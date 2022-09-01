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Камбэк, пять голов за период. Чемпион ЦСКА вырвал Кубок Открытия у «Металлурга»

Перед матчем на «ЦСКА Арене» вспомнили Суперсерию-72. Главное событие с истории хоккея стартовало 2сентября в Монреале победой 7:3 сборной СССР над канадскими профессионалами. Проведем параллели между матчем за Кубок Открытия и эпохальными играми с «Кленовыми».
Камбэк, пять голов за период. Чемпион ЦСКА вырвал Кубок Открытия у «Металлурга»
01 сентября 2022 21:40
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ПХК ЦСКА

Перед стартовым вбрасыванием на лед пригласили участников Суперсерии-72: Владислава Третьяка, Бориса Михайлова, Владимира Лутченко, Александра Волчкова, Юрия Ляпкина. Великолепную пятерку, включая вратаря – лучшего хоккеиста XX века по версии ИИХФ.

Сюжет матча навеял воспоминания. 0:2 – так началась первая встреча в Монреале.

Фактурный Акользин вспомнил, как забивал ЦСКА в прошлом сезоне в те же самые ворота. Однако от поражения «Магнитку» не уберег в игре, превратившейся в комедию вратарских ошибок. Казахстанец, стоя спиной к воротам, ювелирно подправил шайбу в девятку. Обескуражив защитника Дыбленко и голкипера Рейдеборна. Прямо как легенда Михайлов – вратаря-гренадера Кена Драйдена в Ванкувере, забив первые два гола-близнеца с пятачка после щелчков Лутченко.

А потом отличился Кошелев, у которого бросок с близкого расстояния не получился. Шайба сошла с крюка, что дезориентировало шведского стража ворот. «Сталевары» реализовали большинство. В стартовой трети хозяева нахватали (9+20) штрафных минутах. Юный Полтапов покинул лед за удар в голову защитника гостей Земчёнка, за что армейцы расплатились голом.

Хозяева тоже могли отличиться, но Кошечкина выручила штанга.

Отставание 0:2 для сборной СССР в Суперсерии-72 не было приговором. Трижды за восемь матчей «Красная машина» отыгрывала эту фору – в Монреале и дважды в Виннипеге.

Гол Григоренко из раздевалки вернул хозяев в игру. Герой финала-2022 Кошечкин зевнул бросок с приличной дистанции в ближний угол. Такие он в апреле не пропускал. Разве что в начале серии с «Авангардом».

Прошло семь минут, как в воротах гостей побывало 5 (!) шайб. Прямо как в третьем периоде матча №5, который советская сборная вытащила с 0:3 и 1:4. Карнаухов включил Михайлова, подправив шайбу с пятачка. За ним Панкратов и Плотников поразили ворота не самыми сложными бросками со средней дистанции. Четвертую шайбу пропускал уже Паскуале. Канадского новичка, отвергнутого «Локомоивом», «Металлург» пригласил на космические деньги – ему дали чуть ли не вдове больше, чем олимпионику Кошечкину.

Нет, Паскуале сыграл не лучше, чем за Ярославль в серии с ЦСКА прошлого сезона, выигранной будущими чемпионами 4-0.

Последнее слово осталось за Григоренко, фирменным уантаймером установившем теннисный счет (6:2).

Хозяева сподобились на камбэк, нахватав 35 штрафных минут против 6-ти у «Магнитки». Кубок Открытия впервые после 2015 года завоевал ЦСКА.

ТАБЛО

ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск) – 6:2 (0:2, 5:0, 1:0). Голы: Григоренко (2), Карнаухов, Панкратов, Плотников, Юртайкин - Акользин, Кошелев.

источник: «Советский спорт»
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Камбэк, пять голов за период. Чемпион ЦСКА вырвал Кубок Открытия у «Металлурга»
Камбэк, пять голов за период. Чемпион ЦСКА вырвал Кубок Открытия у «Металлурга»
Перед матчем на «ЦСКА Арене» вспомнили Суперсерию-72. Главное событие с истории хоккея стартовало 2сентября в Монреале победой 7:3 сборной СССР над канадскими профессионалами. Проведем параллели между матчем за Кубок Открытия и эпохальными играми с «Кленовыми».
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