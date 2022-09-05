Команда Знарка отвела душу после поражения от «Динамо». «Ак Барс» разгромил ЦСКА

В игре с «Динамо» подопечные Олега Знарка почти не создавали голевые моменты, кружили у владений Илья Коновалова в бесплодных попытках завезти шайбу в пустые ворота. А нужен был мусорный гол. Он ведь ценится не меньше шедеврального.

Именно такой забил на исходе первого периода мощный центр Илья Сафонов, выхоливший с не менее фактурным Дмитрием Воронковым и моторным Никитой Дыняком. Бросок-прострел с нулевого угла не представлял особой опасности для вратаря Александра Шарыченкова, но тот умудрился клюшкой срезать шайбу в ближний угол. Так гости сравняли счет.

До этого они не единожды заставляли вратаря армейцев выручать, особенно запомнилось спасение после атаки того же Воронкова. Голкипер стойко держался, его команда открыла счет в большинстве (отличился Виталий Абрамов, блеснув укрощением скачущей шайбы).

Начали гости с позиции силы, прессингуя в армейской зоне. Однако удаления сбили наступательный порыв команды Знарка.

После перерыва создавалось впечатление, что у «Ак Барса» постоянно на льду лишний игрок. Проходили позиционные атаки. Одну из них увенчал подправлением с пятачка Кирилла Панюкова, которого Знарок задействует в первой бригаде большинства. Таких голов его команде не хватило в проигранной встрече с «Динамо».

В третьем периоде армейцы не смогли угнаться за резвыми «барсами». Провал в средней зоне стоит третьего гола: Кирилл Семёнов и Радулов убежали в контратаку против одного защитника Фредерика Классона, и бывший капитан ЦСКА (делил литеру «С» с Денисом Денисовым в сезоне-2014/15) переиграл Шарысченкова в ближнем бою.

К тому времени Знарок перетасовал звенья, переместив Даниила Тарасова к Вадиму Шипачёву, а Радулова – к Семёнову.

Мог вернуть интригу Михаил Григоренко и еще на гол приблизиться к снайперскому рекорду клуба в российской истории. Но с его броском со среднего пятачка блистательно справился вратарь Тимур Билялов.

На последней минуте Тарасов поразил пустые ворота и вдогонку сольный номер исполнил Дыняк. 1:5 – уверенная победа команды Знарка.

ТАБЛО

ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3). Голы: Абрамов – Сафонов, Панюков, Радулов, Тарасов, Дыняк.