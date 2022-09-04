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Свечникова взяли в «Сан-Хосе» на место Хмелевского, который дерется и забивает в Санкт-Петербурге

В НХЛ последний наш человек из списка свободных агентов нашел работу, а в КХЛ на ударную вахту сразу вышли многочисленные возвращенцы. «Витязь» при этом популярнее «Аризоны» - фантасмагория!
Свечникова взяли в «Сан-Хосе» на место Хмелевского, который дерется и забивает в Санкт-Петербурге
04 сентября 2022 10:56
автор: Виталий Славин
автор фото: Sportsnet.ca

Свечникова-старшего «Детройт» выбрал в первом раунде драфта под 19-м номером еще в 2015 году. В октябре ему стукнет уже 26, однако авансы оправдать никак не удается. В отличие от младшего брата Андрея, у которого контракт с «Каролиной» на 62 млн долларов до 2029 года. За всю карьеру в НХЛ Евгений набрал лишь 31 (12+19) очко. Из них 19 (7+12) в последнем сезоне в 72 матчах за «Виннипег», куда пришел год назад из «Ред Уингз». Всего у россиянина – 113 игр. То есть «Джетс» ему шанс давал определенно, однако воспитанник «Ак Барса» им не воспользовался.

Теперь спасательный круг бросил «Сан-Хосе». Вчера «акулы» подписали Свечникова на год на минимальную в НХЛ сумму в 750 тысяч долларов. Договор двусторонний – в фарм-клубе будет получать 350 тысяч. Это хорошая весть: за такие деньги форварда держать в низшей лиге нерентабельно, а потому глупо.

В «Шаркс» подбирается теплая русская компания. В атаке на ведущие роли выдвинулся олимпийский чемпион Александр Барабанов. В обороне тренеры примерно того же ждут от Николая Кныжова, которого одолели травмы. На подходе молодые таланты Даниил Гущин (20 лет), Тимур Ибрагимов (21), Артемий Князев (21).

Русскоязычных в «Сан-Хосе» могло быть больше. Но Александр Хмелевский получил, как Валерий Харламов в 1972 году, роскошное предложение на миллион долларов из России, перебрался в Уфу и вчера мощно дебютировал в Санкт-Петербурге.

Если за два сезона в «Шаркс» американский нападающий украинских кровей так ни разу и не забил, то в КХЛ открыл лицевой счет с ходу. Да как! За 68 секунд до финальной сирены спас «Салават Юлаев» от поражения, переправив с пятака шайбу после броска Кадейкина – 2:2. А еще на 20-й минуте при счете 1:0 в пользу армейцев не реализовал буллит, на 35-й - подрался с Бардаковым. Пусть в этой рукопашной новичок юлаевцев и уступил, но сполна вернул должок позже. Огонь-начало для Александра!

В овертайме уже дебютанты СКА решили исход. Экс-спартаковец Никишин расчетливо выкинул шайбу из своей зоны, а экс-нижегородец Жафяров в выходе один на один уязвил Кареева – 3:2.

12228 зрителей – в Санкт-Петербурге.

5700 – в Балашихе.

5500 – в Нижнем Новгороде.

5432 (включая чету Овечкиных) – в Петровском парке.

4100 – в Парке легенд.

13805 – в Минске.

Такая посещаемость даже в НХЛ кое-кому не снится! И это не черный юмор. Сложно поверить, но минимум три ближайших чемпионата «Аризона» будет принимать соперников на крохотной университетской арене на пять тысяч человек. Ее, к слову, все еще строят?!

Потому не стоит свысока смотреть на наши 5+ тысяч. Особенно в Балашихе, где теперь квартирует «Витязь», а не «Авангард». Вчера они как раз и презентовали сезон в Подмосковье. Хозяева не стушевались: сенсационно вырвали победу у чемпионов России-2021 за 10 секунд до конца – 3:2.

Показательно, что и во всех остальных встречах субботы интрига сохранялась до самого финиша. А в трех случаях игра перетекла в дополнительное время.

В Минске динамовцы спаслись за 69 секунд до конца, сняв вратаря. Отличились опять же новобранцы: обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампы» Пакетт ассистировал, а экс-ярославец Козун восстановил паритет – 3:3. Серия буллитов растянулась на 14 попыток. «Барыс» капитулировал после броска 21-летнего Алистрова. Владимир поучаствовал и в голе Козуна. У «зубров» растет новый Шарангович?

В Парке легенд Сергей Федоров не изменил себе и выдал коронное шоу ЦСКА в овертайме. Несмотря на уход изобретателя этого ноу-хау Евгений Корешкова в СКА. Просто невероятно! Тренер чемпионов довел рискованный ход почти до абсолюта: снял вратаря Рейдеборна уже на 6-й секунде дополнительной пятиминутки?! «Нефтехимики» геройски отбивались три с половиной минуты, пока Каменев с помощью нового капитана москвичей Нестерова и Юртайкина в касание не влепил в ближний угол – 5:4.

Истинная драма случилась в Нижнем. Хозяева при счете 4:4 умудрились пропустить за три мгновения до финальной сирены?! Неудачная пересменка торпедовцев привела к тому, что защитник «Магнитки» Яковлев очутился один у ворот – капитан не промахнулся. Этот ляпсус омрачил дебют в КХЛ Ларионова-наставника и Ларионова-игрока. А ведь как все хорошо начиналось! На 13-й минуте Игорь Игоревич довел перевес волжан до двух шайб – 3:1! Увы, далее хозяйничали опытные «сталевары», выпустившие после гола Ларионова олимпийского аксакала Кошечкина.

В Петровском парке бенефисом отметил возвращение в КХЛ несостоявшийся голкипер «Эдмонтона» Коновалов. Отразил все 24 броска страшных и ужасных «барсов» в лице Шипачева, Радулова, Войнова, Воронкова, Кагарлицкого, Галиева, Семенова… А все вопросы за 18 секунд до конца снял 22-летний Муранов: поразил пустые ворота казанцев из-под Войнова и Радулова. Красивая виктория бело-голубых – 2:0.

Да, болельщикам «койотов», если таковые в Аризоне еще найдутся, подобному пиршеству остается только позавидовать. Очень вовремя оттуда сбежал на берега Невы Яшкин. Новый капитан СКА отметился результативной передачей, когда Федоров открыл счет в матче с «СЮ».

источник: «Советский спорт»
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