Красную Армию». Теперь придется хорошенько повозиться с молодняком в «Спартаке».

МИРОНОВ

Защитнику-весельчаку пора выходить на ведущие роли в «Динамо». Доказать, что он достойный продолжатель дела Давыдова/Васильева/Каспарайтиса по части «мельниц».

МИЧКОВ

Претендент на номер 1 драфта НХЛ-2023 неудачно провел межсезонье. Минский костолом Емелин вывел петербуржца из строя на пару месяцев. Но ведь за одного битого двух небитых дают. Так, Матвей?

МУХАМАДУЛЛИН

Контракт с «Нью-Джерси» уже подписан. Осталось стать столпом обороны родного «Салавата Юлаева», что Шакиру очевидно по силам.

НАЗАРОВ

Человек-бренд. Не стреляйте в пианиста, он играет – как умеет! Хорошо, не будем.

НЕСТЕРОВ

Новый капитан армейцев высказал недовольство своей ролью в олимпийской сборной Жамнова. Зато в ЦСКА он сможет играть столько, сколько организм выдержит.

НИКИТИН

Вторую осечку жесткий босс «Локомотива» Юрий Яковлев не прощает никому. Тем более что у тренера теперь нет оправдания, что принял ярославскую команду по ходу сезона.

НИКИШИН

Потенциально сильнейший защитник КХЛ. В 20 лет прекрасно выступил в олимпийском Пекине. Такой же игры от него в СКА ждет весь Санкт-Петербург.

ПАКЕТТ

Нечасто в КХЛ заглядывают свежие обладатели Кубка Стэнли. Чемпион НХЛ-2020 в составе «Тампы» надеется в минском «Динамо» перезагрузить карьеру.

ПУЛККИНЕН

Герой Финляндии. Несмотря на жесточайшую обструкцию на родине и запрет федерации Суоми играть в КХЛ, не предал «Трактор». Чем по сути сжег мосты. Жмем руку, Теему!

РАДУЛОВ

Карманный атомный реактор вернулся на родину. За Казань можно только порадоваться: финалист Кубка Стэнли-2020 не умеет играть вполсилы.

РАЗИН

Всего за несколько сезонов во главе «Северстали» стал таким же человеком-брендом в КХЛ, как Назаров. Но делает упор не на кулаки, а на слово. И искренний хоккей по Эдуарду Малофееву.

РАШЕВСКИЙ

Ослепительно дебютировал в московском «Динамо». Однако к концу сезона затух. Нет, Дмитрий, так дело не пойдет! Хочется надеяться, что Алексей Кудашов вправит мозги одаренному форварду.

РОТЕНБЕРГ

Порой складывается впечатление, что он сейчас для России, как Тарасов – для СССР. Настолько Романа Борисовича много в нашем хоккее. Вот только достижений на посту тренера пока нет. Верим и ждем!

РЫБАР

В «Спартаке» на бронзового призера Олимпиады-2022 особая надежда. Без надежного тыла в лице словака молодым бойцам Миронова рассчитывать не на что.

РЯБЫКИН

Тренер-дебютант «Авангарда» обречен на постоянные сравнения с маститым Хартли. А тут еще 12 матчей подряд на выезде на старте чемпионата. Даже Троц в «Айлендерс» подобного не выдержал.

САТО Ю

Ларионов дебютирует в КХЛ оригинально. Дал добро на контракт с «Торпедо» японца. Самурай в нашем чемпионате - это уже экзотично!

СОРКИН

Молодой форвард сенсационно выстрелил в плей-офф-2022 в звене с аксакалом Поповым, пока записные вожаки ЦСКА крепко спали. Ветеран вроде бы закончил, а от Максима ждем продолжения!

ТЕЛЕГИН

Удивил не по годам спокойной и умной игрой в Пекине. После отъезда Бейлена 21-летнему защитнику особое внимание. Но он справится, а мы, если что, поддержим. Такие люди нужны сборной!

ТИМКИН/ПАНИН

Ого! Беспощадный капитан «Салавата» получил солидное подкрепление в лице экс-тафгая СКА. С Уфой теперь точно никто не решится связываться. Если только не приедет ХК «Сочи» Назарова.

ТРЕТЬЯК/МЕЛЬНИЧУК

Оказывается, у черноморцев есть и игровая интрига. Кто победит в споре сочинцев за пост номер 1 – внук лучшего хоккеиста ХХ века или экс-голкипер «Сан-Хосе»?

ФЕДОРОВ

Ждут ли Сергея Викторовича в «Детройте»? А кто его знает! Зато всем ясно, что болельщики ЦСКА и боссы нефтяного гиганта от недавнего тренера-новичка ждут золотого дубля!

ФЕДОТОВ/РЕЙДЕБОРН

Еще одна вратарская интрига. Вернется ли герой пекинской Олимпиады из армии в ЦСКА хотя бы на побывку? Сумеет ли швед, который вычеркнул себя из кандидатов в Тре Крунур, заменить сильнейшего голкипера КХЛ-2022?

ХМЕЛЕВСКИЙ

Зачем «Салавату» совершенно никакой экс-форвард «Сан-Хосе» украинских корней? Когда-то выступал за молодежную сборную США? Но ведь в НХЛ он провалился, а в сентябре уже 23 стукнет.

ЧАЙКОВСКИ

Бронзовый призер Олимпиады-2022, несмотря на вой в некоторых странах Европы и бан России от ИИХФ, не изменил «Сибири». Все правильно, Михал: мы ведь братья-славяне!

ШАЛУНОВ

Прошлогодний переход из ЦСКА в «Локомотив» обернулся резким спадом результативности топ-снайпера Кубка Гагарина-2021. Теперь отступать некуда. Тем более под началом экс-тренера ЦСКА.

ШИПАЧЕВ

Капитану серебряной олимпийской сборной не сидится на месте. Впрочем, из «Динамо» он перебрался в Казань вместе с Войновым. К Знарку и Радулову. Гремучая смесь!

ШИРОКОВ

В «Автомобилисте» наконец поняли, что вести команду должны свои, а не иноземцы. Из «Спартака» выписали опытнейшего двукратного чемпиона мира, триумфатора Пхенчхана и сразу назначили его капитаном.

ШУЛАК

Участник Игр в Пекине пошел против течения в родной Чехии и вернулся на Дальний Восток. В итоге в «Адмирале» собрались два чеха, словак, латвиец и канадец. Какие, к лешему, санкции!

ЯШКИН

А этот русский чех и вовсе стал капитаном олигарха КХЛ, не проведя за СКА ни одного официального матча! Неслыханный кредит доверия от Романа Ротенберга.