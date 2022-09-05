Олег Знарок: Шипачев кормит нападающих. Он в своей тарелке

— Олег Валерьевич, какие впечатления от матча?

— Сложная игра по началу была. Мы сыграли неплохо. Отличие большое от матча с «Динамо». Мы в свою игру играли сегодня. Первая игра почему такая вышла — не знаю.

— Команда реабилитировалась за матч с «Динамо»?

— А вы как думаете?

— Думаем, да…

— Я тоже так думаю.

— Вадим Шипачев в звездной тройке наименее заметен, словно не в своей тарелке…

— Я бы не сказал, что он не в своей тарелке. Кормит нападающих. Что он должен еще делать? Единственная проблема у нас сейчас — это большинство.