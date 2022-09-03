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Динамовцы показали Овечкину, как будут играть с фаворитами, сенсационно переиграв «Ак Барс» Знарка

Бело-голубые подарили море позитивных эмоций своим болельщикам, заслуженно переиграв главного фаворита чемпионата «Ак Барс» (2:0). Испортив дебют в казанском клубе Александру Радулову, Вадиму Шипачёву и Вячеславу Войнову. Голкипер Илья Коновалов засушил первый «сухарь», напомнив, как он играл в Ярославле в сезоне-2018/19, когда стал лучшим новичком лиги.
Динамовцы показали Овечкину, как будут играть с фаворитами, сенсационно переиграв «Ак Барс» Знарка
03 сентября 2022 15:38
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Ак Барс»

Премьера «Казань Рейнджерс» с новым «режиссером-постановщиком» в лице Олега Знарка и Александром Радуловым в главной роли обернулась конфузом: новая команда самого успешного тренера КХЛ уступила его бывшему клубу, с которым он завоевал два Кубка Гагарина.

Алексей Кудашов, Вячеслав Козлов – на лавке бело-голубых, Знарок, Юрий Бабенко, Александр Бойков – на противоположной, казанской. Все они в одной упряжке брали Кубок Гагарина – с «Динамо». А Кудашов и Бабенко носили капитанскую литеру у бело-голубых. Как и Александр Овечкин, приглашенный на символическое вбрасывание. Ови вернулся в родной клуб осенью 2012-го, когда в НХЛ грянул локаут. Кстати, первоначально Знарок не горел желанием видеть его в своей ровной и беззвездной команде. Тот едва не стал московским армейцем (на время локаута, разумеется), но вмешался босс «Динамо» Аркадий Ротенберг и предотвратил трансфер, который мог повергнуть в шок болельщиков бело-голубых.

Новичок «Ак Барса» Радулов тоже имеет отношение к «Динамо», правда, выпускника интерната московского клуба отправили на стажировку в Тверь (там базировалась дочерняя команда бело-голубых). Прямо как Харламова в Чебаркуль.

Легенда Зарипов в заявку на премьерный матч «Ак Барса» не попал, литера «C» оказалась на джерси Шипачёва, который до переезда в Казань капитанил в «Динамо». Русский Кросби в звене с Радуловым и Кагарлицким не впечатлил. Не хватало движения, заряженности, что особенно ценит Знарок. Вспомним, как олимпийский тренер в Пхёнчахане после поражения на старте от словаков отправил Шипачёва в запас.

Радулов тоже не зажег, во втором периоде поставил шлагбаум молодому защитнику Бойкову и отправился в штрафной бокс. Неужели у неистового форварда закончился бензин?

Хозяева действовали дисциплинированно и в то же время агрессивно, лишь единожды предоставив сопернику шанс в большинстве. Вратарь-новичок Коновалов сотоварищи отбились. Москвичи же разыгрывали лишнего интересно, но не забили.

А забили дважды в равных составах: Иван Игумнов отправил шайбу в раздевалку, скинув с плеч Шипачёва, объехав ворота и бросив с острого угла в дальний угол. Точку поставил тезка Муранов, доев момент на пятачке, когда гости сняли вратаря.

Знарок, впервые работавший без своего постоянного помощника, соратника и друга Харийса Витолиньша, ничего противопоставить скорости и дисциплине «Динамо» не сумел. Кудашов переиграл своего бывшего тренера.

- Как бы молодым ребятам крышу после этой победы не снесло, - сказал в ТВ-камеру счастливый тренер бело-голубых, которого кое-кто начал отправлять в отставку.

А в раздевалке по горячим следам похвалил команду и добавил:

- Молодцы, быстро избавились от мандража, показали скорость и системность, хочется, чтобы эта первая победа не оказалась последней. А то в межсезонье мы чередовали успешные матчи с провальными.

В понедельник «Ак Барс» сыграет на «ЦСКА Арене» с чемпионом.

ТАБЛО

«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Голы: Игумнов, Муранов.

источник: «Советский спорт»
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Динамовцы показали Овечкину, как будут играть с фаворитами, сенсационно переиграв «Ак Барс» Знарка
Бело-голубые подарили море позитивных эмоций своим болельщикам, заслуженно переиграв главного фаворита чемпионата «Ак Барс» (2:0). Испортив дебют в казанском клубе Александру Радулову, Вадиму Шипачёву и Вячеславу Войнову. Голкипер Илья Коновалов засушил первый «сухарь», напомнив, как он играл в Ярославле в сезоне-2018/19, когда стал лучшим новичком лиги.
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